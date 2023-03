La Star Clipper torna nel Mediterraneo occidentale con le Yoga Cruise Otto partenze con lezioni di yoga a bordo. Il quattro alberi Star Clipper riprende a solcare le acque del Mediterraneo occidentale, grazie a una proposta ad hoc dedicata agli amanti di questa disciplina di origini indiane. Tornano le Yoga Cruise della compagnia di crociere in veliero, durante le quali Star Clippers inviterà qualificati istruttori di yoga a bordo. Ogni giorno, sul ponte esterno del veliero, si terranno due lezioni di yoga lontani dalle tensioni della vita quotidiana: per distendersi, meditare, lasciarsi fluire addosso la meraviglia del mare aperto e la carezza del vento. Si parte quindi il 28 aprile con l’itinerario Malaga – Barcellona di otto notti. A seguire, il Barcellona – Cannes del 6 maggio, di sette notti. Si prosegue quindi con il Cannes – Roma, Civitavecchia in partenza il 13 maggio per un viaggio ancora di sette notti. Da Roma si torna quindi a Cannes il 27 maggio e l’8 luglio, per altrettanti itinerari di una settimana. Sempre dalla località della Costa Azzurra si salpa per due round trip da sette notti il 15 luglio e il 19 luglio. Ancora da Civitavecchia, infine, è in programma un ulteriore round trip il 7 ottobre, nuovamente della durata di una settimana.

Il quattro alberi Star Clipper riprende a solcare le acque del Mediterraneo occidentale, grazie a una proposta ad hoc dedicata agli amanti di questa disciplina di origini indiane. Tornano le Yoga Cruise della compagnia di crociere in veliero, durante le quali Star Clippers inviterà qualificati istruttori di yoga a bordo. Ogni giorno, sul ponte esterno del veliero, si terranno due lezioni di yoga lontani dalle tensioni della vita quotidiana: per distendersi, meditare, lasciarsi fluire addosso la meraviglia del mare aperto e la carezza del vento.\r

\r

Si parte quindi il 28 aprile con l'itinerario Malaga - Barcellona di otto notti. A seguire, il Barcellona - Cannes del 6 maggio, di sette notti. Si prosegue quindi con il Cannes - Roma, Civitavecchia in partenza il 13 maggio per un viaggio ancora di sette notti. Da Roma si torna quindi a Cannes il 27 maggio e l'8 luglio, per altrettanti itinerari di una settimana. Sempre dalla località della Costa Azzurra si salpa per due round trip da sette notti il 15 luglio e il 19 luglio. Ancora da Civitavecchia, infine, è in programma un ulteriore round trip il 7 ottobre, nuovamente della durata di una settimana.","post_title":"La Star Clipper torna nel Mediterraneo occidentale con le Yoga Cruise","post_date":"2023-03-30T14:08:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680185290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Tourism Board ha siglato un Memorandum of Understanding con Disney Cruise Line in base al quale la città diverrà l'home-port di una nuova nave da crociera Disney che salperà da Singapore per almeno cinque anni a partire dal 2025. \r

\"Questo è un anno molto emozionante per The Walt Disney Company - il 2023 segna infatti il nostro 100° anniversario - ha dichiarato Josh D'Amaro, presidente di Disney Parks, Experiences and Products Chairman -. Forte di questo traguardo, Disney Cruise Line vive attualmente un’ambiziosa fase di espansione con nuove navi e destinazioni in tutto il mondo. Siamo entusiasti di fare di Singapore l'home-port della nostra settima nave, che salperà da qui per tutto l'anno, a partire dal 2025\".\r

\"Questo è un importante traguardo per Stb e riflette la grande fiducia di Disney Cruise Line in Singapore e nel Sud-est asiatico - ha sottolineato Keith Tan, chief executive, Singapore Tourism Board -. La nuova nave da crociera Disney sarà essa stessa un'attrazione e si prevede che darà un impulso al settore turistico di Singapore per molti anni a venire\".\r

La capacità di passeggeri della nave, di 208.000 tonnellate lorde, sarà di circa 6.000 persone con circa 2.300 membri dell'equipaggio. Sarà inoltre una delle prime navi da crociera ad essere alimentata con metanolo verde, uno dei carburanti a più basse emissioni disponibili. La costruzione dovrebbe essere completata presso il cantiere navale MV Werften di Wismar, in Germania, sotto la direzione di Meyer Werft, l'azienda di Papenburg che ha costruito Disney Dream, Disney Fantasy e Disney Wish e sta costruendo altre due navi Disney Wish.\r

","post_title":"Singapore sarà dal 2025 l'home-port di una nuova nave della Disney Cruise Line","post_date":"2023-03-30T11:36:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680176201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre oggi il primo Jw Marriott di Madrid. Dotato di 139 camere, la struttura è stata ottenuta dalla conversione di una delle più antiche profumerie della città. Architettura e design dell'hotel sono stati affidati al Rockwell Group, che ha utilizzato materiali naturali e una tavolozza di colori neutri per garantire un ambiente rilassante. I segni del passato storico dell'edificio rimangono visibili grazie alla conservazione di alcuni elementi, come le colonne in ferro battuto del diciannovesimo secolo che si trovano in tutta la struttura.\r

\r

Per rendere omaggio al retaggio dell'edificio e all'essenza della stessa Madrid, strettamente legata ai suggestivi aromi di violette, tuberose, garofani e rose che riempiono la città, il gruppo Marriott ha tra l'altro collaborato con la Spanish Academy of Perfume, per creare un'esperienza olistico-olfattiva ad hoc. Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque profumi di Madrid che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano inoltre storie sulla città e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno. Nella lobby è stata quindi allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono infine disponibili laboratori di formazione olfattiva in collaborazione con l'Academy.\r

\r

Oltre a un'ampia sala fitness e all'area benessere, la struttura ha progettato attività che consentono agli ospiti di godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici qr a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare i cinque sensi trasformano poi ogni stanza bagno in una spa privata. L'offerta f&b è infine realizzata in collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval: la struttura ha creato in particolare un concept di ristorazione e cocktail, chiamato Qu, che mira a reinventare il sapore locale, utilizzando ingredienti coltivati nell'oasi botanica interna El Patio Jw Garden e provenienti da fornitori locali.","post_title":"E' all'insegna delle esperienze olfattive la prima volta di Jw Marriott a Madrid","post_date":"2023-03-30T11:00:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680174049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana punta ad accelerare i propri piani di espansione per trarre vantaggio dal calo del traffico aereo attraverso la Russia e dalla riapertura della Cina.\r

\r

Molte compagnie aeree hanno interrotto i voli verso la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso anno: Mosca ha così perso il suo status di hub per i voli tra l'Europa e l'Asia, permettendo al vicino Kazakistan di aumentare la propria quota di mercato. \"Prima dell'inizio della guerra in Ucraina - ha dichiarato a Reuters il ceo del vettore di bandiera del Kazakistan - molto traffico in generale, in direzione occidentale, sia verso l'Europa che verso gli Stati Uniti, viaggiava da questa regione attraverso la Federazione Russa. Ovviamente non è più così. E noi ci siamo ritrovati in una posizione estremamente favorevole per trarre vantaggio da questo spostamento\".\r

\r

Air Astana l'anno scorso un profitto record di 78,4 milioni di dollari grazie all'aumento del traffico dell'11% a 7,4 milioni di passeggeri, anche se la compagnia ha interrotto i collegamenti verso la Russia. La compagnia prevede di portare la propria flotta a 50 aeromobili entro la fine di quest'anno dagli attuali 44, ha dichiarato Foster e punta a crescere ulteriormente: \"Stiamo facendo altri ordini per il 2024-27\".\r

\r

Il ceo ha inoltre segnalato \"grandi opportunità in Cina\" grazie alla recente riapertura, \"anche l'India sta andando bene e il Pakistan è un mercato in crescita\".\r

\r

Il fondo sovrano del Kazakistan, che detiene una partecipazione del 51% in Air Astana, prevede di quotare la compagnia in Borsa il prossimo anno.","post_title":"Air Astana: il calo di traffico in Russia favorisce l'escalation positiva del vettore del Kazakistan","post_date":"2023-03-30T10:44:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680173047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Malpensa – principale hub in Europa continentale – verso La Coruña: un collegamento del tutto inedito per la compagnia che sarà attivo per tutta l'estate, portando i passeggeri italiani alla scoperta della Spagna nord-occidentale.\r

Il collegamento Milano Malpensa-La Coruña, che si aggiunge al vasto network italiano di easyJet che quest’estate conta circa 225 destinazioni tra internazionali e domestiche, sarà operato fino alla fine di ottobre con due voli alla settimana, ogni martedì e sabato.\r

Con questa new entry salgono a quota dieci le destinazioni spagnole raggiungibili con easyJet durante la stagione estiva, tra le quali figurano Ibiza e Barcellona, ma anche le isole di Palma di Maiorca, Fuerteventura e Lanzarote.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_442666\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Moisés Jorge Naranjo (Direttore Generale del Tourism and Congress Consortium di La Coruña), Juan Ignacio Borrego (Assessore al Turismo di La Coruña), Jesús Campo (Direttore dell‘Aeroporto di La Coruña) e Javier Gándara, Direttore Generale di easyJet sud Europa.[/caption]","post_title":"EasyJet vola da Milano a La Coruña, decima meta spagnola collegata a Malpensa dal vettore","post_date":"2023-03-30T10:12:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680171125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno alla \"nuova normalità\": è quello che vede protagonisti gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e che si esprime in 28,5 milioni di posti offerti (di cui il 71% a Malpensa), per un aumento globale del +11% rispetto all’estate 2022.\r

\r

Normalità che significa \"tornare a crescere, con nuove opportunità di collegamenti verso il mondo, pronti ad accogliere nuovamente i turisti” afferma Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, in occasione dell'incontro che si è svolto ieri a Milano -. Se la summer 2022 è stata caratterizzata da una sorta “di turismo “revenge” rispetto alle limitazioni degli anni di pandemia, ora siamo di fronte ad un cambiamento del portafoglio, con meno offerta sul domestico, un incremento moderato sul medio raggio ma con una crescita del 41% dell’intercontinentale\". \r

\r

La stagione estiva Iata appena iniziata conta sui due scali milanesi 76 compagnie aeree (7 in più dell’anno scorso), 171 destinazioni servite “di cui 60 unique, in altre parole non operate da altri scali in un raggio di 250 km” per un totale di 368 frequenze giornaliere e 74 paesi collegati (4 in più sul 2022). Un dato, quello dei paesi, particolarmente \"significativo anche a livello economico poiché insieme rappresentano l’85% del Pil mondiale”.\r

\r

Lo spaccato su Malpensa evidenzia la grande vocazione lungo raggio dell’aeroporto, che con la recente apertura dei mercati asiatici torna ad affermarsi a tutto tondo: 27 compagnie aeree che volano verso 40 destinazioni \"di cui 37 unique\". Da sottolineare come quest'estate la lunghezza media dei voli su Malpensa sia salita a 1.717 km, il 16% in più rispetto all'anno scorso. Dato che crescerà ulteriormente con l'inserimento progressivo di altri vettori e destinazioni\".\r

\r

Ricca anche la proposta sul breve-medio raggio, che vede \"bilanciata l'offerta fra legacy e low cost, 59% a 41% in termini di capacità offerta\". Low cost che ha trovato spazio anche a Linate, \"con un 12% di capacità sul totale\". Complessivamente 55 vettori che servono 131 destinazioni. \r

\r

","post_title":"Sea e la nuova normalità: tutti i numeri della calda estate di Malpensa e Linate","post_date":"2023-03-29T13:35:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680096946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La psicologa ispirazionale Andrea Zacchi è la novità dell'ottava stagione di Destinazione Umana, marchio della Inspirational Travel Company, tour operator made in Italy che incentiva i viaggi lenti e per sole donne, rigorosamente a piedi. Andrea Zacchi metterà insieme il gruppo di viaggiatrici (che si conoscerà in una video chiamata prima della partenza) e assegnerà degli esercizi di consapevolezza individuale, per incoraggiare il potenziale trasformativo del viaggio.\r

\r

Il programma di Destinazione Umane parte quindi il 15 aprile con il Weekend scrittura e natura sui colli bolognesi: il primo incontro in cammino con le viaggiatrici per lanciare il nuovo ricco programma della stagione 2023. Un weekend che è oramai diventato un rito, per stare insieme e trascorrere un fine settimana tra esercizi di scrittura autobiografica, sentieri, natura da scoprire e yoga.\r

\r

Ma sono circa una ventina le proposte tematiche in cammino totali: ogni viaggio, che sia di un breve weekend o di una settimana, prevede sempre un percorso da compiere tutte assieme e a piedi. Tra i classici per chi ama i cammini, la Via delle Dee, 130 chilometri lungo i sentieri dell’Appennino, da Bologna a Firenze, e la Via Francigena toscana, trekking di quattro giorni lungo la via omonima, tra San Miniato e Monteriggioni. Novità della stagione, il weekend in Liguria tra i cavalli selvaggi dell’Aveto e la vacanza attiva in Sardegna a luglio, con trekking e mare sulla costa ovest del Sinis a luglio. Sempre a luglio si terrà il Cammino delle ribelli, in val Borbera in Piemonte: un percorso ad anello in sette tappe sulle orme delle persone e dei popoli che sono andate controcorrente nel passato, ribellandosi. Quest’anno Destinazione Umana organizza inoltre i campi estivi per i ragazzi e le ragazze dai sette ai 13 anni a giugno e luglio tra l’appennino bolognese e quello reggiano: Bobbio Pellice in Piemonte e la riserva naturale Acquerino in Toscana.","post_title":"Parte la stagione del to Destinazione Umana: cammini ispirazionali per sole donne","post_date":"2023-03-29T10:45:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680086756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Grecia quest'anno si sta confermando una meta tra le più richieste e per noi le agenzie sono sicuramente il canale di vendita prioritario. Sul nostro sito hanno un'area dedicata dove possono chiedere un preventivo e vedere la disponibilità in tempo reale. Poi, per qualsiasi esigenza, noi siamo sempre presenti con l'assistenza diretta del nostro call center”. A parlare delle prospettive della destinazione ellenica, per la prossima estate e non solo, è Chiara Morandi, direttore del tour operator Webtours che, insieme a Superfast Ferries, a Blue Star Ferries ed Hellenic Seaways fa parte del gruppo Attica.\r

\r

“Siamo un leader nell'Adriatico per la Grecia, collegando più o meno tutte le isole con unità ultramoderne, alcune delle quali consegnate recentemente, - aggiunge Chiara Morandi -. Sono piccole navi da crociera. Quando il cliente sale a bordo si sente già in vacanza e sono dotate di sofisticati servizi e ristoranti. Alcune hanno anche la piscina. E' un modo di viaggiare diverso”.\r

\r

Le proposte Webtours per la Grecia e le isole, anche italiane, garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo con pacchetti nave più soggiorno, non esclusivamente per i mesi estivi, “perché le nostre navi viaggiano tutto l'anno - conclude Chiara Morandi -. Nei mesi primaverili e in autunno, ma anche per i ponti e per Capodanno, offriamo infatti soluzioni non solo mare, come l’archeologia, la cultura e la storia, da scegliere tra una ricca gamma di soggiorni e tour adatti a ogni tipo di viaggiatore”.","post_title":"Si prepara un anno eccezionale per la Grecia. Superfast Ferries è pronta con la sua proposta a 360 gradi","post_date":"2023-03-28T12:50:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680007806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell'Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.\r

\r

“Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”.\r

\r

Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.","post_title":"Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese","post_date":"2023-03-28T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680007230000]}]}}