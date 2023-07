La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto “a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste“. Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio. “Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione – prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l’azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile”. La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen. Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l’inizio di agosto. E’ prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto "a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste". Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio. "Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione - prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l'azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile". La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen. Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l'inizio di agosto. E' prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%. [post_title] => La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen [post_date] => 2023-07-11T12:16:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689077796000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano. "Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”. #incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia. [post_title] => Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre [post_date] => 2023-07-07T14:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688739165000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna. Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati da Riccardo Bellaera, Costa Crociere corporate pastry & bakery chef, insieme al maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set. Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati. Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi. [post_title] => Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi [post_date] => 2023-07-07T12:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688732811000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estrema personalizzazione del prodotto e il massimo del comfort abbinati alla semplicità di fruizione dello stesso: Bjoern Becker, responsabile dell'intero progetto Lufthansa Allegris (nella foto), ha messo in evidenza plus e caratteristiche delle nuove cabine di lungo raggio della compagnia. Un investimento da 2,5 miliardi di euro entro il 2025, il più grande mai fatto, che porterà al totale rinnovo del prodotto e dell'esperienza di viaggio sulle rotte intercontinentali. Nel mirino, in particolare, la clientela premium, "quella fascia corporate che proprio sul mercato Italia è per noi strategica - sottolinea Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Gruppo Lufthansa -. Senza sottovalutare, però, che anche nel settore leisure c’è una fortissima richiesta di premium economy e anche di business class". La filosofia alla base del rinnovo non si è limitata a puntare "sul lusso, bensì sulla personalizzazione del prodotto, sulla risposta alle diverse esigenze dei passeggeri; e ancora, sul comfort garantito da materiali e da un migliore utilizzo dello spazio, sui dettagli 'smart'. Questi ultimi, magari non di immediata percezione ma fondamentali per un'esperienza di viaggio confortevole come mai prima". A spiccare la nuova First Class 'Suite Plus', che debutterà nel 2024 sugli Airbus A350: "La cabina trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d'albergo - precisa Galantis -. Ma la gamma Allegris assicura individualità, esclusività e servizi premium per tutto il viaggio". La nuova business class è caratterizzata dal debutto di una suite personale grazie a pareti alte e porte scorrevoli, con tanto di guardaroba, minibar, monitor da 27 pollici. Sarà inoltre possibile scegliere tra sei opzioni di posti aggiuntivi (dal letto extra lungo di 2,2 metri, spazio di lavoro in più, posto con culla per bimbi o un posto accanto al finestrino, oltre a quello doppio). La nuova classe Premium Economy è già stata introdotta in Swiss nella primavera del 2022. Il sedile "Allegris" offre maggiore spazio, una poggia gambe pieghevole e può essere regolato ancora più indietro rispetto al modello attuale: poiché sarà integrato in un guscio rigido la sua regolazione non avrà alcun effetto sui passeggeri della fila successiva, con tavolo e monitor sempre in posizione. Scelta più ampia anche per l'economy con la possibilità per i viaggiatori di prenotare posti aggiuntivi nelle prime file che offrono più spazio per le gambe o un posto libero accanto a loro. [gallery ids="449206,449212,449214,449213,449208,449207,449209,449203,449211"] [post_title] => Lufthansa Allegris: personalizzazione, comfort e semplicità per la nuova esperienza di viaggio [post_date] => 2023-07-07T09:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688720430000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una storia lunga 25 anni quella di Ryanair a Pisa, da dove nel giugno 1998 è decollato il primo volo per Londra Stansted. Da allora sono stati 48 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei. Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. Un'offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). "Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari" sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla. “Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri - afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d'accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d'Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.” [post_title] => Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer [post_date] => 2023-07-05T13:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688562109000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Malpensa chiama Cina: l'aeroporto lombardo è tornato a fare capolino nei radar delle compagnia aeree cinesi con due novità. Si comincia da Juneyao Air con il collegamento diretto su Zhengzhou che, come riferisce Malpensa 24, sarà attivo dal prossimo 30 ottobre con due frequenze alla settimana, servite da un B787-900 configurato a 324 posti. Il vettore di Shanghai era già comparso una prima volta nei cieli di Malpensa durante gli anni del Covid per operare trasporto merci di materiali sanitari. Il secondo debutto cinese a Malpensa riguarda Hainan Airlines: la compagnia aerea basata ad Haikou (già operativa in Italia sullo scalo di Roma Fiumicino) aprirà il prossimo 15 luglio le vendite dei voli su Shenzhen. La rotta sarà servita inizialmente con due voli alla settimana, operati il mercoledì e il sabato. Hainan Airlines ha ottenuto dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina, la Caac, i diritti a volare. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre. [post_title] => Malpensa a tutta Cina: debutto d'inverno per Juneyao Air e Hainan Airlines [post_date] => 2023-07-05T10:49:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688554193000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarebbe stata prevista per domani, giovedì 6 luglio, presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la consegna della Explora I, nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys. Qualcosa però non deve essere andato esattamente come nei piani, visto che ieri è arrivata improvvisa una comunicazione, con cui si avvisano tutti i partecipanti alla cerimonia di un rinvio dell'evento a data da destinarsi. Un prolungamento, si legge, che dovrebbe tradursi in qualche settimana di permanenza dell'unità presso il cantiere. Tutto lascia quindi presagire che pure la data della crociera inaugurale da Sothampton, in calendario per il prossimo 17 luglio, subirà uno slittamento in avanti. Qui di seguito la lettera ricevuta dagli invitati alla cerimonia di Monfalcone: "Gentile Ospite, Fincantieri s.p.a. e la divisione crociere del gruppo Msc hanno concordato di apportare ulteriori migliorie alla nave da crociera del nuovo marchio lusso del gruppo Explora Journeys, Explora I. Purtroppo, i lavori richiederanno tempi che prolungheranno di qualche settimana la permanenza dell’unità presso il cantiere. A causa di ciò, l’azienda insieme alla società armatrice hanno preso la decisione di rimandare a nuova data la cerimonia di consegna, che era prevista il giorno giovedì 06 luglio c.m., presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Ci dispiace molto per questa circostanza e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi causati. La nuova data per la cerimonia sarà comunicata non appena possibile, a breve. Ringraziandovi per la vostra comprensione, la segreteria organizzativa è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione". [post_title] => Rinviata di qualche settimana la consegna della Explora I [post_date] => 2023-07-05T00:05:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688515539000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di viaggi che spaziano in tutto il mondo a bordo della Vega e della sua gemella leggermente più grande Diana, con la possibilità di scegliere dalle crociere di otto giorni fino a spedizioni epiche di 21 notti, accompagnati da guide esperte, scienziati ed esploratori. Swan Hellenic rivela il programma degli itinerari delle sue navi per il 2024. La Vega esplorerà, in particolare, la Penisola Antartica da Ushuaia fino all'inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest in una crociera di semi-circumnavigazione dell'Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l'isola di Gough (capitale degli uccelli marini dell'Atlantico meridionale) e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica. Un’esperienza che sarà seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell'Africa e a Lisbona, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell'Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno la Vega in Islanda, Norvegia e nell'Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere i mesi di ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine di novembre 2024. Unità più grande dotata di tender e zodiac da spedizione, la Diana rimarrà invece in Antartide sino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l'intera costa occidentale dell'America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il canale di Panama e scoprire Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino ad Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la sua stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l'Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per un'esplorazione estiva delle culle della cultura che hanno ispirato la creazione di Swan Hellenic negli anni Cinquanta. All'inizio di ottobre, transiterà per il canale di Suez e il mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica sino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi-circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all'inizio di dicembre, in tempo per l'inizio della prossima stagione antartica. "Siamo davvero entusiasti dei fantastici itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024 - spiega il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós. Ora offriamo una scelta impareggiabile di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici". [post_title] => Swan Hellenic svela gli itinerari di spedizione del 2024 [post_date] => 2023-07-04T10:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688467759000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale oggi, 4 luglio, per la fermata San Babila della M4 di Milano, la la nuova linea metropolitana (colore blu) che collega il cuore della città con l'aeroporto di Linate: in soli 12 minuti. Una volta terminato l'intero tracciato, nel dicembre 2024, la linea (lunga 15 chilometri con 21 stazioni) permetterà di attraversare in soli 30 minuti il centro storico della città, collegando il quadrante est (Linate) con il quadrante ovest, fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. La nuova linea è realizzata con tecnologia driverless ed è quindi interamente automatizzata, in modo da consentire una frequenza molto ravvicinata dei treni. Con il completamento di M4, la rete metropolitana di Milano raggiungerà 118 chilometri, divenendo così la sesta in Europa per estensione. Con il sistema a regime, il traffico in città potrebbe ridursi di circa 180mila veicoli al giorno, con una contrazione annuale delle emissioni di Co2 fino a 75mila tonnellate, trasportando 24mila persone all’ora per direzione di marcia per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all’anno. [post_title] => Milano inaugura la fermata San Babila della M4: 12 minuti da Linate al centro città [post_date] => 2023-07-04T09:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688463362000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la crociera di debutto della explora i spostata al 1 agosto da copenaghen" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":833,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto \"a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste\". Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio.\r

\r

\"Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione - prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l'azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile\". La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen.\r

\r

Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l'inizio di agosto. E' prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%.\r

\r

","post_title":"La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen","post_date":"2023-07-11T12:16:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689077796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a New York il prossimo 26 settembre l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari dell'industria del turismo del futuro. A un anno esatto dall'ultimo appuntamento nella Grande mela, Travel Hashtag riparte quindi negli Stati Uniti per la sua undicesima edizione, che si terrà appena dopo la pausa estiva. L'evento avrà il patrocinio di Enit e sarà completamente dedicato all'incoming italiano.\r

\r

\"Il nostro paese è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, la regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana e il comune di Cremona, nonché altri al debutto con noi, tra cui il gruppo McArthurGlen, la regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, l'Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, il museo del Violino e il teatro Ponchielli di Cremona, a cui si aggiungono il Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”.\r

\r

#incomparableitaly è quindi l’hashtag scelto per questa nuova tappa internazionale, che andrà in scena al The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan, e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato Us (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia.","post_title":"Travel Hashtag riparte da New York: appuntamento per il prossimo 26 settembre","post_date":"2023-07-07T14:12:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688739165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna.\r

\r

Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati da Riccardo Bellaera, Costa Crociere corporate pastry & bakery chef, insieme al maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set.\r

\r

Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati.\r

\r

Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi.\r

\r

","post_title":"Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi","post_date":"2023-07-07T12:26:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688732811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estrema personalizzazione del prodotto e il massimo del comfort abbinati alla semplicità di fruizione dello stesso: Bjoern Becker, responsabile dell'intero progetto Lufthansa Allegris \r

(nella foto), ha messo in evidenza plus e caratteristiche delle nuove cabine di lungo raggio della compagnia.\r

\r

Un investimento da 2,5 miliardi di euro entro il 2025, il più grande mai fatto, che porterà al totale rinnovo del prodotto e dell'esperienza di viaggio sulle rotte intercontinentali. Nel mirino, in particolare, la clientela premium, \"quella fascia corporate che proprio sul mercato Italia è per noi strategica - sottolinea Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe del Gruppo Lufthansa -. Senza sottovalutare, però, che anche nel settore leisure c’è una fortissima richiesta di premium economy e anche di business class\". \r

\r

La filosofia alla base del rinnovo non si è limitata a puntare \"sul lusso, bensì sulla personalizzazione del prodotto, sulla risposta alle diverse esigenze dei passeggeri; e ancora, sul comfort garantito da materiali e da un migliore utilizzo dello spazio, sui dettagli 'smart'. Questi ultimi, magari non di immediata percezione ma fondamentali per un'esperienza di viaggio confortevole come mai prima\".\r

\r

A spiccare la nuova First Class 'Suite Plus', che debutterà nel 2024 sugli Airbus A350: \"La cabina trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d'albergo - precisa Galantis -. Ma la gamma Allegris assicura individualità, esclusività e servizi premium per tutto il viaggio\".\r

\r

La nuova business class è caratterizzata dal debutto di una suite personale grazie a pareti alte e porte scorrevoli, con tanto di guardaroba, minibar, monitor da 27 pollici. Sarà inoltre possibile scegliere tra sei opzioni di posti aggiuntivi (dal letto extra lungo di 2,2 metri, spazio di lavoro in più, posto con culla per bimbi o un posto accanto al finestrino, oltre a quello doppio).\r

\r

La nuova classe Premium Economy è già stata introdotta in Swiss nella primavera del 2022. Il sedile \"Allegris\" offre maggiore spazio, una poggia gambe pieghevole e può essere regolato ancora più indietro rispetto al modello attuale: poiché sarà integrato in un guscio rigido la sua regolazione non avrà alcun effetto sui passeggeri della fila successiva, con tavolo e monitor sempre in posizione.\r

\r

Scelta più ampia anche per l'economy con la possibilità per i viaggiatori di prenotare posti aggiuntivi nelle prime file che offrono più spazio per le gambe o un posto libero accanto a loro.\r

\r

\r

[gallery ids=\"449206,449212,449214,449213,449208,449207,449209,449203,449211\"]\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa Allegris: personalizzazione, comfort e semplicità per la nuova esperienza di viaggio","post_date":"2023-07-07T09:00:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688720430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una storia lunga 25 anni quella di Ryanair a Pisa, da dove nel giugno 1998 è decollato il primo volo per Londra Stansted. Da allora sono stati 48 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei. Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. \r

Un'offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). \r

\"Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari\" sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla.\r

“Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri - afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d'accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d'Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.”","post_title":"Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer","post_date":"2023-07-05T13:01:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688562109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa chiama Cina: l'aeroporto lombardo è tornato a fare capolino nei radar delle compagnia aeree cinesi con due novità. Si comincia da Juneyao Air con il collegamento diretto su Zhengzhou che, come riferisce Malpensa 24, sarà attivo dal prossimo 30 ottobre con due frequenze alla settimana, servite da un B787-900 configurato a 324 posti.\r

\r

Il vettore di Shanghai era già comparso una prima volta nei cieli di Malpensa durante gli anni del Covid per operare trasporto merci di materiali sanitari.\r

\r

Il secondo debutto cinese a Malpensa riguarda Hainan Airlines: la compagnia aerea basata ad Haikou (già operativa in Italia sullo scalo di Roma Fiumicino) aprirà il prossimo 15 luglio le vendite dei voli su Shenzhen. La rotta sarà servita inizialmente con due voli alla settimana, operati il mercoledì e il sabato. Hainan Airlines ha ottenuto dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina, la Caac, i diritti a volare. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre. ","post_title":"Malpensa a tutta Cina: debutto d'inverno per Juneyao Air e Hainan Airlines","post_date":"2023-07-05T10:49:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688554193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe stata prevista per domani, giovedì 6 luglio, presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la consegna della Explora I, nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys. Qualcosa però non deve essere andato esattamente come nei piani, visto che ieri è arrivata improvvisa una comunicazione, con cui si avvisano tutti i partecipanti alla cerimonia di un rinvio dell'evento a data da destinarsi. Un prolungamento, si legge, che dovrebbe tradursi in qualche settimana di permanenza dell'unità presso il cantiere. Tutto lascia quindi presagire che pure la data della crociera inaugurale da Sothampton, in calendario per il prossimo 17 luglio, subirà uno slittamento in avanti. Qui di seguito la lettera ricevuta dagli invitati alla cerimonia di Monfalcone:\r

\r

\"Gentile Ospite,\r

\r

Fincantieri s.p.a. e la divisione crociere del gruppo Msc hanno concordato di apportare ulteriori migliorie alla nave da crociera del nuovo marchio lusso del gruppo Explora Journeys, Explora I. Purtroppo, i lavori richiederanno tempi che prolungheranno di qualche settimana la permanenza dell’unità presso il cantiere. A causa di ciò, l’azienda insieme alla società armatrice hanno preso la decisione di rimandare a nuova data la cerimonia di consegna, che era prevista il giorno giovedì 06 luglio c.m., presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Ci dispiace molto per questa circostanza e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi causati. La nuova data per la cerimonia sarà comunicata non appena possibile, a breve. Ringraziandovi per la vostra comprensione, la segreteria organizzativa è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione\".","post_title":"Rinviata di qualche settimana la consegna della Explora I","post_date":"2023-07-05T00:05:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688515539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di viaggi che spaziano in tutto il mondo a bordo della Vega e della sua gemella leggermente più grande Diana, con la possibilità di scegliere dalle crociere di otto giorni fino a spedizioni epiche di 21 notti, accompagnati da guide esperte, scienziati ed esploratori. Swan Hellenic rivela il programma degli itinerari delle sue navi per il 2024.\r

\r

La Vega esplorerà, in particolare, la Penisola Antartica da Ushuaia fino all'inizio di marzo 2024, quando farà rotta verso ovest in una crociera di semi-circumnavigazione dell'Atlantico meridionale di 21 giorni, visitando l'isola di Gough (capitale degli uccelli marini dell'Atlantico meridionale) e Tristan de Cunha sulla rotta verso Città del Capo, in Sudafrica. Un’esperienza che sarà seguita da viaggi di spedizione culturale lungo la costa occidentale dell'Africa e a Lisbona, prima di costeggiare la costa atlantica fino a Honfleur, in Francia. I viaggi alla scoperta della Cornovaglia, dell'Irlanda, del Galles e della Scozia porteranno la Vega in Islanda, Norvegia e nell'Artico per la stagione estiva. Infine, a settembre, attraverserà la Groenlandia fino ad Halifax, in Canada, per poi dirigersi verso sud e trascorrere i mesi di ottobre e novembre nei Caraibi e in Brasile fino alla fine di novembre 2024.\r

\r

Unità più grande dotata di tender e zodiac da spedizione, la Diana rimarrà invece in Antartide sino alla fine di febbraio 2024, quando farà rotta verso nord, verso i fiordi cileni e risalirà l'intera costa occidentale dell'America meridionale e centrale fino a La Paz, in Messico. Tornata a sud per attraversare il canale di Panama e scoprire Cuba, risalirà la costa orientale degli Stati Uniti fino ad Halifax, in Canada. Da qui, a fine maggio, attraverserà la Groenlandia per la sua stagione artica. Poi, il 20 luglio, lascerà Tromsø, in Norvegia, per navigare verso sud, verso i fiordi, la Scozia e l'Olanda. Scendendo lungo la costa atlantica, entrerà nel Mediterraneo per un'esplorazione estiva delle culle della cultura che hanno ispirato la creazione di Swan Hellenic negli anni Cinquanta. All'inizio di ottobre, transiterà per il canale di Suez e il mar Rosso per esplorare le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica sino a fine novembre. Infine, lascerà Città del Capo per il viaggio di semi-circumnavigazione verso la Penisola Antartica e Ushuaia, arrivando all'inizio di dicembre, in tempo per l'inizio della prossima stagione antartica.\r

\r

\"Siamo davvero entusiasti dei fantastici itinerari che i nostri esperti hanno curato per il 2024 - spiega il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -, arricchiti da nuove emozionanti destinazioni, tra cui Cuba e le isole Bijagós. Ora offriamo una scelta impareggiabile di opportunità in tutto il mondo per vedere ciò che gli altri non vedono, con uno stile e una personalizzazione unici\".","post_title":"Swan Hellenic svela gli itinerari di spedizione del 2024","post_date":"2023-07-04T10:49:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688467759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale oggi, 4 luglio, per la fermata San Babila della M4 di Milano, la la nuova linea metropolitana (colore blu) che collega il cuore della città con l'aeroporto di Linate: in soli 12 minuti.\r

Una volta terminato l'intero tracciato, nel dicembre 2024, la linea (lunga 15 chilometri con 21 stazioni) permetterà di attraversare in soli 30 minuti il centro storico della città, collegando il quadrante est (Linate) con il quadrante ovest, fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. La nuova linea è realizzata con tecnologia driverless ed è quindi interamente automatizzata, in modo da consentire una frequenza molto ravvicinata dei treni. Con il completamento di M4, la rete metropolitana di Milano raggiungerà 118 chilometri, divenendo così la sesta in Europa per estensione.\r

Con il sistema a regime, il traffico in città potrebbe ridursi di circa 180mila veicoli al giorno, con una contrazione annuale delle emissioni di Co2 fino a 75mila tonnellate, trasportando 24mila persone all’ora per direzione di marcia per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all’anno.","post_title":"Milano inaugura la fermata San Babila della M4: 12 minuti da Linate al centro città","post_date":"2023-07-04T09:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688463362000]}]}}