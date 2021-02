Le quattro marce di Alpitour: al via nuove iniziative commerciali per la ripartenza

Sono la Ripartiamo, le extra commission, la Parti e Riparti e la Alpitour è con te le quattro iniziative commerciali Alpitour, valide da oggi fino a tutto il mese di aprile, per supportare la tanto auspicata ripartenza. “Una seria di azioni, in parte nuove e in parte già attive ma prorogate più avanti nel tempo, che mirano a favorire la ripresa del mercato agendo su due leve distinte: da una parte tramite incentivi alle agenzie e dall’altra attraverso offerte vantaggiose e tanta flessibilità per i consumatori finali”, spiega Alessandro Seghi, neo direttore commerciale trade del to che ha da poco incorporato al proprio interno Eden Viaggi spa e Press & Swan spa.

Nel dettaglio, rientra nel primo gruppo la Ripartiamo, che consente alle adv di non versare alcun anticipo al momento della conferma della prenotazione, con il saldo previsto invece in un’unica soluzione a pochi giorni della partenza. E in più un extra valore di 100, 150 e 200 euro sulle conversioni dei voucher, rispettivamente per il breve, medio e lungo raggio. “La promozione è pensata per garantire un po’ di liquidità aggiuntiva ai nostri partner della distribuzione – osserva Seghi -. Se da una parte infatti noi non chiediamo alcun acconto, invitiamo invece gli agenti a farlo presso i loro clienti, proprio per beneficiare di quel cash flow tanto prezioso in questi momenti difficili per tutti”.

Prorogato poi fino ad aprile il regime delle extra commission già in vigore per il primo trimestre finanziario del gruppo (novembre – gennaio) sulle vendite relative alle partenze in programma entro il prossimo 31 ottobre. “Inizialmente in effetti avevamo pensato di spostare l’incentivo dalle prenotazioni al partito ma, dato il perdurare della situazione che stiamo, ci siamo risolti a mantenere l’extra commission sulle conferme ancora almeno per altri tre mesi – sottolinea sempre Seghi -. Il tutto in linea con il nostro sforzo di muoverci in una logica quanto più convergente nei confronti del mercato. Un approccio che abbiamo adottato fin dallo scoppio della pandemia, a marzo-aprile dell’anno scorso, e che ben testimonia, credo, della grande flessibilità e capacità di adattamento di un gruppo in passato accusato a volte da qualcuno di avere un’impostazione un po’ troppo rigida”.

Sul fronte cliente finale, è stata inoltre rilanciata la Parti e riparti: una promozione già vista in ambito Alpitour (ma non di Eden, né tanto meno di Press & Swan), che garantisce, a chi acquista un pacchetto con volato più assicurazione, un trolley in omaggio, unitamente a un buono per una pratica futura, nonché alla possibilità di accedere a sistemi di finanziamento a tasso zero. Per le famiglie è prevista, in più, l’opzione primo bimbo gratis sui prodotti Alpiclub ed Eden. Infine, in tema di flessibilità, conclude Seghi, “Alpitour è con te garantisce cancellazioni senza penali fino a otto giorni prima della partenza per il prodotto Italia e fino 14 giorni per l’internazionale, richiedendo unicamente al cliente il versamento del costo di una card Zero pensieri per pratica”.