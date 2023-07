Idee per Viaggiare: dopo Marcelletti arriva ora l’acquisizione di Chinasia Prosegue la politica di espansione di Idee per Viaggiare che aggiunge un altro operatore specializzato, dopo l’acquisizione di poco più di un anno fa di Marcelletti. Il to capitolino ha infatti rilevato marchio, dominio e risorse umane di Chinasia, realtà monoprodotto Cina da 35 anni. L’idea del ceo IpV, Danilo Curzi, è quella di creare una struttura di team di lavoro super competenti in aree specifiche, a rappresentare valore agli occhi di viaggiatori e agenzie. Relativamente alla destinazione Cina, la scelta è virata quindi su un operatore fortemente specialistico, affidabile, esperto conoscitore, con un’affermata rete di fornitori e contatti. L’entrata in Idee per Viaggiare consentirà dunque a Chinasia, duramente colpito dalla pandemia, di non disperdere il patrimonio di know how maturato in 35 anni di esperienza sul campo. L’operatore co-fondato da Laura Grassi ha infatti iniziato l’attività nel 1988 e fu fra i primi a esplorare il Gigante asiatico, contribuendo allo sviluppo del turismo italiano in Cina. Negli anni ha quindi impostato una ricca programmazione che, oltre alle partenze di gruppo, include pure tour per individuali. I diversi itinerari combinano aspetti monumentali e archeologici, religiosi e paesaggistici, in un contesto nel quale antico e contemporaneo convivono in buon equilibrio. Un impegno che è stato suggellato nel 2010 dall’assegnazione del premio Unesco quale riconoscimento per l’attenta selezione dei luoghi di visita previsti nei tour. “Siamo felici di annunciare questa operazione, che amplia la nostra programmazione in Estremo Oriente – commenta lo stesso Curzi –. Lo facciamo attraverso un brand di grande prestigio, acquisendone la comprovata professionalità. Crediamo nel valore della specializzazione, nelle competenze maturate sul campo. Laura Grasso ha sposato il nostro progetto, entrando a far parte del nostro team”. La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare si trova online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo che permettono di scoprire le bellezze del Paese, con possibilità di estensioni in diverse destinazioni quali Thailandia, Emirati Arabi o Singapore. “Ho cominciato a viaggiare in Cina nel lontano 1980 quando ancora il paese non si era completamente aperto al turismo internazionale e i primi gruppetti arrivavano sotto forma di delegazioni per rinforzare i legami di amicizia e collaborazione con l’Italia – aggiunge Laura Grassi -: un’esperienza esaltante da veri precursori, attraverso la quale abbiamo aperto e testato i primi itinerari, gli alberghi e i servizi in un’atmosfera di grande entusiasmo. Da allora molto è cambiato, la Cina si è attestata fra le più grandi potenze mondiali e anche dal punto di vista turistico ha allineato la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti ai più alti standard internazionali, divenendo meta privilegiata per quanti credono che il viaggio sia ancora e soprattutto scoperta e meraviglia, ma anche comfort e relax. La terribile pandemia che abbiamo vissuto sembrava dovesse interrompere per sempre il filo che ci univa alla nostra destinazione d’elezione ma, come spesso accade nella vita, si è profilata ben presto una nuova possibilità di ripresa rappresentata da Idee per Viaggiare. Il progetto Chinasia by Idee per Viaggiare ha finalmente preso forma ed è diventata una realtà. Una sinergia che sono certa porterà buoni frutti garantendo continuità al nostro marchio, rispettando pienamente la qualità e la cura con la quale abbiamo sempre lavorato nel nome e nell’esempio di colui che ne è stato fondatore e anima, e al quale vogliamo dedicare questo nuovo inizio: Giancarlo Monaco”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforzano i risultati del gruppo Nicolaus sulla Tunisia, dove l'operatore pugliese registra ricavi in crescita del 45%. Un dato che segue un già ottimo 2022. Il tutto a fronte di una crescita dell'impegno pari ad "appena" il 15%. A trainare le performance del to, tre affiliazioni chiave come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, il Nicolaus Club Helios Beach sulla stessa isola e il Nicolaus Club Delfino Beach ad Hammamet. Un'offerta che si arricchisce anche della la complementarietà di prodotti generalisti, in grado di soddisfare un range di spesa molto vario: dal Vincci Dar Midoun sino ai Sentido Djerba Beach e Radisson Blu Palace Thalasso. Osservando da vicino le cifre legate alla presenza del gruppo Nicolaus in Tunisia si nota inoltre che anche quest’anno gli spetta il primato di player principale sull’isola di Djerba con circa il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano. Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento dedicato al volato con oltre 800 posti alla settimana e collegamenti dai differenti aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata, le combinazioni garantite dal dynamic packaging. “La Tunisia si conferma destinazione unica per la combinazione introvabile in altre mete tra elementi quali il rapporto qualità/prezzo, la bellezza del mare, il patrimonio storico-naturalistico e la vicinanza all’Italia - spiega la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato in una meta quale Djerba, in cui abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur. [post_title] => Idee per Viaggiare: dopo Marcelletti arriva ora l'acquisizione di Chinasia [post_date] => 2023-07-12T11:12:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689160335000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sconto del 5% per le agenzie che prenoteranno entro il prossimo 31 luglio molte proposte MyItalytotheWorld in programma nel prossimo autunno/inverno. L'offerta è valida su una serie di prodotti su cui l'operatore toscano sta rafforzando l'offerta: “Sulla base delle richieste che già ci sono pervenute, abbiamo lavorato all’ampliamento di destinazioni quali Dubai, Abu Dhabi, Malta, la riviera Maya in Messico e New York - racconta il direttore generale Marella Bagnoli -. Senza dimenticare alcuni gran tour a breve, medio e lungo raggio, come quello della Grecia, il magnifico Ovest Express e il Portogallo Express. Quest’ultimo, sebbene fosse già un nostro pezzo forte, è stato ulteriormente implementato sia nelle esperienze proposte, sia nelle strutture ricettive coinvolte”. La promozione giunge nel cuore di un'estate che sta procedendo nel migliore dei modi: “Dal nostro esordio sul mercato, le prenotazioni da parte delle agenzie di viaggio hanno registrato un aumento costante e in questi ultimi mesi l’incremento è stato di un +22% rispetto al trimestre precedente - aggiunge Marella Bagnoli -. Ora i nostri sforzi si stanno perciò concentrando sulla programmazione autunno/inverno, pur continuando a lavorare alle richieste sull’estate ancora in corso”. A luglio, infine, MyItalytotheWorld ha stretto un accordo con Travelgate X, marketplace di livello internazionale in grado di fornire, in tempo reale, la disponibilità in termini di accommodation, grazie a una rete di affiliati in costante aumento. “Abbiamo voluto fortemente collaborare con Travelgate X che, grazie alla connessione sviluppata dalla software house Netstorming, ci permetterà di aumentare la nostra offerta come bedbank connettendo oltre 200 tra le migliori dmc mondiali”, conclude Marella Bagnoli. [post_title] => MyItalytotheWorld: fino al 31 luglio incentivi alle adv per le prenotazioni autunno/inverno [post_date] => 2023-07-12T10:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689157549000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => RwandAir è operativa sulla nuova rotta da Kigali a Parigi, unico collegamento diretto tra il Ruanda e la Francia. L'operativo prevede tre frequenze alla settimana verso la Ville Lumière, che è diventata la venticinquesima destinazione del vettore, rappresentato in Italia da Tal Aviation Italy. Il volo WB700 parte da Kigali ogni martedì, giovedì e sabato alle 00:40, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 09:30 dello stesso giorno. Il volo di ritorno WB701 parte da Parigi alle 21:30 ogni martedì, giovedì e sabato, prima di arrivare all'hub di RwandAir alle 06:00 del mattino seguente. «Sappiamo che questa nuova rotta verso la capitale francese sarà molto apprezzata dai nostri clienti - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo di RwandAir -. Dai turisti che desiderano scoprire la città di Parigi, o desiderosi di esplorare la bellezza e la fauna selvatica del Ruanda, i nuovi voli riuniranno anche amici e famiglie e consentiranno alle aziende di costruire legami internazionali più forti. Non vediamo l'ora di accrescere la nostra presenza nel mercato francese mentre continuiamo ad ampliare il nostro network di rotte internazionali e a collegare l'Africa con l'Europa e altre destinazioni oltremare". Dall’Italia è possibile raggiungere Parigi attraverso i collegamenti di Ita Airways, con cui RwandAir ha uno special prorate agreement. L'hub principale di RwandAir a Kigali fornisce collegamenti rapidi al network dei voli che raggiungono l'Africa verso paesi come Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica. [post_title] => RwandAir è operativa sulla nuova rotta da Kigali a Parigi, 25esima destinazione del network [post_date] => 2023-07-12T09:50:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689155430000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449485 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways porta avanti l'iter di ampliamento della flotta con il primo Airbus A220-300 interamente configurato secondo il nuovo design di cabina, firmato da Walter De Silva, e dipinto con la livrea azzurra: le operazioni di painting sono appena terminate nell’headquarter Airbus di Mirabel, in Canada. Il velivolo è dedicato ad Alessandro Mazzola, leggenda del calcio e Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968, in linea con la strategia della compagnia di dedicare i suoi aeromobili con livrea 'Blue Savoia' alle glorie dello sport italiano. Il nuovo A220-300 è il quinto ad entrare nella flotta Ita Airways e dispone di 149 posti. L’A220 offre livelli di comfort superiori per i passeggeri, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e al 20% di spazio in più nella cappelliera. Leggero, silenzioso ed efficiente, permetterà alla compagnia aerea di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio. [post_title] => Ita Airways: arriva il quinto A220-300, il primo con il nuovo design di cabina [post_date] => 2023-07-12T09:20:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689153651000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costruire una flotta di almeno sei navi, in grado di operare in tutto il mondo. A cominciare da Mediterraneo e mar Baltico, ossia le aree che garantiscono le marginalità migliori. Ha le idee chiare Manfredi Lefebvre d'Ovidio per la sua nuova avventura nel mondo delle crociere di lusso. Dopo aver venduto nel 2018 Silversea a Royal Caribbean per 1,2 miliardi di euro, l'imprenditore italiano è rientrato nel comparto già nel 2022, acquisendo il brand Crystal per 140 milioni di dollari. Un'operazione condotta tramite l'Heritage Group, di cui Lefebvre d'Ovidio è presidente, in collaborazione con A&K Travel Group (Abercrombie Kent). Attualmente, la compagnia è dotata di una flotta di due navi, le Crystal Serenity e Symphony, il cui restyling è stato affidato a Fincantieri e che dovrebbero cominciare a operare questa estate, proprio nel Mediterraneo. Le due unità hanno visto il numero delle cabine ridursi da 500 a 300, in modo da venire incontro a standard del lusso che si stanno muovendo sempre più verso l'alto, ha dichiarato lo stesso Lefebvre d'Ovidio al Corriere della Sera. Non solo: la metà delle medesime cabine ha oggi una superficie di circa 50 metri quadrati. A ciò si aggiungeranno inoltre maggiori opzioni a bordo, tra cui una decina di ristoranti differenti. Grazie alle sinergie con la capogruppo Abercrombie Kent, l'obiettivo è ora quello di arrivare oltre quota un miliardo di dollari di giro d'affari entro il 2024. In prospettiva ci sarebbe inoltre la possibilità di valutare un eventuale sbarco in Borsa. Ma solo dopo aver creato un vero polo di attività nel settore dei viaggi di lusso, capace di generare margini operativi lordi (ebitda) per almeno 500 milioni di dollari all'anno. [post_title] => La nuova Crystal di Lefebvre d'Ovidio: obiettivo oltre 1 mld di dollari di fatturato entro il 2024 [post_date] => 2023-07-11T12:56:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689080173000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto "a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste". Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio. "Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione - prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l'azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile". La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen. Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l'inizio di agosto. E' prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%. [post_title] => La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen [post_date] => 2023-07-11T12:16:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689077796000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways amplia il network invernale con l'introduzione di nuovi collegamenti da Parigi e Berlino verso Miami: il volo dalla capitale francese decollerà l'11 dicembre 2023 con quattro frequenze alla settimana; quello dalla Germania sarà invece attivo dal 15 dicembre 2023, una volta alla settimana. "Miami è da tempo riconosciuta come una località ricercata per il sole invernale e siamo lieti di collegare ancora più città europee a questa vivace destinazione - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Grazie a Norse Atlantic ora ci sono collegamenti aerei diretti a prezzi accessibili da Parigi, Berlino, Londra e Oslo per Miami durante tutta la stagione invernale, il che significa che un maggior numero di viaggiatori potrà sperimentare queste destinazioni su entrambe le sponde dell'Atlantico". Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner configurati con due classi di servizio, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l'opzione economica, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità del biglietto. [post_title] => Norse Atlantic collegherà anche Parigi e Berlino a Miami, dal prossimo dicembre [post_date] => 2023-07-11T11:32:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689075161000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Brasile ha accolto 2,97 milioni di turisti internazionali durante i primi cinque mesi del 2023, segnando un aumento del 108% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Secondo i dati del Ministero del Turismo, maggio è stato un mese particolarmente trafficato, con oltre 292.300 visitatori, pari ad una crescita del 44,5% rispetto al maggio 2022. La maggior parte dei turisti proveniva dall'Argentina (1,24 milioni), seguita dagli Stati Uniti (271.100) e dal Paraguay (215.500). Complessivamente, i visitatori di questi tre Paesi hanno costituito quasi la metà degli arrivi stranieri in Brasile. Anche il Cile (197.800) e l'Uruguay (184.900) figurano tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti. Le destinazioni più popolari all'interno del Brasile sono state Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Il ministro del Turismo, Daniela Carneiro, ha attribuito questa crescita ai cambiamenti politici in Brasile. "Abbiamo registrato un numero record di visitatori internazionali, risultato di diverse azioni del governo, come il maggiore impegno del Brasile a livello globale e l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'ambiente. Questo ci ha permesso di consolidare l'attrattività del Paese, offrendo un'opportunità unica e indimenticabile ai viaggiatori di tutto il mondo". Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sull'economia brasiliana. Le entrate legate ai turisti stranieri sono state pari a 2,721 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo mese di maggio, i turisti hanno speso 567 milioni di dollari, segnando il record di spesa per quel mese. [post_title] => Brasile: arrivi stranieri più che raddoppiati nei primi cinque mesi dell'anno [post_date] => 2023-07-11T11:22:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689074524000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "idee per viaggiare dopo marcelletti arriva ora lacquisizione di chinasia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3566,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforzano i risultati del gruppo Nicolaus sulla Tunisia, dove l'operatore pugliese registra ricavi in crescita del 45%. Un dato che segue un già ottimo 2022. Il tutto a fronte di una crescita dell'impegno pari ad \"appena\" il 15%. A trainare le performance del to, tre affiliazioni chiave come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, il Nicolaus Club Helios Beach sulla stessa isola e il Nicolaus Club Delfino Beach ad Hammamet. Un'offerta che si arricchisce anche della la complementarietà di prodotti generalisti, in grado di soddisfare un range di spesa molto vario: dal Vincci Dar Midoun sino ai Sentido Djerba Beach e Radisson Blu Palace Thalasso.\r

\r

Osservando da vicino le cifre legate alla presenza del gruppo Nicolaus in Tunisia si nota inoltre che anche quest’anno gli spetta il primato di player principale sull’isola di Djerba con circa il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano. Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento dedicato al volato con oltre 800 posti alla settimana e collegamenti dai differenti aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata, le combinazioni garantite dal dynamic packaging.\r

\r

“La Tunisia si conferma destinazione unica per la combinazione introvabile in altre mete tra elementi quali il rapporto qualità/prezzo, la bellezza del mare, il patrimonio storico-naturalistico e la vicinanza all’Italia - spiega la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato in una meta quale Djerba, in cui abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur. Siamo ora pronti per questa seconda parte della stagione con un servizio che sarà in linea con le esigenze della crescita del numero degli ospiti, per far sì che possano godere della bellezza dell’isola e delle nostre strutture in totale tranquillità, potendo contare sempre su standard eccellenti e su un’ampia rosa di possibilità per le attività, la ristorazione e l’intrattenimento”.","post_title":"Nicolaus: fatturato Tunisia a +45%. Il to movimenta il 50% degli italiani a Djerba","post_date":"2023-07-12T14:32:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689172378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la politica di espansione di Idee per Viaggiare che aggiunge un altro operatore specializzato, dopo l'acquisizione di poco più di un anno fa di Marcelletti. Il to capitolino ha infatti rilevato marchio, dominio e risorse umane di Chinasia, realtà monoprodotto Cina da 35 anni. L'idea del ceo IpV, Danilo Curzi, è quella di creare una struttura di team di lavoro super competenti in aree specifiche, a rappresentare valore agli occhi di viaggiatori e agenzie. Relativamente alla destinazione Cina, la scelta è virata quindi su un operatore fortemente specialistico, affidabile, esperto conoscitore, con un'affermata rete di fornitori e contatti.\r

\r

L’entrata in Idee per Viaggiare consentirà dunque a Chinasia, duramente colpito dalla pandemia, di non disperdere il patrimonio di know how maturato in 35 anni di esperienza sul campo. L'operatore co-fondato da Laura Grassi ha infatti iniziato l’attività nel 1988 e fu fra i primi a esplorare il Gigante asiatico, contribuendo allo sviluppo del turismo italiano in Cina. Negli anni ha quindi impostato una ricca programmazione che, oltre alle partenze di gruppo, include pure tour per individuali. I diversi itinerari combinano aspetti monumentali e archeologici, religiosi e paesaggistici, in un contesto nel quale antico e contemporaneo convivono in buon equilibrio. Un impegno che è stato suggellato nel 2010 dall’assegnazione del premio Unesco quale riconoscimento per l’attenta selezione dei luoghi di visita previsti nei tour.\r

\r

“Siamo felici di annunciare questa operazione, che amplia la nostra programmazione in Estremo Oriente - commenta lo stesso Curzi –. Lo facciamo attraverso un brand di grande prestigio, acquisendone la comprovata professionalità. Crediamo nel valore della specializzazione, nelle competenze maturate sul campo. Laura Grasso ha sposato il nostro progetto, entrando a far parte del nostro team”. La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare si trova online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo che permettono di scoprire le bellezze del Paese, con possibilità di estensioni in diverse destinazioni quali Thailandia, Emirati Arabi o Singapore.\r

\r

“Ho cominciato a viaggiare in Cina nel lontano 1980 quando ancora il paese non si era completamente aperto al turismo internazionale e i primi gruppetti arrivavano sotto forma di delegazioni per rinforzare i legami di amicizia e collaborazione con l'Italia - aggiunge Laura Grassi -: un’esperienza esaltante da veri precursori, attraverso la quale abbiamo aperto e testato i primi itinerari, gli alberghi e i servizi in un’atmosfera di grande entusiasmo. Da allora molto è cambiato, la Cina si è attestata fra le più grandi potenze mondiali e anche dal punto di vista turistico ha allineato la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti ai più alti standard internazionali, divenendo meta privilegiata per quanti credono che il viaggio sia ancora e soprattutto scoperta e meraviglia, ma anche comfort e relax. La terribile pandemia che abbiamo vissuto sembrava dovesse interrompere per sempre il filo che ci univa alla nostra destinazione d’elezione ma, come spesso accade nella vita, si è profilata ben presto una nuova possibilità di ripresa rappresentata da Idee per Viaggiare. Il progetto Chinasia by Idee per Viaggiare ha finalmente preso forma ed è diventata una realtà. Una sinergia che sono certa porterà buoni frutti garantendo continuità al nostro marchio, rispettando pienamente la qualità e la cura con la quale abbiamo sempre lavorato nel nome e nell’esempio di colui che ne è stato fondatore e anima, e al quale vogliamo dedicare questo nuovo inizio: Giancarlo Monaco”.","post_title":"Idee per Viaggiare: dopo Marcelletti arriva ora l'acquisizione di Chinasia","post_date":"2023-07-12T11:12:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689160335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sconto del 5% per le agenzie che prenoteranno entro il prossimo 31 luglio molte proposte MyItalytotheWorld in programma nel prossimo autunno/inverno. L'offerta è valida su una serie di prodotti su cui l'operatore toscano sta rafforzando l'offerta: “Sulla base delle richieste che già ci sono pervenute, abbiamo lavorato all’ampliamento di destinazioni quali Dubai, Abu Dhabi, Malta, la riviera Maya in Messico e New York - racconta il direttore generale Marella Bagnoli -. Senza dimenticare alcuni gran tour a breve, medio e lungo raggio, come quello della Grecia, il magnifico Ovest Express e il Portogallo Express. Quest’ultimo, sebbene fosse già un nostro pezzo forte, è stato ulteriormente implementato sia nelle esperienze proposte, sia nelle strutture ricettive coinvolte”.\r

\r

La promozione giunge nel cuore di un'estate che sta procedendo nel migliore dei modi: “Dal nostro esordio sul mercato, le prenotazioni da parte delle agenzie di viaggio hanno registrato un aumento costante e in questi ultimi mesi l’incremento è stato di un +22% rispetto al trimestre precedente - aggiunge Marella Bagnoli -. Ora i nostri sforzi si stanno perciò concentrando sulla programmazione autunno/inverno, pur continuando a lavorare alle richieste sull’estate ancora in corso”.\r

\r

A luglio, infine, MyItalytotheWorld ha stretto un accordo con Travelgate X, marketplace di livello internazionale in grado di fornire, in tempo reale, la disponibilità in termini di accommodation, grazie a una rete di affiliati in costante aumento. “Abbiamo voluto fortemente collaborare con Travelgate X che, grazie alla connessione sviluppata dalla software house Netstorming, ci permetterà di aumentare la nostra offerta come bedbank connettendo oltre 200 tra le migliori dmc mondiali”, conclude Marella Bagnoli.","post_title":"MyItalytotheWorld: fino al 31 luglio incentivi alle adv per le prenotazioni autunno/inverno","post_date":"2023-07-12T10:25:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689157549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RwandAir è operativa sulla nuova rotta da Kigali a Parigi, unico collegamento diretto tra il Ruanda e la Francia. L'operativo prevede tre frequenze alla settimana verso la Ville Lumière, che è diventata la venticinquesima destinazione del vettore, rappresentato in Italia da Tal Aviation Italy.\r

\r

Il volo WB700 parte da Kigali ogni martedì, giovedì e sabato alle 00:40, con arrivo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle 09:30 dello stesso giorno. Il volo di ritorno WB701 parte da Parigi alle 21:30 ogni martedì, giovedì e sabato, prima di arrivare all'hub di RwandAir alle 06:00 del mattino seguente.\r

\r

«Sappiamo che questa nuova rotta verso la capitale francese sarà molto apprezzata dai nostri clienti - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo di RwandAir -. Dai turisti che desiderano scoprire la città di Parigi, o desiderosi di esplorare la bellezza e la fauna selvatica del Ruanda, i nuovi voli riuniranno anche amici e famiglie e consentiranno alle aziende di costruire legami internazionali più forti. Non vediamo l'ora di accrescere la nostra presenza nel mercato francese mentre continuiamo ad ampliare il nostro network di rotte internazionali e a collegare l'Africa con l'Europa e altre destinazioni oltremare\".\r

\r

\r

\r

Dall’Italia è possibile raggiungere Parigi attraverso i collegamenti di Ita Airways, con cui RwandAir ha uno special prorate agreement. L'hub principale di RwandAir a Kigali fornisce collegamenti rapidi al network dei voli che raggiungono l'Africa verso paesi come Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica.","post_title":"RwandAir è operativa sulla nuova rotta da Kigali a Parigi, 25esima destinazione del network","post_date":"2023-07-12T09:50:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689155430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways porta avanti l'iter di ampliamento della flotta con il primo Airbus A220-300 interamente configurato secondo il nuovo design di cabina, firmato da Walter De Silva, e dipinto con la livrea azzurra: le operazioni di painting sono appena terminate nell’headquarter Airbus di Mirabel, in Canada.\r

Il velivolo è dedicato ad Alessandro Mazzola, leggenda del calcio e Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968, in linea con la strategia della compagnia di dedicare i suoi aeromobili con livrea 'Blue Savoia' alle glorie dello sport italiano.\r

Il nuovo A220-300 è il quinto ad entrare nella flotta Ita Airways e dispone di 149 posti.\r

L’A220 offre livelli di comfort superiori per i passeggeri, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e al 20% di spazio in più nella cappelliera. Leggero, silenzioso ed efficiente, permetterà alla compagnia aerea di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio.","post_title":"Ita Airways: arriva il quinto A220-300, il primo con il nuovo design di cabina","post_date":"2023-07-12T09:20:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689153651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costruire una flotta di almeno sei navi, in grado di operare in tutto il mondo. A cominciare da Mediterraneo e mar Baltico, ossia le aree che garantiscono le marginalità migliori. Ha le idee chiare Manfredi Lefebvre d'Ovidio per la sua nuova avventura nel mondo delle crociere di lusso. Dopo aver venduto nel 2018 Silversea a Royal Caribbean per 1,2 miliardi di euro, l'imprenditore italiano è rientrato nel comparto già nel 2022, acquisendo il brand Crystal per 140 milioni di dollari. Un'operazione condotta tramite l'Heritage Group, di cui Lefebvre d'Ovidio è presidente, in collaborazione con A&K Travel Group (Abercrombie Kent).\r

\r

Attualmente, la compagnia è dotata di una flotta di due navi, le Crystal Serenity e Symphony, il cui restyling è stato affidato a Fincantieri e che dovrebbero cominciare a operare questa estate, proprio nel Mediterraneo. Le due unità hanno visto il numero delle cabine ridursi da 500 a 300, in modo da venire incontro a standard del lusso che si stanno muovendo sempre più verso l'alto, ha dichiarato lo stesso Lefebvre d'Ovidio al Corriere della Sera. Non solo: la metà delle medesime cabine ha oggi una superficie di circa 50 metri quadrati. A ciò si aggiungeranno inoltre maggiori opzioni a bordo, tra cui una decina di ristoranti differenti.\r

\r

Grazie alle sinergie con la capogruppo Abercrombie Kent, l'obiettivo è ora quello di arrivare oltre quota un miliardo di dollari di giro d'affari entro il 2024. In prospettiva ci sarebbe inoltre la possibilità di valutare un eventuale sbarco in Borsa. Ma solo dopo aver creato un vero polo di attività nel settore dei viaggi di lusso, capace di generare margini operativi lordi (ebitda) per almeno 500 milioni di dollari all'anno.","post_title":"La nuova Crystal di Lefebvre d'Ovidio: obiettivo oltre 1 mld di dollari di fatturato entro il 2024","post_date":"2023-07-11T12:56:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689080173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà da Copenaghen il prossimo 1° di agosto per la sua crociera inaugurale la Explora I. La nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys, avrebbe dovuto originariamente partire da Southampton il 17 luglio, ma un improvviso ritardo nella consegna da parte di Fincantieri ha costretto la compagnia a sospendere i viaggi in calendario nelle ultime due settimane di questo mese. Stando a quanto riporta TravelWeekly, che cita la stessa Msc come fonte, il rinvio sarebbe stato dovuto \"a una questione riguardante alcuni materiali utilizzati nella costruzione della nave, che non risponderebbero ai canoni delle certificazioni di sicurezza richieste\". Un problema di cui la compagnia non sarebbe stata al corrente fino a pochi giorni prima della cerimonia di consegna a Monfalcone, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio.\r

\r

\"Stiamo lavorando incessantemente con Fincantieri per risolvere la questione - prosegue la nota Msc -. I lavori sono in corso, mentre l'azienda costruttrice si sta relazionando costantemente con gli enti preposti, in modo da ottenere i certificati necessari nel minor tempo possibile\". La consegna è ora in programma per il 24 luglio, con la data di partenza appunto fissata al 1° agosto da Copenaghen.\r

\r

Explora Journeys ha già disposto il completo rimborso di tutte le crociere cancellate, in programma tra il 17 luglio e l'inizio di agosto. E' prevista inoltre la concessione di un credito pari al 30% del valore del viaggio annullato, spendibile per qualsiasi nuovo itinerario in calendario nei successivi 12 mesi. La compagnia si impegna poi a riconoscere il pagamento al 100% delle commissioni dovute alle agenzie di viaggio coinvolte nel cambiamento di programma. Le fee sulle eventuali future prenotazioni effettuate dagli stessi viaggiatori saranno calcolate sulla parte di cash aggiuntiva, mentre non sarà riconosciuta alcuna commissione sul valore del credito del 30%.\r

\r

","post_title":"La crociera di debutto della Explora I spostata al 1° agosto da Copenaghen","post_date":"2023-07-11T12:16:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689077796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways amplia il network invernale con l'introduzione di nuovi collegamenti da Parigi e Berlino verso Miami: il volo dalla capitale francese decollerà l'11 dicembre 2023 con quattro frequenze alla settimana; quello dalla Germania sarà invece attivo dal 15 dicembre 2023, una volta alla settimana.\r

\r

\"Miami è da tempo riconosciuta come una località ricercata per il sole invernale e siamo lieti di collegare ancora più città europee a questa vivace destinazione - ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Grazie a Norse Atlantic ora ci sono collegamenti aerei diretti a prezzi accessibili da Parigi, Berlino, Londra e Oslo per Miami durante tutta la stagione invernale, il che significa che un maggior numero di viaggiatori potrà sperimentare queste destinazioni su entrambe le sponde dell'Atlantico\".\r

\r

Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner configurati con due classi di servizio, Economy e Premium. I passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l'opzione economica, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità del biglietto.","post_title":"Norse Atlantic collegherà anche Parigi e Berlino a Miami, dal prossimo dicembre","post_date":"2023-07-11T11:32:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689075161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Brasile ha accolto 2,97 milioni di turisti internazionali durante i primi cinque mesi del 2023, segnando un aumento del 108% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Secondo i dati del Ministero del Turismo, maggio è stato un mese particolarmente trafficato, con oltre 292.300 visitatori, pari ad una crescita del 44,5% rispetto al maggio 2022.\r

\r

La maggior parte dei turisti proveniva dall'Argentina (1,24 milioni), seguita dagli Stati Uniti (271.100) e dal Paraguay (215.500). Complessivamente, i visitatori di questi tre Paesi hanno costituito quasi la metà degli arrivi stranieri in Brasile. Anche il Cile (197.800) e l'Uruguay (184.900) figurano tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti. Le destinazioni più popolari all'interno del Brasile sono state Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.\r

\r

Il ministro del Turismo, Daniela Carneiro, ha attribuito questa crescita ai cambiamenti politici in Brasile. \"Abbiamo registrato un numero record di visitatori internazionali, risultato di diverse azioni del governo, come il maggiore impegno del Brasile a livello globale e l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'ambiente. Questo ci ha permesso di consolidare l'attrattività del Paese, offrendo un'opportunità unica e indimenticabile ai viaggiatori di tutto il mondo\".\r

\r

Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sull'economia brasiliana. Le entrate legate ai turisti stranieri sono state pari a 2,721 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Nel solo mese di maggio, i turisti hanno speso 567 milioni di dollari, segnando il record di spesa per quel mese. ","post_title":"Brasile: arrivi stranieri più che raddoppiati nei primi cinque mesi dell'anno","post_date":"2023-07-11T11:22:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689074524000]}]}}