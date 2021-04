Ncl: si riparte con vaccinazioni obbligatorie e protocolli ad hoc Vaccinazione obbligatoria completa, effettuata almeno 15 giorni prima della partenza. E’ questa la condizione sine qua non per salire a bordo delle navi Ncl. Almeno fino al prossimo 31 ottobre. E’ quanto prevede il protocollo della compagnia, che ha deciso di riprendere le proprie attività a cominciare dal prossimo 25 luglio con la Norwegian Jade in partenza da Atene, per poi ampliare la propria programmazione ad agosto nei Caraibi con la Norwegian Jem e la Norwegian Joy. Saranno accettati solo i vaccini autorizzati dall’Oms, dalla Food and Drug Administration e dall’Ema, ha spiegato in occasione di un webinar online il senior business development manager, Francesco Paradisi. Inoltre, visto che le campagne vaccinali per ora riguardano esclusivamente gli over 18, le crociere saranno inizialmente riservate a un pubblico di soli adulti con una capacità limitata al 50% del totale. Ma a garantire la sicurezza a bordo contribuirà anche il programma Sail Safe, che prevede tra l’altro i test pre-imbarco, le protezioni al viso, il servizio di ristorazione contactless e attività di sanificazione continue su tutta la nave. Aggiornati i filtri d’aria delle unità con le tecnologie Merv 13 o Hepa, nonché predisposta la nuova figura di bordo del responsabile della salute pubblica. Si potrà inoltre sbarcare a terra solamente per partecipare alle escursioni organizzate da Ncl. Quest’ultima regola sarà valida almeno per i mesi di luglio e agosto. Misure ad hoc sono infine previste per garantire la sicurezza in tutti i locali e per le attività a bordo.

