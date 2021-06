Jump: focus su Malta per l’estate. Al via un’azione di promozione integrata con la Tourism Authority

Un’offerta incentrata su una serie di hotel a 5 stelle situati nella zona di St. Julian’s: località cruciale per l’arcipelago, perfetta base da cui partire per l’esplorazione dell’arcipelago maltese. E’ il prodotto che Jump sta promuovendo con un intenso programma di attività di co-marketing realizzate in collaborazione con la Malta Tourism Authority. Le iniziative hanno appena preso il via con un webinar rivolto alle agenzie, durante il quale è stata presentata la destinazione e il suo prodotto. La partnership proseguirà con una prima campagna a promozione dell’estate e, in seguito, con un secondo momento a sostegno dell’autunno, che promuoverà Malta e la sua lunga bella stagione.

Il Paese si sta infatti dimostrando una meta di punta per l’estate 2021, sia per i long weekend che per le vacanze più strutturate, durante le quali al soggiorno mare è possibile abbinare la vacanza benessere, attività sportive o visite culturali. A sostegno delle attività di promozione sui social e di informazione alla stampa di settore, nei prossimi giorni Jump arriverà direttamente in agenzia con materiale di allestimento e gadget a doppio logo Jump e Visit Malta.

“Malta è una meta molto smart che offre servizi personalizzabili e di altissima qualità, con un ampio ventaglio di attività sia per gli amanti delle vacanze active, sia per chi sceglie mete più culturali – spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority -. Natura, cultura e attività sportive sono punti fermi delle iniziative outdoor offerte dalle isole maltesi, così come l’enogastronomia e la possibilità di fare esperienze a contatto con le tradizioni locali”.