L’Africa protagonista delle crociere Costa Voyages Special Edition della Smeralda E’ l’Africa la protagonista delle due nuove crociere Costa Voyages Special Edition della Smeralda. Il primo viaggio partirà da Genova il prossimo 15 novembre per arrivare a Dubai il 21 dicembre, mentre il secondo farà il percorso inverso, partendo da Dubai il 1° marzo 2025 e facendo ritorno a Genova il successivo 7 aprile. Nel corso dei 36 giorni di itinerario, la Costa Smeralda circumnavigherà l’Africa occidentale, visitando la Namibia (Walvis Bay) e il Sud Africa (Città del Capo e Port Elizabeth), oltre alle isole Canarie (Santa Cruz de Tenerife), Mauritius e Oman (Muscat). Per la prima volta Costa proporrà degli speciali percorsi healthy in partnership con Technogym, che consentiranno agli ospiti di combinare al meglio allenamento e vacanza. Il programma, incluso nel prezzo della crociera, offre un check-up settimanale per monitorare i risultati ottenuti, l’accesso a lezioni tenute da istruttori specializzati, la partecipazione a seminari su benessere e longevità e l’utilizzo di una app dedicata per sessioni di allenamento individuale durante il viaggio. Per chi desidera un’esperienza ancora più completa, sarà inoltre possibile acquistare il pacchetto aggiuntivo Premium Health, che includerà l’assistenza di un personal trainer e un piano di esercizi personalizzato ad hoc, nonché regali esclusivi, consulenze sui trattamenti migliori presso la spa Solemio e menù healthy disponibili al ristorante Arlecchino. Durante la crociere non mancherà poi la novità 2024 Costa: le Sea Destinations, destinazioni inedite da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione, che si affiancano alle mete a terra, visitabili durante le soste in porto. Per le Costa Voyages Special Edition la compagnia ha pensato a due Sea Destinations dedicate all’osservazione delle stelle, quando la nave raggiungerà il buio più profondo dell’oceano Atlantico e dell’oceano Indiano. Le esperienze a terra si potranno inoltre estendere su più giorni, con il rientro sulla nave al successivo porto di scalo. Gli ospiti avranno per esempio l’opportunità di vivere un’esperienza di tre giorni sulla Garden route, la più famosa strada panoramica del continente africano, che unisce Port Elizabeth a Cape Town, tra spiagge, lagune e foreste: un safari di tre giorni porterà alla scoperta del cuore selvaggio dell’Africa del Sud sotto la guida dei ranger, sulle orme dei Big Five: i cinque grandi animali della savana africana (leone, leopardo, rinoceronte, elefante africano, bufalo africano), con pernotto in una suite dotata di tutti i comfort. Ma si potranno anche trascorrere due giorni immersi nei 7.500 ettari della Lalibela game reserve, esplorando le pianure africane all’alba e al tramonto. Oppure partire per un tour di tre giorni nel deserto della Namibia, godendosi l’avventura tra le dune rosse del deserto, da esplorare all’alba in 4×4, e un campo safari in stile anni ’20. Oltre a questo programma esclusivo, le crociere Special Edition proporranno le stesse esperienze che contraddistinguono le Costa Voyages. Condividi

