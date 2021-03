Itinerari adeguati al contesto nei cinque nuovi cataloghi Going della linea Elixir de Voyage

Itinerari accessibili nel contesto attuale, con la massima attenzione alla selezione di dmc e partner alberghieri locali, sempre ponendo in primo piano le norme per la sicurezza anti-Covid. E’ questo il contenuto dei cinque nuovi cataloghi della linea Elixir de Voyage firmata Going per la programmazione 2021. Prosegue infatti il cammino di ripartenza del tour operator di casa Bluvacanze dopo il restyling tecnologico della piattaforma b2b Going4You e l’apertura delle vendite estive del GoResort Perdepera in Sardegna e dei propri boutique hotel a Favignana.

“Abbiamo necessariamente dovuto rivedere la nostra programmazione linea in relazione alle varie destinazioni e alla prontezza dei fornitori locali a indicarci tariffe e prodotti – spiega Emmer Guerra, brand manager Going –. Con il lancio di questi nuovi cataloghi vogliamo farci trovare subito pronti quando si riapriranno i confini e si potrà tornare a viaggiare in sicurezza in tutto il mondo senza perdere la nostra filosofia: per questo abbiamo rivisitato i nostri tour e abbiamo aggiunto nuove esperienze di viaggio più intime come i self drive. Inoltre, abbiamo introdotto formule innovative che permettono ai viaggiatori di creare il proprio itinerario”.

Sono due in particolare i monografici, che si riferiscono ad altrettante destinazioni presenti da diversi anni nella programmazione Going: il catalogo dedicato all’Islanda propone diversi tour di gruppo e molti itinerari in self drive alla scoperta di una destinazione sicura e con ampi spazi di natura incontaminata. Una novità è la formula Go as you please, grazie alla quale i clienti hanno la possibilità di creare e scegliere il loro itinerario giorno per giorno. Anche Israele è una destinazione che si sta distinguendo sul fronte della sicurezza: il tour operator riconferma quindi il monografico sulla destinazione che propone tour di gruppo (anche in abbinamento con tappa a Petra), itinerari individuali, city break su Gerusalemme e Tel Aviv e self drive alla scoperta di un territorio millenario.

Programmazione rivisitata pure per il catalogo Thailandia e Indocina: l’apertura è dedicata ai numerosi tour di gruppo e programmi individuali alla scoperta di Bangkok, del Triangolo d’oro e del Siam: non mancano delle proposte anche per le mete balneari della destinazione come Phuket, Phi Phi Island e Koh Samui. Completano il catalogo Vietnam e Cambogia, con diversi tour di gruppo che variano dai sei ai dieci giorni. Abbinabile come stopover a questi tour, o vendibili come singole destinazioni, il catalogo Abu Dhabi, Dubai e Qatar offre diverse tipologie di soggiorno e le principali escursioni che si possono effettuare per scoprire queste destinazioni sospese tra modernità e passato. Chiude il pokerissimo di novità la brochure dedicata a Polinesia e isole del Pacifico con diverse possibilità di soggiorno negli atolli di questi arcipelaghi come le isole Cook e le Fiji. Il catalogo propone sistemazioni a Tahiti, Moorea, Bora Bora e come novità è prevista una sezione di petite hotellerie polinesiana con diverse piccole strutture, per lo più gestite da famiglie locali, che permetteranno di scoprire un’altra Polinesia.

Rimane invariata la politica commerciale dell’operatore a tutto vantaggio delle agenzie: nessuna tipologia di adeguamento (né valutario, né carburante), quota di iscrizione e assicurazione annullamento medico bagaglio incluse.