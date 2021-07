Ncl: il prossimo 30 luglio disponibile online il terzo episodio di Embark – The Series

Sarà disponibile a partire dal prossimo 30 luglio, sul sito www.ncl.com/embark, il terzo episodio della docuserie in cinque parti Embark di Norwegian Cruise Line, che offre una prospettiva del dietro le quinte della compagnia. L’episodio mostra in particolare come Ncl si stia preparando per il grande ritorno in crociera con tecnologie contactless, progettate per migliorare l’esperienza degli ospiti e supportare i protocolli di salute e sicurezza, nonché evidenziare nuovi prodotti ed esperienze offerte. Gli spettatori potranno anche dare una prima occhiata al nuovo terminal crociere di Port Miami.

“L’ultimo anno è stato un viaggio incredibile e siamo pronti ad accogliere nuovamente i nostri ospiti tra poche settimane, quando la Norwegian Jade sarà la prima nave della flotta a tornare in servizio – spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Ncl -. L’attesa per il nostro ritorno è durata 500 giorni e ora stiamo apportando gli ultimi ritocchi a ogni dettaglio dell’esperienza degli ospiti per assicurarci di tornare nel modo migliore e più sicuro che si possa immaginare”.

La compagnia riprenderà le operazioni a partire dal 25 luglio in Europa e dal 7 agosto negli Stati Uniti. L’impegno per la ripresa delle attività continua in collaborazione con i governi locali ed è guidato dai rigorosi protocolli del programma di salute e sicurezza Sail Safe, che prevede che tutto l’equipaggio e gli ospiti devono essere completamente vaccinati per accedere a bordo, fino al 31 ottobre 2021.