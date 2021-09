Msc lancia il due per uno per le prenotazioni fino al 24 ottobre

Nuovo due per uno Msc dedicato a chi prenota una crociera entro il 24 ottobre, relativamente alle partenze della prossima stagione invernale: per una cabina doppia si pagherà in altre parole solo il prezzo della prima persona. “Si tratta di un investimento pensato per stimolare il mercato: un’azione che si inserisce nel nostro programma di lungo periodo volto a riportare gradualmente le persone ad anticipare la pianificazione dei loro viaggi – spiega il managing director della compagnia, Leonardo Massa -. Msc Crociere sin dalla ripartenza della scorsa estate, oltre a mettere in pratica un protocollo di salute e sicurezza che ha fatto scuola nel mondo, ha rispettato i programmi delle crociere messe in vendita proprio con l’obiettivo di ridare fiducia agli italiani sulla possibilità di pianificare le proprie vacanze con il giusto anticipo, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Una scelta che ci ha premiato, perché quest’estate decine di migliaia di italiani ogni settimana hanno scelto di partire in vacanza con Msc”.

Particolarmente ricca la scelta delle destinazioni, che vanno dal Mediterraneo agli Emirati Arabi, ma anche Arabia Saudita e Caraibi. Man mano che la situazione pandemica diminuirà la compagnia è inoltre pronta a far partire anche le altre navi della flotta, con l’obiettivo di tornare presto all’offerta completa a catalogo. “Grazie a una programmazione così ricca è possibile accontentare le richieste di tutti e arrivare a portare in vacanza anche nella stagione invernale centinaia di migliaia di italiani, come abbiamo già fatto quest’estate”, conclude Massa.