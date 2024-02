IpV: in fiera focus sulla novità IdeeMix e sul brand Chinasia by Idee per Viaggiare Perù & Polinesia, Islanda & St Martin, Baviera & Mauritius, o ancora un bel giro della Spagna per poi volare nella Repubblica Dominicana. Sono solo alcune delle combinazioni più sorprendenti del nuovo format IdeeMix di Idee per Viaggiare. La proposta sarà al centro della presenza dell’operatore capitolino alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (spazio Astoi nel padiglione 4), dove si potranno incontrare i responsabili commerciali e di prodotto. Inoltre, all’interno dello stand dell’Ufficio nazionale turismo cinese, padiglione 4 stand D35-D42, l’operatore sarà presente per tutti e tre i giorni con il marchio Chinasia by Idee per Viaggiare, nato l’estate scorsa con l’acquisto del marchio co-fondato da Laura Grassi. Proprio lei sarà tra l’altro la rappresentante dell’azienda per i vari interlocutori. IpV ha iniziato a proporre la Cina alle agenzie dallo scorso settembre, ricevendo già dall’esordio una risposta positiva e incoraggiante. La destinazione è sempre più attraente, e la possibilità di non richiedere il visto per permanenze fino a 14 giorni è un’ulteriore spinta alla prenotazione di tour. Condividi

Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”.\r

\r

Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità.\r

\r

La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro.\r

\r

Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale.\r

\r

Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum.","post_title":"Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura","post_date":"2024-02-02T10:57:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706871437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460662\" align=\"alignleft\" width=\"279\"] Elena Carlino[/caption]\r

\r

Business travel 2030. Sfide, opportunità e la trasformazione della gestione dei viaggi d’affari” è la ricerca di proiezione che il Gruppo Gattinoni ha commissionato in esclusiva a travel for business.\r

\r

L’industria del business travel in Italia muove numeri significativi; secondo gli Osservatori Business Travel e Travel Innovation del Politecnico Milano, nel 2023 la spesa delle imprese italiane nel segmento ha superato i 21 miliardi di euro, sorpassando i livelli pre-pandemia.\r

\r

Lo scenario attuale e futuribile del business travel in Italia si compone di fattori interconnessi - tecnologie emergenti, rivoluzione culturale del lavoro, nuova definizione di mobilità, incidenza della componente sostenibilità - che definiranno il modo in cui aziende e dipendenti si sposteranno e lavoreranno nei prossimi anni. Il Gruppo Gattinoni ha sondato necessità, visioni, opportunità e difficoltà dei protagonisti che devono confrontarsi e adeguarsi alle sfidanti evoluzioni del settore.\r

\r

Rosemarie Caglia, ceo Travel for business, dichiara: “I travel manager stanno affrontando sfide in rapida evoluzione con uno spirito flessibile e strategico, cercando di plasmare il futuro dei viaggi aziendali in sintonia con le onde del cambiamento. Dai dati emerge chiaramente che l’intelligenza artificiale sarà un elemento cruciale nella gestione dei futuri travel program.\r

\r

Ma c’è una certezza che brilla come il sole: il Metaverso non sostituisce, almeno per ora, il calore e la ricchezza degli incontri faccia a faccia. Anche sul tema delle priorità, i travel manager hanno le idee chiare: non si tratta di viaggiare meno, ma di viaggiare in modo più efficace e sostenibile. Mettendo al primo posto il ritorno sugli investimenti e la flessibilità, stanno plasmando un approccio strategico che rende ogni viaggio un investimento mirato e sicuro per il successo a lungo termine dell’azienda”.\r

\r

“L'analisi dell'andamento dei business travel rivela una ripresa graduale ma costante del comparto, trainata dall'adozione diffusa di soluzioni ibride e digitali - afferma Elena Carlino direttrice commerciale Gattinoni Business Travel -. Questo equilibrio, tra necessità di viaggio e nuove modalità operative, promuove una trasformazione duratura nel settore, con un'attenzione crescente verso la declinazione della flessibilità lavorativa, nelle sue innovative formule. In questo scenario il ruolo delle agenzie come la nostra sarà sempre più quello di consulenza e supporto per offrire soluzioni tailor made e in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente”.\r

L'IA\r

È emerso che il futuro del travel management sarà plasmato dall'intelligenza artificiale. Il 37% degli intervistati prevede che i tool basati sull’IA forniranno nuove prospettive, quali analisi avanzate, previsioni accurate e ottimizzazione dei costi, e, grazie a questi strumenti, i Travel Manager svilupperanno le proprie competenze, ottimizzando il vantaggio di tali tecnologie. L'IA offrirà, inoltre, l’opportunità di acquisire maggiori consapevolezze in merito a strategie di viaggio e allocazione dei budget. Il 79% prevede che entro il 2030 le grandi aziende faranno un più ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali per la gestione dei viaggi.\r

\r

Con l'evoluzione della tecnologia, l'integrazione della realtà aumentata, della realtà virtuale e dell’automazione, sta cambiando radicalmente il modo in cui i viaggiatori d'affari individuano e prenotano i propri viaggi. Per il 53% degli intervistati l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si accompagna alla preoccupazione per la protezione dei dati sensibili. Per il 48% di loro, privacy e gestione dei dati sono viste con reticenza dai viaggiatori aziendali, che chiederanno sempre più trasparenza.\r

\r

L'84% dei Travel Manager prevede di affrontare la sicurezza, collaborando con fornitori specializzati per ottenere informazioni sulle minacce globali. Un'ampia percentuale (81%) si concentrerà sulla promozione della formazione sulla sicurezza, organizzando sessioni per i dipendenti sui protocolli di sicurezza durante i viaggi aziendali; allo stesso modo, utilizzerà dati e analisi per valutare rischi e adottare misure preventive. Il 71% implementerà politiche aziendali rigorose, incluse scelte di alloggio sicure e protocolli di gestione delle crisi.","post_title":"Gattinoni: una ricerca che proietta il business travel nel futuro","post_date":"2024-02-02T10:53:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706871229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta quest'anno torna in Bit a Milano, tra i membri dello stand Adutei (Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia), dopo un 2023 che ha raggiunto dati record per i flussi turistici dall'Italia.\r

Lo scorso anno Malta, Gozo e Comino hanno visto gli arrivi dal nostro Paese ancora in cima alla classifica dei mercati che generano il maggior flusso turistico verso l'arcipelago, con 524.485 arrivi da gennaio a novembre 2023, con un incremento, per lo stesso periodo, del 39,5% rispetto al 2022. Un periodo da ricordare anche per i dati relativi alla permanenza media (+27,9%) e la spesa dei turisti (+36,7%). Più nel dettaglio il solo mese di novembre ha registrato un +17% di arrivi di italiani, un +6,3% del numero di notti trascorse sulle isole e un +3,2%, consolidando la forza della destinazione anche nelle stagioni di spalla.\r

La presenza in fiera sottolinea una volta di più la valenza che l’ente sta dando al Nord Italia, un’occasione per incontrare sia il consumatore finale che gli operatori del settore, e che va a sommarsi alle numerose azioni di advertising in corso, soprattutto nel capoluogo lombardo.\r

Proprio uno dei mezzi metropolitani transitanti sulla linea M5 lilla – quella che conduce alla polo fieristico – è al momento completamente brandizzato con la campagna promozionale invernale di VisitMalta. Sul fronte investimenti rivolti al trade, l’ente sta dando ampio spazio alle occasioni di conoscenza del territorio, organizzando numerosi fam trip per gli operatori al fine di far scoprire la destinazione dedicando ciascun viaggio a focus specifici quali cultura, viaggi di gruppo, outdoor e lifestyle. \r

Con Adutei, VisitMalta sta organizzando anche un panel che si terrà al padiglione 4, Bit Arena in programma il 5 febbraio ore 10 dal titolo Viaggi all’estero oggi e domani: le destinazioni estere e Fto in dialogo, a cui parteciperà Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.\r

Ester Tamasi sarà inoltre coinvolta in un appuntamento dedicato al turismo al femminile organizzato dalla Regione Toscana lunedì 5 febbraio ore 11 dal titolo Benvenute in Toscana - Esperienze nel mondo (pad 3 – stand C93) durante il quale verrà raccontata la nascita e l’evoluzione del progetto Nessuna donna è un’isola, la mostra fotografica dedicata alle viaggiatrici donne e all’isola di Gozo, esposta in via Dante a Milano lo scorso autunno e che oggi è diventata una pubblicazione online dai forti connotati emozionali scaricabile gratuitamente qui. \r

","post_title":"VisitMalta punta sul bacino del Nord Italia con numerose iniziative per trade e pubblico","post_date":"2024-02-02T09:43:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706867012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azienda che affianca allo scopo di lucro «una o più finalità di beneficio comune». Così la legge italiana definisce la tipologia società benefit. Ed è quello che è appena diventata Bwh Hotels Italia & Malta, \"al termine di un percorso condiviso con i soci albergatori, che arriva dopo 15 anni di impegno consapevole e attento nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle comunità in tutte le aree in cui l’azienda opera - spiega la ceo Sara Digiesi -. Questa trasformazione rende esplicito e inequivocabile il nostro orientamento e la consapevolezza della responsabilità che abbiamo come brand - -. Essere società benefit sottolinea il senso civico che accompagna il nostro agire e raccorda i nostri soci intorno a un impegno comune che, oltre i confini dell’azienda, genera impatti positivi sulle persone, sull’ambiente e sulle comunità.”\r

\r

In concreto, Bwh ha modificato il proprio statuto sociale, inserendo sei scopi di beneficio comune: promuovere un’ospitalità responsabile, sensibilizzando il network ai più alti standard ambientali e sociali e fornendo servizi che possano supportare i soci a migliorare continuamente gli impatti delle proprie strutture; migliorare continuamente la capacità e la qualità ricettiva dei territori nei quali operano i soci, mettendo a disposizione competenze e servizi competitivi a favore di una diffusione della cultura della gestione efficace ed efficiente delle imprese del settore alberghiero; valorizzare il ruolo sociale del network, attraverso il supporto alle economie locali, la promozione dei territori nei quali operano i Soci e di un turismo accessibile a tutti; diffondere l’attitudine e cultura della partnership e dell’aggregazione come volano di crescita sostenibile attraverso una gestione che favorisca la partecipazione di tutti gli stakeholders e ne consideri le necessità; tutelare il benessere delle persone di Bwh Hotels Italia & Malta, nel rispetto dell’unicità e valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno; favorire la crescita delle professionalità dell’hospitality attraverso programmi di formazione rivolti alle risorse operative negli hotel.\r

\r

Con il 2024, Bwh Hotels Italia & Malta si impegna inoltre a presentare una relazione d’impatto: una rendicontazione annuale di sostenibilità sugli obiettivi di beneficio comune e sui risultati raggiunti che, al pari di quelli di business, vengono misurati e incorporati nella missione e nei piani aziendali. Attraverso la costituzione di un comitato interno responsabile del perseguimento del beneficio comune e la maggior concentrazione degli organi istituzionali, di tutti i soci albergatori e dello staff questa nuova impostazione eleva ulteriormente l’attenzione e l’impegno sui temi esg.","post_title":"Bwh Hotels diventa società benefit. Digiesi: la conclusione di un percorso lungo 15 anni","post_date":"2024-02-01T15:12:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706800372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria.\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali.\r

\r

«La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze».\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».\r

\r

","post_title":"GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas","post_date":"2024-02-01T12:48:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706791688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo.\r

\r

“È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”.\r

\r

La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.","post_title":"I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature","post_date":"2024-02-01T11:40:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706787601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono anche nel 2024 gli incontri di Mapo Travel con le agenzie sul territorio. Il tutto mentre l'operatore con sede in Puglia e in Piemonte rafforza il proprio team grazie all'ingresso della senior specialist prodotto oceano Indiano - Africa, Alessandra Loddo, nonché di una figura junior che sarà di supporto ai vari reparti dell’ufficio: “Puntiamo da sempre sulla sartorialità dei nostri prodotti, sul cucire i viaggi in base alle esigenze e alle richieste del cliente finale - spiega la general manager, Barbara Marangi -. Il confronto tra chi ha pensato e realizzato l’itinerario e chi di fatto lo presenta al viaggiatore quindi è fondamentale. Per questo abbiamo dato il via a un vero e proprio roadshow con partenza da Verona, poi Venezia, Trieste e tappe in tutta Italia”.\r

\r

Il tour operator continua anche il piano di nuovi inserimenti per confermare la propria presenza capillare sul territorio. “A fine 2023, visti i risultati sopra le aspettative sia di Mapo Travel, sia del nuovo brand Mapo World, abbiamo anticipato gli ingressi nel team commerciale di Alessandro Marcioni, che si sta occupando del Piemonte, nonché delle aree di Milano e Monza Brianza, e di Cristiano Celentano per il Triveneto. Loro si sono aggiunti ad Alessandro Martini, impegnato nell’area Lazio, ad Anna Di Colli, che si occupa di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, e a Katia Giannoccaro, commerciale di riferimento per la Puglia e la Basilicata\", conclude il direttore commerciale Fabrizio Celeghin.","post_title":"Alessandra Loddo new entry in casa Mapo. Proseguono gli incontri del to con le adv","post_date":"2024-02-01T10:07:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706782046000]}]}}