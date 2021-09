Ncl torna a Civitavecchia con la Gateway e la Epic

Norwegian Cruise Line rilancia sul Mediterraneo con due navi la Epic e la Gateway basate a Civitavecchia: “Stiamo tornando finalmente a navigare dopo oltre 500 giorni e oggi con la Gateway possiamo contare su ben cinque unità operative: tre in Europa e nel Mediterraneo nonché due ai Caraibi”, ha spiegato il vice president of international business di Ncl, Eamonn Ferrin, in occasione di un incontro con la stampa presso lo scalo laziale.

“Un buon inizio – ha proseguito lo stesso Ferrin – che ci conferma un trend positivo: dal 13 settembre, in particolare, riparte ufficialmente l’itinerario della Norwegian Gateway dopo l’anteprima dedicata ai partner per familiarizzare con il nuovo prodotto e testare la vita di bordo. Il protocollo è molto rigido: basti pensare che l’equipaggio non scende a terra e accettiamo esclusivamente passeggeri vaccinati, ovviamente previo tampone. Questa scelta sta dando i suoi risultati e le persone ci percepiscono come luogo per una vacanza sicura. Le escursioni sono libere, tranne in Italia dove il protocollo prevede attualmente solo la modalità bolla, e tutte le attività di bordo sono fruibili: la spa, gli spettacoli e la musica dal vivo… E’ possibile vivere la crociera in modo completo e sempre con il nostro freestyle. Anche l’esperienza del buffet, che è stato solamente riposizionato, è soddisfacente”.

E il mercato italiano? “Si conferma un mercato strategico – conclude Ferrin – su cui abbiamo un doppio imbarco e anche uno dei primi a ripartire. In generale proseguiamo con gli investimenti e con uno sviluppo a 360 gradi: il prossimo giugno arriverà la Norwegian Prima e poi proseguiamo con altre nuove navi ogni anno fino al 2026″.