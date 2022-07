La Ritz-Carlton Yacht Collection svela il programma 2024 nel Mediterraneo

Ventuno itinerari da aprile a novembre. In attesa della sua crociera inaugurale prevista per il prossimo agosto, il brand di crociere super lusso Ritz-Calton Yacht Collection svela già i propri programmi per la stagione mediterranea del 2024. La Evrima, la prima nave della flotta da 298 passeggeri, toccherà 14 nuove destinazioni, tra cui Siviglia, la Sardegna, Syros e Trogir, con crociere della durata media compresa tra sette e 11 notti. Gli itinerari includeranno anche pernottamenti a Casablanca, Montecarlo, Dubrovbnik e Portofino. Per un limitato lasso di tempo saranno pure disponibili collegamenti charter privati per i Gran Premi 2024 in Italia, Francia e a Monaco.

La Evrima avrebbe dovuto debuttare già a gennaio 2020 ma gli effetti della pandemia ne hanno ritardato la consegna. I piani sono di portare la Ritz-Calton Yacht Collection a contare presto su una flotta composta da tre unità. In questo mese di luglio è già avvenuto il taglio della lamiera per la seconda nave, la Ilma (in maltese significa acqua), destinata a entrare in servizio proprio nel 2024.