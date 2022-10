Link Tours firma il nuovo “Giro del Mondo”: 36 tappe dal 1° aprile 2023 Un nuovo giro del mondo a tappe: questa l’iniziativa lanciata dalla divisione tour operator di Link Tours, impresa di Ferrara che opera nel turismo da oltre 40 anni. In occasione dei 150 anni dalla pubblicazione de “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, nasce un ‘Grand Tour’ che ripercorre le medesime tappe di quello originario, ma in modo contemporaneo.

L’itinerario si snoderà per l’appunto nell’arco di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024: si potrà scegliere liberamente una o più tappe a cui partecipare, alternandosi in una staffetta di viaggiatori, chiamati “Foggies”, pronti a passarsi l’ideale testimone attraverso 36 Paesi. “L’obiettivo di fondo del progetto è quello di incontrare luoghi, persone e soprattutto se stessi per scoprire se, 150 anni dopo, viaggiare può ancora cambiarti la vita come ha fatto per Phileas Fogg” afferma Silvia Zannini di Link Tours. Il tour prenderà il via a Ferrara, in casa degli ideatori, per poi esplorare il Medio Oriente, con tappa in Israele, raggiungere i suggestivi deserti di Marocco e Tunisia, proseguendo in Europa attraverso Grecia, Portogallo, Francia, Inghilterra e nello specifico Londra, con sosta al Reformer Club. A seguire, tappe in Estremo Oriente fra Malesia, Thailandia, nord e sud America, fino ai Caraibi, per poi arrivare in Africa e di nuovo, per la conclusione, in Italia. Ciascuno dei 36 tour previsti è in realtà, un viaggio organizzato di 7, 10 o 12 giorni a seconda delle destinazioni. I viaggiatori saranno massimo 12 per ogni tappa per un totale di massimo 450, tutti uniti da un’unica passione, viaggiare, scoprire, conoscere e condividere. La community di viaggiatori avrà a disposizione blog e pagine social, create ad hoc dagli organizzatori del progetto, per condividere le esperienze e realizzare uno storytelling lungo un anno.

L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30.\r

Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia.\r

\r

\r

\r

\r

Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi.\r

\r

L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio.\r

\r

Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione.\r

\r

Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani.\r

\r

Gli espositori del TOD di Trieste:\r

\r

Galleria immagini:\r

\r

[gallery ids=\"433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135\"]","post_title":"Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio","post_date":"2022-10-27T15:16:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666883760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’estate 2023 Taranto diventerà un nuovo porto di scalo di Costa Crociere. A partire dal 3 giugno e sino al 7 ottobre, la Pacifica sarà nella città pugliese tutte le settimane, nell’ambito di un itinerario alla scoperta delle isole greche. Gli scali di Costa Pacifica in programma a Taranto sono in tutto 19: il sabato, dalle 8 alle 17. Oltre alla città di origini lacedemoni, la nave visiterà anche Catania, La Valletta, Mykonos e Santorini.\r

\r

In questo itinerario, Taranto sarà sia porto di imbarco e sbarco, raggiungibile anche con il pacchetto volo+crociera, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri scali, in particolare a Catania. I crocieristi che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui sta lavorando la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali. In particolare, il progetto dei tour a Taranto si sta concentrando sulla visita del centro storico, Duomo, castello Aragonese e museo archeologico MarTa, mentre sul territorio sono previste visite alle principali destinazioni provinciali e regionali, oltre a un tour in catamarano nel golfo e nelle acque dello Ionio.\r

\r

“La nostra compagnia mette Taranto sulla cartina geografica del turismo delle crociere - ha spiegato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo scalo -. Una novità che darà un ulteriore contributo al processo di sviluppo turistico della città, facendo scoprire ai nostri ospiti una destinazione per molti inedita, ma che ha davvero tanto da offrire. Per fare in modo che Taranto diventi una meta consolidata del turismo crocieristico, è fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli operatori locali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata sinora”.","post_title":"Costa Crociere sbarca a Taranto. Il porto pugliese inserito negli itinerari estivi della Pacifica","post_date":"2022-10-27T15:08:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666883293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan.\r

“Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”.\r

In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”.","post_title":"Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa","post_date":"2022-10-27T13:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666875704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo giro del mondo a tappe: questa l'iniziativa lanciata dalla divisione tour operator di Link Tours, impresa di Ferrara che opera nel turismo da oltre 40 anni. In occasione dei 150 anni dalla pubblicazione de \"Il giro del mondo in 80 giorni\" di Jules Verne, nasce un 'Grand Tour' che ripercorre le medesime tappe di quello originario, ma in modo contemporaneo.\r

L'itinerario si snoderà per l'appunto nell'arco di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024: si potrà scegliere liberamente una o più tappe a cui partecipare, alternandosi in una staffetta di viaggiatori, chiamati “Foggies”, pronti a passarsi l'ideale testimone attraverso 36 Paesi.\r

\r

“L'obiettivo di fondo del progetto è quello di incontrare luoghi, persone e soprattutto se stessi per scoprire se, 150 anni dopo, viaggiare può ancora cambiarti la vita come ha fatto per Phileas Fogg” afferma Silvia Zannini di Link Tours.\r

\r

Il tour prenderà il via a Ferrara, in casa degli ideatori, per poi esplorare il Medio Oriente, con tappa in Israele, raggiungere i suggestivi deserti di Marocco e Tunisia, proseguendo in Europa attraverso Grecia, Portogallo, Francia, Inghilterra e nello specifico Londra, con sosta al Reformer Club. A seguire, tappe in Estremo Oriente fra Malesia, Thailandia, nord e sud America, fino ai Caraibi, per poi arrivare in Africa e di nuovo, per la conclusione, in Italia.\r

\r

Ciascuno dei 36 tour previsti è in realtà, un viaggio organizzato di 7, 10 o 12 giorni a seconda delle destinazioni. I viaggiatori saranno massimo 12 per ogni tappa per un totale di massimo 450, tutti uniti da un’unica passione, viaggiare, scoprire, conoscere e condividere. La community di viaggiatori avrà a disposizione blog e pagine social, create ad hoc dagli organizzatori del progetto, per condividere le esperienze e realizzare uno storytelling lungo un anno.\r

\r

","post_title":"Link Tours firma il nuovo \"Giro del Mondo\": 36 tappe dal 1° aprile 2023","post_date":"2022-10-27T11:21:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666869688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre.\r

\r

Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza.\r

\r

Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.","post_title":"Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale","post_date":"2022-10-27T11:09:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente tagliato - per la seconda volta quest'anno - le consegne previste per i B737 Max. La casa costruttrice statunitense ha stimato di poter consegnare 375 aeromobili a corridoio singolo nel 2022. All'inizio dell'anno Boeing aveva previsto di consegnarne circa 500, prima di ridurre le previsioni a \"circa 400\" a luglio. Le consegne di 737 Max continueranno al ritmo di poco più di 30 al mese fino al 2023, ha dichiarato Brian West, direttore finanziario, mentre la società ha riportato una perdita netta di 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre.\r

\r

Boeing ha specificato di aver consegnato meno velivoli di quanto previsto a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno in parte rallentato la linea di produzione. \"Prevediamo che (la catena di fornitura) continuerà a essere messa a dura prova nel corso del 2023\", ha dichiarato David Calhoun, ceo della società. \r

\r

\r

\r

I risultati del terzo trimestre indicano ricavi per 16 miliardi di dollari, superiori di circa il 5% rispetto allo stesso periodo 2021, ma inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle previsioni.","post_title":"Boeing: terzo trimestre in rosso e nuovo taglio alle consegne dei 737 Max","post_date":"2022-10-27T10:55:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il ceo di Ppn Hospitality, Filippo Cavandoli tra i 100 manager più influenti d'Italia secondo la rivista Forbes: l'elenco che ogni anno include selezionati fondatori di società di successo, amministratori delegati, capitani d’impresa e manager lungimiranti. Nato nel Regno Unito e cresciuto tra Italia, Africa e Stati Uniti, Cavandoli ha conseguito una laurea in relazioni internazionali. La sua carriera lavorativa nel relocation business si è sviluppata principalmente all’estero: otto anni di esperienza nell'acquisizione e sviluppo di proprietà, sette dei quali come direttore sviluppo del gruppo di aparthotel Staycity e della tedesca Brera Serviced Apartments. Dopo aver fondato nel 2016 insieme al fratello Carlo il brand Nomad Aparthotels, deputato alla creazione di strutture ricettive alte di gamma, Cavandoli dà quindi vita in Italia alla Ppn Hospitality, società white label specializzata nell’apertura e nel riposizionamento di strutture d’élite in partnership con il gruppo Marriott.\r

\r

\"Oltre alla grande soddisfazione personale – ha commentato Filippo Cavandoli - la mia presenza all’interno della classifica Forbes è un importante riconoscimento a una realtà imprenditoriale dinamica, basata su un team manageriale efficiente, affiatato ed estremamente competente, in grado di coniugare un know-how di eccezione con le mutevoli esigenze di un pubblico sempre più legato ai valori della sostenibilità e del benessere”.","post_title":"Filippo Cavandoli di Ppn Hospitality tra i 100 manager Forbes più influenti d'Italia","post_date":"2022-10-27T10:11:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666865479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate».\r

\r

Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo».\r

Il messaggio del ministro\r

Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming».\r

\r

Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante.\r

\r

Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona».\r

Tenerife\r

Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze».","post_title":"Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale»","post_date":"2022-10-27T09:54:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666864466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche per il 2023 il to Maldindia punta sui viaggi di gruppo accompagnati da Pierpaolo Di Nardo. “Nella ripartenza del 2022 si sono rivelati il nostro punto di forza - spiega il fondatore del to milanese -. Ci abbiamo messo la faccia e siamo stati premiati, perché chi torna a viaggiare ha bisogno di garanzie forti. Ho deciso perciò di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo, disegnando tour fuori rotta con servizi esclusivi e mettendo a disposizione dei viaggiatori le mie esperienze, i miei racconti di viaggio e i miei luoghi del cuore”.\r

\r

Viaggi classici e inconsueti, per piccoli gruppi di massimo 14 persone, con servizi selezionati e ovviamente accompagnatore dall’Italia. I prossimi itinerari includono in India del Sud (25 novembre 2022), Rajasthan – festival di Jaisalmer (31 gennaio 2023), Sri Lanka (3 marzo 2023), Nepal e Bhutan – festival di Paro (30 marzo 2023) e Armenia (3 giugno 2023). “Oltre alla programmazione gruppi per il 2023 – continua Di Nardo – ci sono tutti i viaggi studiati su misura per individuali (il nostro core business), che per Capodanno in India sono già sold-out da tempo: la ripartenza quindi c’è; speriamo duri nel tempo”.\r

\r

","post_title":"Prosegue la programmazione gruppi Maldindia; accompagnatore d'eccezione il fondatore Di Nardo","post_date":"2022-10-27T09:40:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666863641000]}]}}