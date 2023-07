Curzi: così nasce il progetto Chinasia e Marcelletti by Idee per Viaggiare “Tutto è nato un paio estati fa quando, al volgere della curva pandemica, noi stavamo uscendo da una serie di investimenti volti a mantenere la struttura del to e persino a migliorarla dal punto di vista tecnologico e del prodotto. Eravamo già pronti e se possibile più forti di prima. Così siamo riusciti a cogliere appieno la straordinaria risposta di mercato seguita all’apertura dei primi corridoi. Da qui l’idea di allargare il nostro raggio d’azione”. Così il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi, spiega la genesi di quel percorso che ha portato nel giro di circa un anno e mezzo il to capitolino ad acquisire due brand storici , quali Marcelletti e Chinasia (con tutte le loro risorse), nonché a entrare con una partecipazione importante nell’Accademia Creativa del Turismo. Ha così preso forma il progetto by Idee per Viaggiare, che ha consentito al to di aggiungere prodotto, know how ed esperienza di qualità, al contempo contribuendo a mantenere vivi marchi storici del turismo italiano, quali appunto Marcelletti e Chinasia. “Sono molto contento e orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare – prosegue Curzi -. Anche solo perché si tratta di brand che io guardavo con ammirazione già da quando ho cominciato a muovere i primi passi in questo settore. L’obiettivo è sempre stato quello di cementare questa azienda nel rispetto di chi ci lavora, mettendola nelle migliori condizioni possibili per quando verrà il momento (lontano) di lasciarla a chi proseguirà l’avventura. Per riuscirci occorreva inevitabilmente, e occorre ancora, investire. Noi lo abbiamo fatto nel mondo che ritengo più efficace: accomunando tradizione e modernità“. L’ultima operazione, annunciata giusto l’altro ieri, è quindi quella che ha riguardato Chinasia. “Ci stavamo lavorando da parecchio tempo – rivela Curzi -. All’inizio, nel momento peggiore della crisi pandemica, abbiamo semplicemente cercato di dare loro una mano, accogliendo al nostro interno lo staff del to guidato da Laura Grassi per assegnarlo temporaneamente al nostro operativo Oriente. Poi abbiamo cominciato a confrontarci con lei e abbiamo dato il via a un progressivo processo di integrazione che ha portato infine alla nascita di Chinasia by Idee per Viaggiare. Ora tutto il team dell’operatore è parte integrante del nostro staff nei nostri nuovi quartieri generali capitolini, mentre Laura Grassi è diventata la nostra product manager Cina: è una persona e una professionista straordinaria, che vive con passione il proprio lavoro ed è veramente innamorata della sua destinazione”. Adesso l’obiettivo è quello naturalmente di sfruttare pienamente tutte le sinergie potenziali. Già fin da ora il prodotto Cina è quindi abbinabile a varie tipologie di estensioni, che sfruttano le relazioni consolidate di IpV con i vettori e i corrispondenti di altri Paesi. “La Cina ha riaperto da poco i propri confini – conclude Curzi -. Abbiamo già prodotti disponibili garantiti e stra-testati. Ma siamo naturalmente consapevoli che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la domanda torni ai fasti pre-Covid. Se devo però giudicare da quello che abbiamo visto con l’apertura dei primi corridoi, credo proprio che poi assisteremo a un vero proprio boom di richieste. Noi siamo pronti fin da ora. Abbiamo partenze persino a fine luglio. Realisticamente credo che cominceremo a vedere i primi frutti a partire dal prossimo autunno“. Condividi

Riparte, rispetto al 2022, anche il lungo raggio, in particolare Oceano Indiano, ma anche su altre mete sia per soggiorni mare sia per i viaggi itineranti». [post_title] => Gruppo Gattinoni: a giugno superato il previsionale sul 2022 (+41%) [post_date] => 2023-07-14T13:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689342827000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Tutto è nato un paio estati fa quando, al volgere della curva pandemica, noi stavamo uscendo da una serie di investimenti volti a mantenere la struttura del to e persino a migliorarla dal punto di vista tecnologico e del prodotto. Eravamo già pronti e se possibile più forti di prima. Così siamo riusciti a cogliere appieno la straordinaria risposta di mercato seguita all'apertura dei primi corridoi. Da qui l'idea di allargare il nostro raggio d'azione". Così il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi, spiega la genesi di quel percorso che ha portato nel giro di circa un anno e mezzo il to capitolino ad acquisire due brand storici , quali Marcelletti e Chinasia (con tutte le loro risorse), nonché a entrare con una partecipazione importante nell’Accademia Creativa del Turismo. Ha così preso forma il progetto by Idee per Viaggiare, che ha consentito al to di aggiungere prodotto, know how ed esperienza di qualità, al contempo contribuendo a mantenere vivi marchi storici del turismo italiano, quali appunto Marcelletti e Chinasia. "Sono molto contento e orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare - prosegue Curzi -. Anche solo perché si tratta di brand che io guardavo con ammirazione già da quando ho cominciato a muovere i primi passi in questo settore. L'obiettivo è sempre stato quello di cementare questa azienda nel rispetto di chi ci lavora, mettendola nelle migliori condizioni possibili per quando verrà il momento (lontano) di lasciarla a chi proseguirà l'avventura. Per riuscirci occorreva inevitabilmente, e occorre ancora, investire. Noi lo abbiamo fatto nel mondo che ritengo più efficace: accomunando tradizione e modernità". L'ultima operazione, annunciata giusto l'altro ieri, è quindi quella che ha riguardato Chinasia. "Ci stavamo lavorando da parecchio tempo - rivela Curzi -. All'inizio, nel momento peggiore della crisi pandemica, abbiamo semplicemente cercato di dare loro una mano, accogliendo al nostro interno lo staff del to guidato da Laura Grassi per assegnarlo temporaneamente al nostro operativo Oriente. Poi abbiamo cominciato a confrontarci con lei e abbiamo dato il via a un progressivo processo di integrazione che ha portato infine alla nascita di Chinasia by Idee per Viaggiare. Ora tutto il team dell'operatore è parte integrante del nostro staff nei nostri nuovi quartieri generali capitolini, mentre Laura Grassi è diventata la nostra product manager Cina: è una persona e una professionista straordinaria, che vive con passione il proprio lavoro ed è veramente innamorata della sua destinazione". Adesso l'obiettivo è quello naturalmente di sfruttare pienamente tutte le sinergie potenziali. Già fin da ora il prodotto Cina è quindi abbinabile a varie tipologie di estensioni, che sfruttano le relazioni consolidate di IpV con i vettori e i corrispondenti di altri Paesi. "La Cina ha riaperto da poco i propri confini - conclude Curzi -. Abbiamo già prodotti disponibili garantiti e stra-testati. Ma siamo naturalmente consapevoli che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la domanda torni ai fasti pre-Covid. Se devo però giudicare da quello che abbiamo visto con l'apertura dei primi corridoi, credo proprio che poi assisteremo a un vero proprio boom di richieste. Noi siamo pronti fin da ora. Abbiamo partenze persino a fine luglio. Realisticamente credo che cominceremo a vedere i primi frutti a partire dal prossimo autunno". [post_title] => Curzi: così nasce il progetto Chinasia e Marcelletti by Idee per Viaggiare [post_date] => 2023-07-14T13:35:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689341708000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo hanno presentato alla Camera dei Deputati la 98° edizione del Palio del Golfo . La città della Spezia e il suo Golfo si preparano ad ospitare la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, disputata su imbarcazioni in legno realizzate a mano da maestri d’ascia, che da quest’anno godrà del prestigioso patrocinio del ministero per le Politiche del mare, un riconoscimento, concesso in virtù dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile. Da quasi un secolo, il Palio del Golfo è evento capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone; la manifestazione è organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e dall’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Autorità Portuale, della Marina Militare, della Fondazione Carispezia e con il patrocinio del ministero per le politiche del Mare, di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere. Il Palio del Golfo della Spezia rappresenta le più radicate tradizioni marinare del Mediterraneo. Anche le sue origini sono legate all’economia del mare: nasce, infatti, dalle estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro, cariche di pesce o dell’antico“Oro nero”: i mitili o “muscoli” come sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo dei Poeti. A sfidarsi, come nella migliore tradizione del Palio, sono 13 Borgate che affacciano sul Golfo, ognuna con i propri colori e tradizioni: Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia centro, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro. «Il Palio del Golfo - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - rappresenta una magia che, fino ad oggi, vanta una storia di ben 98 anni. Ad ogni edizione coinvolge tutte le generazioni, contribuendo all'economia locale e al territorio nel suo complesso, che nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere acquisendo rilevanza internazionale. Inizia il conto alla rovescia per questa importante manifestazione, che si tiene la prima domenica di agosto, ma che ci vede lavorare duramente per tutto l'anno». «In questo evento - aggiunge il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci - c'è tutto: la storia, la cultura, l'economia, il passaggio di testimone dal padre al figlio, c'è l’identità, e grande protagonista è il mare. Se per quasi 100 anni questa tradizione vive, ed anzi si alimenta dell'entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Dobbiamo lavorare perché il Palio diventi il paradigma della identità». «La volontà del comitato e del Comune della Spezia - conclude Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - è stata quella di inserire anche la parte femminile, che sono sportive assolutamente al pari degli uomini, e i ragazzi giovani, proprio per continuare a mantenere l’attenzione su questo evento tradizionale della città. La caratteristica interessante di questa iniziativa è quella che il timoniere è sempre un ragazzino, maschio o femmina, di massimo 8 anni, che incita la squadra. Il Palio rappresenta un momento di grande importanza per la città della Spezia e per tutto il nostro Golfo; celebra la nostra tradizione e tutta la passione delle borgate coinvolte e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero per le Politiche del mare». [post_title] => La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare [post_date] => 2023-07-14T11:21:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689333699000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto. Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno. Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei. Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato. Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. [post_title] => AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori [post_date] => 2023-07-14T09:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture. Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo. «Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo». E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni». Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva». [gallery columns="4" ids="449411,449409,449408,449407"] Collegamenti aerei diretti Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm. Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli Le date di partenza dei charter: da Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre da Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre da Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto Differenze dei prodotti Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua». Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto». Informativa PR LINK UTILI Approfondisci su Going Resort Accedi alla piattaforma trade Going4You Seguici su Instagram Seguici su Linkedin CONTATTI commerciale@going.it Booking Nord Italia 02.22126928 Booking Sud Italia e isole 02.88126195 [post_title] => Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato [post_date] => 2023-07-14T09:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327036000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporto aereo. Dobbiamo ringraziare Fto per aver organizzato il convegno sui cieli italiani. Perché finalmente e senza nessuna ipocrisia si è capito, attraverso le parole dei relatori che quelli italiani sono cieli selvaggi. Naturalmente la cosa non è incoraggiante, ma è molto meglio sapere le carte che giocare al buio. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa e consigliere Ibar non ha dubbi: «I prezzi in Italia sono aumentati di più rispetto al resto d'Europa. E c'è un motivo. Il motivo è che le low cost in Italia rappresentano il 64% del traffico. In Spagna, per esempio sono al 28%. Questo per la mancanza di una compagnia di bandiera solida». Istituzioni Ha ragione Scaffidi ma oltre alla sua causa ne aggiungerei un'altra: l'incompetenza e l'ignavia dei governi che si sono succeduti in questi anni che non hanno mai capito il problema del traffico aereo benché gli fosse stato spiegate svariate volte. Si è lasciato tutto in mano agli enti locali, con i risultati che possiamo vedere. Tutto questo a scapito dei passeggeri. A sua volta Mark De Laurentis dell'Enac ha aggiunto che: «esiste un regolamento che prevede la specifica di tutte le voci che compongono il prezzo di un volo aereo. Ora io non so se questo regolamento venga applicato, perché se il prezzo fosse trasparente si potrebbe agire con cognizione di causa». Ecco ci dovrebbe essere qualcuno deputato al controllo, altrimenti uno fa come gli pare. Insomma sul serio una giungla, un ginepraio dal quale non se ne esce e dove le low cost fanno il bello e il cattivo tempo a scapito di passeggeri, agenzie, tour operator ecc ecc. Insomma a scapito di tutti tranne che di loro. Giuseppe Aloe [post_title] => Trasporto aereo italiano: i cieli sono pericolosamente selvaggi [post_date] => 2023-07-13T12:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689253135000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assunzione di responsabilità, quantità idonee di personale, cielo unico europeo e mantenimento dei servizi essenziali anche durante gli scioperi: sono le richieste messe in evidenza da Willie Walsh, direttore generale della Iata, per fronteggiare i disagi provocati dalle scarse prestazioni dell'Air Traffic Control. In Europa, in primis, ma anche negli Stati Uniti. "Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le prestazioni dell'Atc in Europa e negli Stati Uniti. Entrambi sono deludenti - si legge nella lettera aperta di Walsh -. Il contesto è difficile. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che venissero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e far arrivare i viaggiatori in tempo dove devono essere. La mancanza di risorse Atc a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, impedisce che ciò avvenga. Sebbene alcune aree delle prestazioni Atc siano migliorate rispetto al 2022, rimaniamo inaccettabilmente indietro rispetto ai livelli del 2019. Gli impatti più gravi si registrano negli aeroporti più congestionati d'Europa, in particolare a Londra Gatwick, dove le prestazioni sono influenzate anche da problemi di risorse Atc locali. Gatwick è ora l'aeroporto con le peggiori prestazioni tra i 31 scali principali riportati da Eurocontrol e si colloca al 106° posto sui 110 aeroporti coperti dall'intera serie di dati. È scoraggiante che i politici che l'anno scorso si sono affrettati a criticare le compagnie aeree, siano rimasti in silenzio sui disagi causati dai fornitori di servizi Atc controllati o regolamentati dal governo. Cosa possono fare questi politici per evitare un altro anno di prestazioni Atc europee al di sotto dei livelli pre-Covid? Per cominciare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali di prestazioni Atc scadenti, in modo da essere incentivati a prendere decisioni migliori. Quest'estate ci ha dimostrato che l'elenco delle cose da fare è già noto: un'adeguata dotazione di personale, la modernizzazione con il Cielo Unico Europeo e la ricerca di modi per mantenere i servizi Atc essenziali durante i periodi di sciopero, nel rispetto dei diritti dei lavoratori". [post_title] => Walsh, Iata: nuovo richiamo all'Atc, "prestazioni inaccettabili e sotto i livelli 2019" [post_date] => 2023-07-13T12:23:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689251002000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr). Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio. «Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio». La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione. All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili. [post_title] => Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare [post_date] => 2023-07-13T11:53:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689249183000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "curzi cosi nasce il progetto chinasia e marcelletti by idee per viaggiare" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":220,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1983,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nello storico palazzo Drechsler, in precedenza sede dell’Accademia di danza cittadina, ha debuttato in Ungheria il W Budapest. La struttura è stata rinnovata e convertita a cura dagli interior designer Bowler James Brindley (Londra) e Bánáti + Hartvig (Ungheria), che si sono ispirati alla ricca storia e alle molteplici identità dell’edificio: in passato il palazzo è stato infatti un bar, un luogo di aggregazione, nonché appunto sede della Accademia del Balletto di stato ungherese.\r

\r

L'hotel offre 151 camere, tra cui 45 suite, a cui si aggiunge l'offerta culinaria del Nightingale by Beefbar guidato da Riccardo Giraudi e da chef Fabio Polidori, che propone un menu studiato per offrire un’introduzione alla cucina asiatica. Society25 è l'esclusivo speakeasy dell'hotel situato nel seminterrato: otto i cocktail proposti, che rendono omaggio alle epoche, alle persone e agli edifici che hanno fatto la storia della città, ognuno dei quali include un ingrediente misterioso, scelto dal capo barman Stefano Ripiccini. La collezione di cocktail comprende The Illusionist, che prende il nome dal grande Houdini, Brew Bop, che fa riferimento all'età d'oro del caffè di Budapest e Geranium, ispirato allo stesso palazzo Drechsler.\r

\r

Situata al piano terra, la W Lounge è l'epicentro sociale dell'hotel. Propone piatti da condividere e cocktail d'autore sullo sfondo di performance dj al calar del sole. Il nuovo hotel vanta anche spazi per riunioni ed eventi, tra cui la Great Room, ideale per grandi celebrazioni, e due Studio Room per meeting di lavoro e piccole riunioni. Accanto allo speakeasy si trova infine la Away Spa. Ispirata ai bagni termali di Budapest, è la piscina Wet che si affianca a cinque sale per trattamenti. Il centro Fit ospita infine corsi giornalieri di fitness e benessere e una palestra all'avanguardia.","post_title":"Il brand W di casa Marriott debutta in Ungheria, a Budapest","post_date":"2023-07-14T14:20:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689344442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_316648\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

Il Gruppo Gattinoni scatta una fotografia del primo semestre 2023, con andamenti molto positivi in tutti i rami d’azienda. L’obiettivo 2023 del Gruppo era pari a 636 milioni di euro. Un obiettivo ambizioso (+ 30% sul 2022) che a giugno è già stato superato, portando la crescita a +41% e a un risultato di chiusura stimato a 710 milioni di euro.\r

\r

La divisione Travel del Gruppo, composta dal Prodotto e dai Network, ha realizzato nel primo semestre 2023 una crescita importante: + 87% per l’area Prodotto in tutte le tipologie di programmazione (dal prodotto Tour Operator, al Dynamic, dal Travel Experience al Selected, ai Tour e Gruppi) e beneficiando della spinta della piattaforma tecnologica e-commerce e B2B2C. La distribuzione, ovvero i network di agenzie di viaggio, ha visto attestarsi sul +29% l’aumento dei volumi, rispetto alla stima del 2023.\r

Commento Gattinoni\r

«I dati dei primi sei mesi sono più che positivi; come Gruppo il semestre registra un incremento a doppia cifra rispetto ai budget prefissati. Stiamo crescendo in tutte le linee di business, nessuna esclusa - commenta Franco Gattinoni, presidente gruppo Gattinoni -. Tutti gli investimenti realizzati negli anni passati stanno generando risultati. Siamo ottimisti di poter raggiungere i budget dell’anno e di fine piano industriale, forti anche di nuovi investimenti in atto e futuri: in ambito Travel grazie all’apertura di nuove agenzie di proprietà e alla piattaforma B2B2C che continuerà ad essere implementata.\r

\r

Per il Business Travel i sistemi di prenotazione per le aziende, che stanno già dando ottimi frutti, verranno ulteriormente affinati per fornire servizi ancor più efficienti e puntuali e infine per la divisione Eventi gli importanti inserimenti di nuove risorse, avvenute nei mesi scorsi e quelle future, consentiranno di supportare e accelerare la crescita della divisione. Alla base di tutto vi è sempre la forte attenzione da parte del nostro Gruppo all’innovazione tecnologica e soprattutto alle persone, per noi al centro, fattori imprescindibili per crescere e affrontare le sfide presenti e future del mercato»\r

Segmenti\r

Va sottolineato che, nel mercato, la pandemia aveva causato una perdita di circa il 30% dei punti vendita sul territorio nazionale, mentre per il gruppo Gattinoni, che ha superato complessivamente le 1500 agenzie (tra proprietà e affiliate), ci sono state poche chiusure e nuovi ingressi. Il segmento leisure è tornato a essere performante, anche nei ricavi; le prenotazioni sono state decisamente forti soprattutto nel periodo gennaio-aprile. Da sottolineare il decisivo ruolo svolto dalla piattaforma tecnologica che ha dato un netto impulso.\r

\r

La divisione Business Travel ha continuato il trend di ripresa avviato negli ultimi mesi dello scorso anno e supera la stima di volume d’affari del 2023 attestandosi a un +33%. L’integrazione fra le due aziende Gattinoni Business Travel e BTExpert a seguito dell’acquisizione di Robintur (di cui BTExpert faceva parte) sta valorizzando i punti di forza di entrambe: sono aumentati i clienti prospect e quelli fidelizzati e grande impulso è stato dato dai self booking tools dedicati alle aziende.\r

\r

La business unit Mice dedicata a eventi, convention e incentive ha avuto performance elevate e a oggi ha già raggiunto 40 milioni di euro. Anche qui il budget è sopra le aspettative e si stima una chiusura anno a +50% (pari a 55 milioni di euro). Si è verificato traffico in nuove aree di business, con una crescita del ramo farmaceutico e di eventi importanti che richiedono un impiego sempre maggiore della tecnologia avanzata come booster e amplificatore dell’incontro in presenza. Giugno in particolare ha rappresentato il mese degli incentive dai grandi numeri.\r

\r

[caption id=\"attachment_449722\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi direttore generale gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

\r

Destinazioni\r

Le destinazioni che sono andate per la maggiore al momento sono, per l’Italia, Sardegna, Sicilia e Puglia, seguite dalla Calabria per un prodotto più accessibile. L’Egitto e il Mar Rosso egiziano spiccano tra le destinazioni preferite grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo e alla vicinanza e prevalgono sulla Grecia, sempre più disintermediata; nel medio raggio hanno performato bene gli arcipelaghi spagnoli, Baleari e Canarie, insieme agli Emirati. Nel lungo raggio l’Oceano Indiano è piaciuto molto, in particolare Tanzania, che abbina safari e relax mare a Zanzibar. Riconfermato il favore riscosso dalle crociere, che in estate avvengono prevalentemente nel Mediterraneo.\r

\r

In termini di prenotazione anticipata, Gattinoni ha rilevato due atteggiamenti distinti nel primo semestre. In inverno si è assistito a molto advance booking, a 60 giorni rispetto alle partenze. Per l’estate c’è più attendismo, avvengono richieste sotto data. Il pricing non è stabile, l’offerta dei posti volo è sovente inferiore alla richiesta, spesso i prezzi vengono rivisti e aggiornati dai fornitori negli ultimi 30 giorni, non favorendo certamente la stabilità del mercato. Alcuni operatori faranno presumibilmente promozioni last minute.\r

Commento Testi\r

«L’andamento del Gruppo in tutte le sue aree di business è sorprendente e sopra le aspettative. Siamo soddisfatti anche dei numeri di questa estate, la prima vera estate post pandemia a pieno regime; i nostri dati confermano performance soddisfacenti e in alcuni casi la conquista di clientela più giovane o nuova per il turismo organizzato - commenta infine Sergio Testi, direttore generale gruppo Gattinoni -. Le agenzie di viaggio sono effettivamente ripartite sin da gennaio, grazie alla forte domanda già presente dall’inverno e, a inizio primavera, con il traino dei ponti festivi, con crescite ragguardevoli rispetto a pari periodo 2019.\r

\r

Le prenotazioni delle vacanze estive sono state importanti e costanti nei mesi primaverili beneficiando anche delle proposte in advance booking, mentre abbiamo notato più prudenza con il passare dei mesi e con ritmi più sotto data da parte dei clienti. Il post pandemia conferma, comunque, il ritorno dei consumatori in agenzia e l’importanza della consulenza, assistenza e tutela da parte dei professionisti. L’Italia è sempre tra le mete preferite, mentre si attesta un boom del Mar Rosso egiziano grazie all’ottima qualità prezzo, ciò a discapito della Grecia, più disintermediata, e delle mete mediterranee, anche se reggono le Baleari. Riparte, rispetto al 2022, anche il lungo raggio, in particolare Oceano Indiano, ma anche su altre mete sia per soggiorni mare sia per i viaggi itineranti».","post_title":"Gruppo Gattinoni: a giugno superato il previsionale sul 2022 (+41%)","post_date":"2023-07-14T13:53:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689342827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Tutto è nato un paio estati fa quando, al volgere della curva pandemica, noi stavamo uscendo da una serie di investimenti volti a mantenere la struttura del to e persino a migliorarla dal punto di vista tecnologico e del prodotto. Eravamo già pronti e se possibile più forti di prima. Così siamo riusciti a cogliere appieno la straordinaria risposta di mercato seguita all'apertura dei primi corridoi. Da qui l'idea di allargare il nostro raggio d'azione\". Così il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi, spiega la genesi di quel percorso che ha portato nel giro di circa un anno e mezzo il to capitolino ad acquisire due brand storici , quali Marcelletti e Chinasia (con tutte le loro risorse), nonché a entrare con una partecipazione importante nell’Accademia Creativa del Turismo. Ha così preso forma il progetto by Idee per Viaggiare, che ha consentito al to di aggiungere prodotto, know how ed esperienza di qualità, al contempo contribuendo a mantenere vivi marchi storici del turismo italiano, quali appunto Marcelletti e Chinasia.\r

\r

\"Sono molto contento e orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare - prosegue Curzi -. Anche solo perché si tratta di brand che io guardavo con ammirazione già da quando ho cominciato a muovere i primi passi in questo settore. L'obiettivo è sempre stato quello di cementare questa azienda nel rispetto di chi ci lavora, mettendola nelle migliori condizioni possibili per quando verrà il momento (lontano) di lasciarla a chi proseguirà l'avventura. Per riuscirci occorreva inevitabilmente, e occorre ancora, investire. Noi lo abbiamo fatto nel mondo che ritengo più efficace: accomunando tradizione e modernità\".\r

\r

L'ultima operazione, annunciata giusto l'altro ieri, è quindi quella che ha riguardato Chinasia. \"Ci stavamo lavorando da parecchio tempo - rivela Curzi -. All'inizio, nel momento peggiore della crisi pandemica, abbiamo semplicemente cercato di dare loro una mano, accogliendo al nostro interno lo staff del to guidato da Laura Grassi per assegnarlo temporaneamente al nostro operativo Oriente. Poi abbiamo cominciato a confrontarci con lei e abbiamo dato il via a un progressivo processo di integrazione che ha portato infine alla nascita di Chinasia by Idee per Viaggiare. Ora tutto il team dell'operatore è parte integrante del nostro staff nei nostri nuovi quartieri generali capitolini, mentre Laura Grassi è diventata la nostra product manager Cina: è una persona e una professionista straordinaria, che vive con passione il proprio lavoro ed è veramente innamorata della sua destinazione\".\r

\r

Adesso l'obiettivo è quello naturalmente di sfruttare pienamente tutte le sinergie potenziali. Già fin da ora il prodotto Cina è quindi abbinabile a varie tipologie di estensioni, che sfruttano le relazioni consolidate di IpV con i vettori e i corrispondenti di altri Paesi. \"La Cina ha riaperto da poco i propri confini - conclude Curzi -. Abbiamo già prodotti disponibili garantiti e stra-testati. Ma siamo naturalmente consapevoli che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la domanda torni ai fasti pre-Covid. Se devo però giudicare da quello che abbiamo visto con l'apertura dei primi corridoi, credo proprio che poi assisteremo a un vero proprio boom di richieste. Noi siamo pronti fin da ora. Abbiamo partenze persino a fine luglio. Realisticamente credo che cominceremo a vedere i primi frutti a partire dal prossimo autunno\".","post_title":"Curzi: così nasce il progetto Chinasia e Marcelletti by Idee per Viaggiare","post_date":"2023-07-14T13:35:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689341708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo hanno presentato alla Camera dei Deputati la 98° edizione del Palio del Golfo .\r

\r

La città della Spezia e il suo Golfo si preparano ad ospitare la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, disputata su imbarcazioni in legno realizzate a mano da maestri d’ascia, che da quest’anno godrà del prestigioso patrocinio del ministero per le Politiche del mare, un riconoscimento, concesso in virtù dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.\r

\r

Da quasi un secolo, il Palio del Golfo è evento capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone; la manifestazione è organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e dall’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Autorità Portuale, della Marina Militare, della Fondazione Carispezia e con il patrocinio del ministero per le politiche del Mare, di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere.\r

\r

Il Palio del Golfo della Spezia rappresenta le più radicate tradizioni marinare del Mediterraneo. Anche le sue origini sono legate all’economia del mare: nasce, infatti, dalle estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro, cariche di pesce o dell’antico“Oro nero”: i mitili o “muscoli” come sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo dei Poeti. A sfidarsi, come nella migliore tradizione del Palio, sono 13 Borgate che affacciano sul Golfo, ognuna con i propri colori e tradizioni: Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia centro, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro.\r

\r

«Il Palio del Golfo - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - rappresenta una magia che, fino ad oggi, vanta una storia di ben 98 anni. Ad ogni edizione coinvolge tutte le generazioni, contribuendo all'economia locale e al territorio nel suo complesso, che nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere acquisendo rilevanza internazionale. Inizia il conto alla rovescia per questa importante manifestazione, che si tiene la prima domenica di agosto, ma che ci vede lavorare duramente per tutto l'anno».\r

\r

«In questo evento - aggiunge il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci - c'è tutto: la storia, la cultura, l'economia, il passaggio di testimone dal padre al figlio, c'è l’identità, e grande protagonista è il mare. Se per quasi 100 anni questa tradizione vive, ed anzi si alimenta dell'entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Dobbiamo lavorare perché il Palio diventi il paradigma della identità».\r

\r

«La volontà del comitato e del Comune della Spezia - conclude Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - è stata quella di inserire anche la parte femminile, che sono sportive assolutamente al pari degli uomini, e i ragazzi giovani, proprio per continuare a mantenere l’attenzione su questo evento tradizionale della città. La caratteristica interessante di questa iniziativa è quella che il timoniere è sempre un ragazzino, maschio o femmina, di massimo 8 anni, che incita la squadra. Il Palio rappresenta un momento di grande importanza per la città della Spezia e per tutto il nostro Golfo; celebra la nostra tradizione e tutta la passione delle borgate coinvolte e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero per le Politiche del mare».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare","post_date":"2023-07-14T11:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689333699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto.\r

\r

Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno.\r

\r

Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei.\r

\r

\r

Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato.\r

\r

Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. \r

\r

","post_title":"AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori","post_date":"2023-07-14T09:42:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689327743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture.\r

\r

Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo.\r

\r

«Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo».\r

\r

E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni».\r

\r

Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva».\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"449411,449409,449408,449407\"]\r

\r

\r

\r

Collegamenti aerei diretti\r

\r

Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm.\r

\r

\r

\r

Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli\r

\r

Le date di partenza dei charter:\r

\r

\tda Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre\r

\tda Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre\r

\tda Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto\r

\r

\r

\r

Differenze dei prodotti\r

\r

Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua».\r

\r

Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Informativa PR\r

\r

LINK UTILI\r

Approfondisci su Going Resort\r

Accedi alla piattaforma trade Going4You\r

Seguici su Instagram\r

Seguici su Linkedin\r

\r

CONTATTI\r

commerciale@going.it\r

Booking Nord Italia 02.22126928\r

Booking Sud Italia e isole 02.88126195\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato","post_date":"2023-07-14T09:30:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689327036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporto aereo. Dobbiamo ringraziare Fto per aver organizzato il convegno sui cieli italiani. Perché finalmente e senza nessuna ipocrisia si è capito, attraverso le parole dei relatori che quelli italiani sono cieli selvaggi.\r

\r

Naturalmente la cosa non è incoraggiante, ma è molto meglio sapere le carte che giocare al buio.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa e consigliere Ibar non ha dubbi: «I prezzi in Italia sono aumentati di più rispetto al resto d'Europa. E c'è un motivo. Il motivo è che le low cost in Italia rappresentano il 64% del traffico. In Spagna, per esempio sono al 28%. Questo per la mancanza di una compagnia di bandiera solida».\r

Istituzioni\r

Ha ragione Scaffidi ma oltre alla sua causa ne aggiungerei un'altra: l'incompetenza e l'ignavia dei governi che si sono succeduti in questi anni che non hanno mai capito il problema del traffico aereo benché gli fosse stato spiegate svariate volte. Si è lasciato tutto in mano agli enti locali, con i risultati che possiamo vedere. Tutto questo a scapito dei passeggeri.\r

\r

A sua volta Mark De Laurentis dell'Enac ha aggiunto che: «esiste un regolamento che prevede la specifica di tutte le voci che compongono il prezzo di un volo aereo. Ora io non so se questo regolamento venga applicato, perché se il prezzo fosse trasparente si potrebbe agire con cognizione di causa». Ecco ci dovrebbe essere qualcuno deputato al controllo, altrimenti uno fa come gli pare.\r

\r

Insomma sul serio una giungla, un ginepraio dal quale non se ne esce e dove le low cost fanno il bello e il cattivo tempo a scapito di passeggeri, agenzie, tour operator ecc ecc. Insomma a scapito di tutti tranne che di loro.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Trasporto aereo italiano: i cieli sono pericolosamente selvaggi","post_date":"2023-07-13T12:58:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689253135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Assunzione di responsabilità, quantità idonee di personale, cielo unico europeo e mantenimento dei servizi essenziali anche durante gli scioperi: sono le richieste messe in evidenza da Willie Walsh, direttore generale della Iata, per fronteggiare i disagi provocati dalle scarse prestazioni dell'Air Traffic Control. In Europa, in primis, ma anche negli Stati Uniti.\r

\r

\"Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le prestazioni dell'Atc in Europa e negli Stati Uniti. Entrambi sono deludenti - si legge nella lettera aperta di Walsh -. Il contesto è difficile. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che venissero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e far arrivare i viaggiatori in tempo dove devono essere. La mancanza di risorse Atc a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, impedisce che ciò avvenga. Sebbene alcune aree delle prestazioni Atc siano migliorate rispetto al 2022, rimaniamo inaccettabilmente indietro rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli impatti più gravi si registrano negli aeroporti più congestionati d'Europa, in particolare a Londra Gatwick, dove le prestazioni sono influenzate anche da problemi di risorse Atc locali. Gatwick è ora l'aeroporto con le peggiori prestazioni tra i 31 scali principali riportati da Eurocontrol e si colloca al 106° posto sui 110 aeroporti coperti dall'intera serie di dati.\r

\r

È scoraggiante che i politici che l'anno scorso si sono affrettati a criticare le compagnie aeree, siano rimasti in silenzio sui disagi causati dai fornitori di servizi Atc controllati o regolamentati dal governo.\r

\r

Cosa possono fare questi politici per evitare un altro anno di prestazioni Atc europee al di sotto dei livelli pre-Covid? Per cominciare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali di prestazioni Atc scadenti, in modo da essere incentivati a prendere decisioni migliori. Quest'estate ci ha dimostrato che l'elenco delle cose da fare è già noto: un'adeguata dotazione di personale, la modernizzazione con il Cielo Unico Europeo e la ricerca di modi per mantenere i servizi Atc essenziali durante i periodi di sciopero, nel rispetto dei diritti dei lavoratori\".","post_title":"Walsh, Iata: nuovo richiamo all'Atc, \"prestazioni inaccettabili e sotto i livelli 2019\"","post_date":"2023-07-13T12:23:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689251002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr).\r

\r

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.\r

\r

«Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio».\r

\r

La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.\r

\r

All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili.","post_title":"Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare","post_date":"2023-07-13T11:53:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689249183000]}]}}