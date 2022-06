La Tunisia di Nicolaus: una destinazione a 360 gradi per un’esperienza davvero immersiva

Primo operatore per numero di letti disponibili e per tempi di riapertura (23 maggio). Sono i record del gruppo Nicolaus nella destinazione Tunisia, per un’offerta di prodotto sulla destinazione davvero ampia e variegata. A cominciare dal Valtur Djerba Golf Resort & Spa, da pochi giorni riaperto al pubblico, che gode di una forte partnership tra il to italiano e la proprietà, tanto da puntare già per quest’anno ai 6 mila arrivi complessivi.

Ma il primato numerico della compagnia di Ostuni nella destinazione nordafricana va naturalmente oltre il Valtur Djerba e comprende anche il Nicolaus Club Helios Beach Djerba (commercializzato in esclusiva grazie all’accordo con la prestigiosa catena Vincci hotels) e il Nicolaus Club Delfino Beach Resort di Hammamet, nonché 17 strutture legate al brand Turchese (tra cui il Sidi Mansour di Djerba, prodotto storico per quel brand) e quattro strutture legate al brand Raro.

Il tutto arricchito da una vasta offerta di esperienze, tra cui escursioni anche di più giorni tra le oasi di montagna e il deserto del Sud rurale della Tunisia, con attività straordinarie (i luoghi di Star Wars, le uscite al tramonto a dorso di dromedario o in fuoristrada, le case museo troglodite immerse in un paesaggio lunare…), le visite con programma esclusivo dedicate all’isola di Djerba, i pacchetti golf e le proposte dal taglio incentive.

Ambizioso pure il network di collegamenti aerei messo in piedi dal gruppo Nicolaus con partenze con voli speciali Itc per Djerba da Milano, Verona, Bologna, Roma Napoli e Bari. La costa nord della Tunisia (che serve le località di Hammamet, Sousse, Port el Kantaoui, Monastir, Tunis Gammarth) è raggiungibile invece grazie alla programmazione sugli aeroporti di Monastir, Tunisi ed Enfida da Milano Mxp, Verona, Napoli, Bologna. Inseriti inoltre di recente nuovi contingenti per l’altissima stagione.

“Ora che i primi clienti stanno arrivando e che abbiamo portato oltre 70 agenti a vedere in prima persona il tipo di lavoro che stiamo mettendo in campo, facendo incontrare loro anche una vera e propria potenza come la dmc Tts, senza dubbio la più grande di tutta la Tunisia, iniziamo a vivere la soddisfazione che stiamo aspettando da anni – spiega il direttore commerciale Nicolaus, Isabella Candelori -. Questo lavoro è iniziato, infatti, prima dello stop pandemico e finalmente lo stiamo vedendo prendere corpo, anche attraverso la concretezza dei dati che ci vedono primo operatore per numero di letti e con una partnership forte con una holding, di cui Tts è parte, che detiene anche la compagnia aerea Nouvelair e il Nicolaus Club Delfino di Hammamet, risorsa importante per competitività e qualità del servizio, punti di forza che possiamo offrire alle adv”.

“Con molto orgoglio possiamo dire che la programmazione Tunisia del gruppo Nicolaus è unica – le fa eco il direttore prodotto, Gaetano Stea -. Abbiamo deciso di puntare su questa meta perché per la vicinanza all’Italia, la qualità di servizi e delle esperienze e i costi è letteralmente senza rivali. L’ultimo aspetto, quello dei costi, è molto importante, ma proprio perché conta non ci limitiamo a commercializzarla, puntando asetticamente alla marginalità, purtroppo comunque danneggiata dallo scenario bellico in corso. Diciamo che la nostra Tunisia è unica perché non vendiamo solo letti, ma abbiamo costruito una proposta articolata, capace di andare persino oltre la nostra punta di diamante rappresentata dalla bellezza e dalla eleganza di una struttura come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, nostra esclusiva mondiale in una destinazione nella destinazione. Siamo molto contenti dei primi feedback degli ospiti e delle agenzie che abbiamo invitato”.