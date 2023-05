L’estate mediterranea dei velieri Star Clippers comprende una nuova minicrociera da Civitavecchia E’ la minicrociera di quattro notti con partenza e arrivo a Civitavecchia la novità dell’estate 2023 del gruppo Star Clippers. In programma il prossimo 29 agosto, l’itinerario sarà operato dal veliero Star Clipper e prevede tappe in Corsica e sull’isola d’Elba. La novità si aggiunge, tra le altre cose, ai due viaggi in lingua italiana in calendario l’8 luglio (sette notti sempre da Civitavecchia verso Cannes) e il 29 luglio 2023 con partenza e arrivo a Cannes verso la Corsica, ancora di una settimana. Ma la stagione Mediterranea dei velieri della compagnia è già nel vivo. I tre clipper della flotta navigano in questi giorni lungo le coste del Mediterraneo, a partire dalla penisola iberica, costeggiata dall’ammiraglia Royal Clipper, passando per la Corsica e l’Italia dove si trova Star Clipper per giungere, a est, in Grecia e Anatolia con la Star Flyer.

