Ncl lancia “Greatest Del Sea” con il più grande numero di itinerari della sua storia

Norwegian Cruise Line ha presentato la sua “Greatest Deal Ever” che prevede uno sconto del 35% su crociere e pacchetti FlyCruise e include tutti i pacchetti Free at Sea a 99 euro a persona per una crociera di 7 giorni. Inoltre, la compagnia ha messo in vendita gli itinerari fino all’estate 2024, il maggior numero nella sua storia, con nuovi scali, tra cui La Romana, Repubblica Dominicana; Sendai (Ishinomaki), Giappone e Dutch Harbor, Alaska.

Dedicata a chi vuole provare le navi di successo della classe Breakaway Plus, come Norwegian Encore, Bliss, Joy e Escape o la più nuova, la Norwegian Prima in partenza nell’estate 2022, per tutti è possibile approfittare della “Greatest Deal Ever” di Norwegian a partire dal 16 novembre 2021. Oltre allo sconto del 35% su crociere e pacchetti FlyCruise, i viaggiatori che cercano il miglior rapporto qualità-prezzo possono anche beneficiare di 5 offerte tra cui open bar, ristoranti di specialità, crediti per escursioni a terra, WiFi, e il 3° e il 4° ospite in cabina pagano solo le tasse. La “Greatest Deal Ever” è disponibile su tutte le partenze, tutti gli itinerari e tutte le date di viaggio pubblicate dal 2021, quelli recentemente comunicati e fino all’estate 2024.

«Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti una selezione ancora più ampia di crociere e il miglior rapporto qualità-prezzo in mare per aiutarli a pianificare un’indimenticabile vacanza in crociera – ha affermato Kevin Bubolz, managing director continental Europe di Norwegian Cruise Line -. Molti viaggiatori hanno cercato di recuperare il tempo perduto e stiamo offrendo loro itinerari unici per visitare quelle destinazioni della lista dei desideri che potrebbero aver sognato nell’ultimo anno e mezzo. Questi itinerari ricchi di porti consentono ai nostri ospiti di avere più tempo per esplorare destinazioni uniche e, come un abitante locale, dedicarsi alle esperienze culturali che li circondano».