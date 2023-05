Un’estate mediterranea per il veliero Star Clipper. Due le partenze con assistenza a bordo in italiano Il 4 alberi Star Clipper trascorrerà i prossimi mesi navigando tra i porti del Mediterraneo occidentale. E se a primavera le coste iberiche sono quelle più battute, con l’arrivo della bella stagione il veliero inizia a fare capolino tra le baie frastagliate della Corsica, tra i colori delle case di Portofino e quelli dei campi di lavanda delle colline della Provenza. Proprio in questo specchio d’acqua, tra mar Ligure, mar di Corsica e mar Tirreno, a luglio sono previste due crociere con personale di bordo parlante italiano: due occasioni per vivere l’emozione del mare da un veliero, senza l’eventuale ostacolo della lingua, per partecipare spensierati alle manovre di navigazione a vela insieme all’equipaggio, scalare l’albero maestro o anche solo per rilassarsi con le lezioni di yoga del mattino e della sera, previste sul ponte principale. Gli itinerari sono il Roma/Civitavecchia – Cannes da sette notti, con partenza l’8 luglio 2023 e il Corsica e Costa Azzurra: Cannes – Cannes sempre di sette notti con partenza il 29 luglio.

