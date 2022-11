King Holidays: per il 2023 si torna ai livelli pre-Covid Il prossimo sarà l’anno del ritorno ai livelli pre-Covid. Parola di Roberto Minardi. Nella seconda parte dell’intervista con noi di Travel Quotidiano, il nuovo direttore commerciale di King Holidays svela gli obiettivi di performance dell’operatore capitolino, che per il 2023 punta a veder crescere ulteriormente il proprio giro d’affari di un 20%-25%. Il tutto anche grazie a una serie importante di partenze garantite, sulla sica del successo ottenute dalla proposta dedicata al periodo di Capodanno e Immacolata: “Abbiamo preso circa 900 posti voli da Milano e Roma sull’Europa solo per le festività. E li abbiamo venduti subito quasi tutti. Per il 2023 contiamo quindi di aumentare la quota di partenze garantite, che avranno anche una linea ad hoc chiamata Kpg. Tra l’altro è questo anche un modo per proteggere almeno in parte il nostro prodotto dall’inflazione e risultare quindi più competitivi sul mercato”. A fronte di un contesto in costante evoluzione King Holidays al momento pubblica i propri cataloghi esclusivamente online. “Questo ci dà il vantaggio di poter intervenire tempestivamente nel caso avessimo bisogno di inserire nuove destinazioni – spiega sempre Minardi -. Un importante ritorno sarà inoltre quello del volume dedicato ai viaggi di nozze. Nel futuro, però, pensiamo anche a un catalogo cartaceo di rappresentanza e dal taglio ispirazionale da distribuire alle agenzie”.

\r

Nel novembre 2021 il vettore del gruppo Iag operava solo 141 voli verso gli Stati Uniti, ma questo novembre tale numero sale a quota 473 e il numero di posti disponibili sui voli transatlantici è aumentato di quasi 90.000 unità. Aer Lingus opera attualmente 15 rotte dalle basi di Dublino, Shannon e Manchester verso destinazioni come New York, Miami, Seattle e San Francisco, che saliranno a 16 la prossima estate, quando verrà lanciato il nuovo servizio Dublino-Cleveland e ripristinato lo storico collegamento per Hartford, Connecticut.\r

\r

Gli Stati Uniti hanno chiuso le frontiere ai viaggiatori internazionali nel marzo 2020 per limitare la diffusione del Covid, per poi riaprirle solo il 7 novembre 2021, con il conseguente sensibile calo del traffico transatlantico.\r

\r

Con i prossimi voli extra per il Giorno del Ringraziamento, il 24 novembre, Aer Lingus tornerà per la prima volta ai livelli di capacità pre-pandemia.","post_title":"Aer Lingus in accelerata sulle rotte verso gli Stati Uniti: 16 le destinazioni servite nell'estate 2023","post_date":"2022-11-21T13:17:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669036664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Atlantic rilancia sul lungo raggio da Londra con l'apertura di due nuove destinazioni nel 2023: Maldive e Turks & Caicos. Dal 22 ottobre 2023, la compagnia aerea britannica offrirà tre voli settimanali tra la base di Heathrow e l'aeroporto di Malé-Velana, operati con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 31 passeggeri in Business Class, 35 in Premium e 198 in Economy. Le partenze, attualmente disponibili solo tramite Virgin Holidays, sono previste il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 17.35, con arrivo il giorno successivo alle 8.55, mentre i voli di ritorno partiranno dalle Maldive il lunedì, il giovedì e il sabato alle 10.45, con atterraggio alle 17.05.\r

\r

Il collegamento per Turks & Caicos dovrebbe decollare invece nel novembre 2023, con due rotazioni settimanali: \"L'aggiunta di questa destinazione segue lo sviluppo del vettore nei Caraibi - ha dichiarato il direttore commerciale di Virgin Atlantic, Juha Jarvinen -. Le Maldive sono sempre state una destinazione incredibilmente popolare tra i nostri passeggeri e quindi non vedevamo l'ora di dare loro l'opportunità di viaggiare verso queste isole\".\r

\r

Intanto, la compagnia ha da poco accolto in flotta il secondo dei 16 A330-900 ordinati nel 2019, che sostituiranno gli A330-300; quest'anno è prevista la consegna di tre A330neo, con ingressi successivi fino al 2026.","post_title":"Virgin Atlantic volerà da Londra verso Maldive e Turks & Caicos, dall'inverno 2023","post_date":"2022-11-21T12:54:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669035294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo sarà l'anno del ritorno ai livelli pre-Covid. Parola di Roberto Minardi. Nella seconda parte dell'intervista con noi di Travel Quotidiano, il nuovo direttore commerciale di King Holidays svela gli obiettivi di performance dell'operatore capitolino, che per il 2023 punta a veder crescere ulteriormente il proprio giro d'affari di un 20%-25%. Il tutto anche grazie a una serie importante di partenze garantite, sulla sica del successo ottenute dalla proposta dedicata al periodo di Capodanno e Immacolata: \"Abbiamo preso circa 900 posti voli da Milano e Roma sull'Europa solo per le festività. E li abbiamo venduti subito quasi tutti. Per il 2023 contiamo quindi di aumentare la quota di partenze garantite, che avranno anche una linea ad hoc chiamata Kpg. Tra l'altro è questo anche un modo per proteggere almeno in parte il nostro prodotto dall'inflazione e risultare quindi più competitivi sul mercato\".\r

\r

A fronte di un contesto in costante evoluzione King Holidays al momento pubblica i propri cataloghi esclusivamente online. \"Questo ci dà il vantaggio di poter intervenire tempestivamente nel caso avessimo bisogno di inserire nuove destinazioni - spiega sempre Minardi -. Un importante ritorno sarà inoltre quello del volume dedicato ai viaggi di nozze. Nel futuro, però, pensiamo anche a un catalogo cartaceo di rappresentanza e dal taglio ispirazionale da distribuire alle agenzie\".","post_title":"King Holidays: per il 2023 si torna ai livelli pre-Covid","post_date":"2022-11-21T12:16:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1669033015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York guarda al 2023 e alla nuova edizione della Nyc Hotel Week, in calendario dal 3 gennaio al 12 febbraio prossimi: per l'occasione sarà possibile soggiornare in città con un risparmio del 23% sulle tariffe standard delle camere in più di 140 hotel in tutti e cinque i distretti.\r

\r

\"La Nyc Hotel Week offre le migliori proposte dell'anno per i viaggiatori che desiderano visitare i cinque distretti o per i newyorkesi che si concedono un soggiorno - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company -. Se combinate con le altre offerte della nostra più ampia Nyc Winter Outing - come la Nyc Restaurant Week, la Nyc Broadway Week e la Nyc Must-See Week - si possono ottenere enormi vantaggi praticamente su ogni aspetto di una visita a New York City a gennaio e febbraio, rendendo la stagione invernale incredibilmente attraente\". Le prenotazioni alberghiere sono già disponibili e invitiamo tutti a programmare una visita o a regalare un soggiorno a New York durante le festività natalizie.\r

\r

Intanto, la Grande Mela ha registrato una performance alberghiera stabile: la città continua a generare i più alti livelli di occupazione settimanale e tariffe medie giornaliere tra i 25 mercati principali, con la domanda alberghiera dell'autunno 2022 che recupera ogni settimana circa il 90% del benchmark del 2019. New York City conta oltre 124.000 camere d'albergo operative e si prevede che altre 11.000 camere entreranno in funzione nei prossimi tre anni.","post_title":"New York, conto alla rovescia per la Nyc Hotel Week: -23% sulle tariffe di oltre 140 strutture","post_date":"2022-11-21T11:57:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669031844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il segno più nei conti del gruppo Alpitour che chiude il bilancio a fine ottobre con margini operativi lordi superiori ai 30 milioni di euro (ebitda), grazie a un fatturato che raggiunge gli 1,6 miliardi, come Gabriele Burgio ci aveva già anticipato in occasione della fiera di Rimini. A contribuire sensibilmente alle performance della compagnia, racconta al Corriere della Sera lo stesso amministratore delegato e presidente del gruppo, gli importanti investimenti effettuati in tecnologia: 50 milioni in tre anni, a cui si aggiunge l'assunzione di 40 nuove risorse per un team It che nel 2023 andrà oltre le 130 unità. In estate la compagnia ha quindi registrato 150 mila transazioni tra attività di tour operating, hotel, incoming e voli Neos\r

\r

Risultati ovviamente accolti con grande soddisfazione da Burgio, che sottolinea come siano stati raggiunti nonostante un inverno ancora condizionato dalla mole notevole di mete chiuse. Ecco quindi che per il prossimo anno l'a.d. conferma l'obiettivo di raggiungere e superare quota 2 miliardi di euro di fatturato. Nel medio periodo non si esclude infine la quotazione in Borsa. Per farlo è però necessario possedere asset, sottolinea Burgio. Ecco allora il piano di investimenti in strutture alberghiere con il brand lusso VRetreats della divisione Voihotels: al momento gli indirizzi sono cinque, ma in pipeline con arrivo a breve, come ci ha raccontato qualche settimana fa il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia, ci sono già almeno altri tre hotel, tra cui una proprietà a Firenze.","post_title":"Burgio, Alpitour: ebitda del gruppo oltre i 30 milioni di euro","post_date":"2022-11-21T11:48:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1669031294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stringersi la mano non è mai stato così bello! Costa Crociere torna finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggio per ascoltarne i bisogni, condividere idee e strategie e continuare a pianificare insieme il futuro. Sono decine gli appuntamenti in programma che si susseguono in queste settimane nelle principali città italiane e a bordo delle navi Costa. Un ricchissimo palinsesto d’autunno che coinvolge migliaia di agenzie di viaggio di tutta Italia, costruito per ringraziare i partner della distribuzione che non hanno mai smesso di essere al fianco della compagnia e presentare loro tutte le iniziative commerciali e di prodotto e i nuovi servizi per il 2023. Incontri che sono supportati dal lancio della campagna commerciale Black Friday, dall’8 al 30 novembre. Un’iniziativa che offre l’opportunità imperdibile di prenotare in anticipo, e a prezzi convenienti, crociere con partenze fino all’estate, e che sarà accompagnata da un importante piano di comunicazione con spot in tv, radio, sms, dem, online media e social durante tutto il periodo per invogliare i clienti ad andare in agenzia e a prenotare sin da ora la propria crociera per il nuovo anno.\r

\r

Tutte le tappe del roadshow Costa\r

\r

Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona: sono le 12 tappe del road show Insieme per creare valore che per tutto il mese di novembre vede la direzione commerciale Italia della compagnia incontrare oltre 1.500 agenzie di viaggi. Ogni appuntamento rappresenta un’occasione unica per tornare a parlarsi di persona e conoscere in anteprima i contenuti del nuovo contratto di Valore e tutti gli strumenti e servizi, ancora più utili e premianti, che Costa Crociere metterà a disposizione delle agenzie a partire dal mese di dicembre.\r

\r

Dopo gli incontri sul territorio di ottobre tra gli area manager e oltre 1.700 agenti di viaggio, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica, durante le quali circa mille agenti stanno avendo l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa: dalle esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili alle nuove escursioni a terra più lunghe di sempre fino al ricchissimo palinsesto di intrattenimento a bordo.\r

\r

“Siamo davvero felici del riscontro che tutte queste iniziative stanno avendo. La partecipazione e l’entusiasmo da parte delle agenzie di viaggio sta superando ogni nostra aspettativa – commenta il direttore vendite, Riccardo Fantoni –. Abbiamo voluto ripartire da dove ci eravamo lasciati: tornare a incontrarci di persona per ascoltare gli agenti, che rimangono i primi e più importanti ambasciatori del nostro prodotto”. \r

\r

Black Friday, Costa spinge l'early booking\r

\r

Novembre, però, vuol dire anche Black Friday. Per continuare a stimolare la domanda e portare sin da ora i clienti a prenotare in agenzia la loro prossima crociera, guardando non solo all’inverno ma anche alla prossima primavera-estate, Costa ha lanciato una speciale campagna commerciale con oltre 150 crociere in promozione, con partenze fino ad aprile 2023, su Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e crociere transatlantiche di posizionamento. Con prezzi a partire da 299 euro per persona, confermando la prenotazione con soli 50 euro di acconto, i clienti Costa potranno prenotare senza pensieri e a prezzi vantaggiosi il loro prossimo viaggio, con cancellazione gratuita fino a 30 giorni dalla partenza per le crociere entro il 31 marzo 2023.","post_title":"Costa, insieme per creare valore: tornano gli incontri con le agenzie sul territorio","post_date":"2022-11-21T09:30:01+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669023001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos è tornata a collegare l'Italia alla Giamaica: ieri, 20 novembre, la compagnia aerea del gruppo Alpitour è decollata da Milano Malpensa alla volta di Montego Bay, rotta che durante l'inverno 2022-23 sarà servita ogni domenica, con partenza alle ore 9.00 e arrivo alle ore 16.30 locali; a questa, dal 23 dicembre, si aggiungerà un altro collegamento da Verona, operato ogni venerdì alle ore 9 e che atterrerà in Giamaica alle ore 16.45 locali.\r

Il collegamento contribuirà ad aumentare i flussi turistici dall’Italia. L’inaugurazione del volo, inoltre, coincide con una settimana positiva e ricca di soddisfazioni per la destinazione: mercoledì scorso Lonely Planet ha annunciato, infatti, di averla inserita tra le destinazioni imperdibili per il 2023, per la categoria “Unwind”.\r

","post_title":"Neos di nuovo operativa sulle rotte Italia-Giamaica con i voli da Milano e Verona","post_date":"2022-11-21T09:28:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669022932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates migliora l'esperienza di viaggio all'aeroporto di Dubai consentendo anche ai viaggiatori internazionali l'utilizzo dei dati biometrici. La compagnia ha firmato un accordo con la Direzione Generale per gli Affari Esteri di Dubai (Gdrfa) che consente l'utilizzo della tecnologia biometrica e rappresenta uno sforzo di cooperazione tra le parti per semplificare le procedure per il traffico dei passeggeri in arrivo all'interno del Terminal 3 di Dubai e garantisce un'esperienza aeroportuale più rapida ed efficiente per i viaggiatori in transito sui voli in coincidenza, nonché per coloro che arrivano nell'Emirato come destinazione finale.\r

I viaggiatori potranno così attraversare rapidamente il check-in, le lounge, l'imbarco e i controlli dell’immigrazione dell'aeroporto dal Terminal 3. I sistemi di intelligenza artificiale riconosceranno le caratteristiche facciali e si collegheranno ai passaporti per la verifica istantanea dell'identità. Un privilegio di cui godevano in precedenza solo i residenti negli Emirati Arabi Uniti e i cittadini del CCG e che adesso è esteso anche ai passeggeri internazionali che, a partire dal 2023, potranno usufruire del servizio fornendo il consenso ufficiale con un paio di clic tramite l'app Emirates, presso i chioschi di Emirates per il check-in automatico o di persona presso i desk della compagnia per effettuare il check-in.\r

“Dubai è una delle destinazioni più ambite al mondo e nel 2022 sono già arrivati oltre 8 milioni di turisti in città - ha dichiarato Mohammed Al-Marri, direttore generale del Gdrfa -. Continuiamo a supportare i nostri partner chiave con i migliori servizi della categoria mentre miriamo all'eccellenza e all'innovazione nel posizionare Dubai come principale centro commerciale e destinazione turistica del mondo\".","post_title":"Emirates: transiti più rapidi ed efficienti in aeroporto con l'uso dei dati biometrici","post_date":"2022-11-21T09:18:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669022333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aggiungerà quattro nuove destinazioni al network da Bari e Brindisi per l'estate 2023. Nel dettaglio, da Bari si potrà partire alla volta di Poznan (Polonia) e Kaunas (Lituania), mentre da Brindisi si potranno raggiungere Breslavia (Polonia) e Venezia che, da fine marzo, sostituirà come nuovo collegamento quello attuale su Treviso.\r

\r

È la prima volta che la low cost dal capoluogo pugliese opera sulla Lituania: “Dato il successo che sta registrando l’incoming sulla Polonia, che si attesta nella top ten dei mercati internazionali dal punto di vista turistico – ha dichiarato il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile - Aeroporti di Puglia e Ryanair hanno deciso di cogliere la forte domanda proveniente dal mercato polacco. Più nel dettaglio Poznan rappresenta una rotta mai operata prima, invece con il Breslavia-Brindisi si raddoppia l’offerta del volo già presente su Bari. L’annuncio dei nuovi voli è la testimonianza della solidità della collaborazione con Ryanair volta non solo al consolidamento del network nazionale e internazionale della nostra rete aeroportuale, ma anche al prezioso supporto per il sostegno a mercati turistici, quale quello polacco, di sicuro interesse per il turismo e l’economia della Puglia. Tutto ciò in una logica di condivisione di obiettivi e strategie che caratterizza il rapporto con la Regione Puglia e gli Enti di promozione”.","post_title":"Ryanair: poker di nuove rotte da Bari e Brindisi, fra Lituania, Polonia e Venezia","post_date":"2022-11-21T09:03:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669021420000]}]}}