La nuova veste di Made by Turisanda passa anche dalle partnership di qualità

Sport, eventi, avventura, natura, sostenibilità, arte, tradizioni, mare, storia… Sono solo alcuni degli ingredienti della nuova veste di Made by Turisanda, dopo la riorganizzazione di prodotto del gruppo Alpitour che ha inserito l’ex brand di casa Eden Viaggi nel cluster specialties & goal oriented dedicato ai viaggi tailor made.

Passioni da esplorare è quindi il claim base del prodotto Made: si parte da ciò che più si ama e si costruisce il viaggio, si sceglie dove andare… La nuova Made è caratterizzata da otto collezioni: Events, Sensibility, Trails, Adventure, History, Sailing, Villas e Wedding. Eventi naturali, culturali, sportivi e di divertimento, viaggi sostenibili, trekking, attività adrenaliniche, avventure in barca, case da sogno al mare, in montagna, in città o nella natura… Per finire con cerimonie in location suggestive con riti tradizionali o locali, dal valore legale o simbolico.

Un focus particolare meritano le collezione Trails e Adventure, per cui sono state già realizzate un paio di partnership importanti. La prima riguarda uno degli specialisti in Italia per i viaggi avventura: Desartica Adventures si è unito a Made per costruire insieme i nuovi itinerari Trails e Adventure in moto, Mtb e fuoristrada Le due realtà porteranno le loro proposte in eventi dedicati: il primo si è tenuto alla fiera internazionale del Fuoristrada a ottobre, ma ne seguiranno altri dedicati al mondo della bici a Verona, al CosmoBike Show a febbraio 2022, a Milano, alla fiera del Cicloturismo ad aprile 2022 e a Rimini, all’Italian bike festival a settembre 2022. Anche il mondo delle moto avrà una programmazione dedicata con la partecipazione a Verona alla Moto bike expo a gennaio 2022 e a Roma al Motodays a marzo 2022.

La seconda partnership è poi quella con Amibike, che fornisce guide professionali per i Trails firmati Made in bicicletta. Si tratta di un’associazione Mountain Bike Italia che si occupa di fornire servizi ai ciclisti e di tutelare le figure dell’accompagnatore e maestro Mtb sul territorio nazionale.