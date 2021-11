Ncl prevede di tornare in territorio positivo a partire dalla seconda metà del 2022

Nonostante un aumento delle perdite, dovuto però soprattutto ai costi legati alla rimessa in attività delle navi, Ncl chiude un terzo trimestre dell’anno con buone prospettive per il futuro prossimo. Stando ai dati rilasciati dalla compagnia, al 30 settembre 2021 Norwegian Cruise Line Holdings poteva contare sull’operatività di circa il 40% della propria capacità totale, con le unità in servizio in grado di garantire flussi di cassa positivi nel periodo compreso tra luglio e settembre. Il tasso di occupazione nel trimestre si è aggirato attorno al 57,4%, anche a causa dei limiti di riempimento auto-imposti dalle procedure anti-Covid. Entro la fine dell’anno l’idea è quella di mettere in mare il 75% della capacità complessiva della flotta, per arrivare alla piena operatività il prossimo 1° di aprile. Il gruppo si aspetta inoltre di registrare flussi di cassi operativi positivi già a partire dal primo trimestre 2022, con il ritorno all’utile previsto per la seconda metà del prossimo anno.

Come accennato, nel periodo luglio – settembre 2021 le perdite nette rettificate del gruppo sono state superiori a quelle accumulate nello stesso periodo dell’anno precedente, ammontando a -804,1 milioni di dollari, contro i -638,7 milioni del 2020. La discrepanza è dovuta soprattutto all’aumento dei costi operativi, saliti del 131,3%, mentre i ricavi sono allo stesso tempo cresciuti da 6,5 milioni a 153,1 milioni di dollari.

“Siamo sulla buona strada, con 11 delle nostre navi su 28 che a oggi hanno ripreso con successo la navigazione – sottolinea il president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line Holdings, Frank Del Rio -. Le tendenze sono estremamente positive con importanti ricavi a bordo, alti punteggi di soddisfazione degli ospiti e i nostri protocolli SailSafe che hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre al minimo l’impatto del Covid-19. Sebbene le preoccupazioni dei consumatori riguardo alla variante Delta abbiano portato a un rallentamento delle prenotazioni durante il terzo trimestre, i volumi netti delle vendite sono migliorati nelle ultime sei settimane, con la domanda futura che dovrebbe rimanere robusta, soprattutto per la seconda metà del 2022 e oltre, quando si prevede che la nostra intera flotta tornerà operativa a livelli di occupazione normalizzati”.