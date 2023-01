In Tanzania con African Explorer per ammirare le grandi migrazioni Il trimestre gennaio – marzo è il periodo delle grandi migrazioni in Africa. Quale miglior momento quindi per andare alla scoperta di una delle più grandi meraviglie a cui si può assistere in natura? E’ la domanda a cui mira a rispondere African Explorer con la sua proposta Tanzania Explorer per andare alla scoperta di un Paese un terzo del cui territorio è area naturale protetta e comprende ben 16 parchi nazionali, oltre a numerose altre riserve naturali caratterizzate da una biodiversità eccezionale e una incredibile varietà di habitat. L’itinerario è pensato per piccoli gruppi di partecipanti e attraversa il Serengeti, nonché la zona del lago Manyara e del cratere di Ngorongoro. Il programma, accompagnato da guide parlanti inglese e italiano, prevede sistemazione in lodge; i trasporti durante i safari sono effettuati su veicoli 4×4 di sette posti con tettuccio apribile per poter ammirare la natura circostante in totale sicurezza.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il trimestre gennaio - marzo è il periodo delle grandi migrazioni in Africa. Quale miglior momento quindi per andare alla scoperta di una delle più grandi meraviglie a cui si può assistere in natura? E' la domanda a cui mira a rispondere African Explorer con la sua proposta Tanzania Explorer per andare alla scoperta di un Paese un terzo del cui territorio è area naturale protetta e comprende ben 16 parchi nazionali, oltre a numerose altre riserve naturali caratterizzate da una biodiversità eccezionale e una incredibile varietà di habitat. L'itinerario è pensato per piccoli gruppi di partecipanti e attraversa il Serengeti, nonché la zona del lago Manyara e del cratere di Ngorongoro. Il programma, accompagnato da guide parlanti inglese e italiano, prevede sistemazione in lodge; i trasporti durante i safari sono effettuati su veicoli 4x4 di sette posti con tettuccio apribile per poter ammirare la natura circostante in totale sicurezza. [post_title] => In Tanzania con African Explorer per ammirare le grandi migrazioni [post_date] => 2023-01-04T10:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672829159000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia punta a capitalizzare la ripresa del traffico internazionale e aumenta la capacità offerta tra l'Arabia Saudita e Parigi, Ginevra, Barcellona e la Gran Bretagna. Dal prossimo 1° giugno la compagnia aerea opererà un secondo volo giornaliero tra l'hub di Jeddah-King Abdulaziz e l'aeroporto di Parigi-Cdg, con un Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 24 passeggeri in Business Class e 274 in Economy. Il collegamento dovrebbe poi tornare ad essere giornaliero alla fine di marzo, mentre sulla rotta verrà impiegato un 787-10 Dreamliner (24+333). Sempre da Jeddah Saudia prevede di aumentare il numero di rotazioni settimanali verso Barcellona-El Prat da due a quattro a luglio e agosto 2023; rafforzerà inoltre Monaco di Baviera (da tre a cinque voli settimanali) e aumenterà la capacità utilizzando aeromobili più grandi verso Londra Heathrow. L'operativo 2023 include anche il ripristino del volo diretto tra Jeddah e Singapore Changi, con voli operati da Boeing 787-9 il lunedì, mercoledì e sabato in aggiunta a quelle attualmente operate via Maldive. Intanto, il vettore ha inaugurato il 2023 con l'apertura di un nuovo edificio per le operazioni presso l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah. Costruito interamente dalla Saudi Airlines Real Estate Development Company (SARED) su un'area di 50.000 metri quadrati, l'edificio a due piani può ospitare oltre 1.100 dipendenti. Si tratta di un vero e proprio mini terminal, completo di chioschi per l'imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell'equipaggio di cabina. Il nuovo edificio operativo è composto da diversi dipartimenti, tra cui l'ampio Centro di Controllo delle Operazioni. È il più grande centro di questo tipo in Medio Oriente e il 12° a livello mondiale. L'edificio dispone anche di un centro di risposta alle emergenze: questa sala completamente attrezzata utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale. [post_title] => Saudia potenzia la capacità sulle rotte europee. Nuova sede operativa a Jeddah [post_date] => 2023-01-03T11:10:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672744203000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche l'Italia tra le destinazioni di viaggio più gettonate dai passeggeri di easyJet per questo inizio di 2023. La compagnia ha svelato i risultati di un'indagine sui trend di viaggio dalla Gran Bretagna per l'anno in corso, che ha evidenziato "una forte domanda nelle prime ore di vendita dei voli di gennaio, con Francia e Italia che si sono rivelate tra le destinazioni più popolari". Anche le prenotazioni per Innsbruck e Salisburgo hanno registrato un aumento della domanda rispetto al 2019. Su queste tratte easyJet aumenterà quest'anno del 30% l'operativo voli rispetto al 2022, offrendo "più posti sulle rotte sciistiche di qualsiasi altra compagnia aerea del Regno Unito". A catturare l'interesse dei viaggiatori britannici sarebbe in particolare l'area del Nord Africa e soprattutto la Tunisia che, rispetto al 2019, ha registrato la crescita maggiore, seguita dall'Egitto; positivo anche l'aumento delle vendite verso il Marocco rispetto al periodo pre-pandemia. Le isole greche si confermeranno poi tra le destinazioni più calde del 2023. Segno più rispetto al 2019 anche per Tirana e Tivat "che rappresentano un'alternativa all'Italia e alla Croazia per coloro che desiderano esplorare la costa adriatica" spiega una nota della compagnia aerea, così come Dalaman e Antalya. Sempre tra le mete predilette anche le isole Canarie con Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, nonché Cipro e Madeira, tutte con numeri in crescita rispetto al periodo pre pandemia. EasyJet sottolinea infine i risultati della precedente ricerca condotta dalla compagnia aerea nel novembre 2022, che ha mostrato che quasi due terzi (64%) dei britannici prevedono di dare priorità a un viaggio all'estero nel 2023. [post_title] => EasyJet: l'Italia si conferma tra le mete di viaggio più popolari fra i passeggeri britannici [post_date] => 2023-01-03T10:46:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672742796000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Ancona fa il suo ingresso nel 2023 forte di una struttura aeroportuale più accattivante, una totale riqualificazione della viabilità di accesso e nuove rotte attrattive sia per i turisti sia per i viaggiatori d'affari, che collegheranno le Marche con Roma, Milano e Napoli. Oltre che con Parigi, altra grande novità 2023. Questi gli atout dello scalo messi in luce dall'ad, Alexander D'Orsogna e dalla sindaca di Falconara Marittima (Ancona) Stefania Signorini, in una conferenza alla presenza dell'assessore falconarese all'Urbanistica Clemente Rossi. "Grazie alla sinergia che si è creata con la società di gestione dello scalo e con la Regione Marche - ha riferito la sindaca ripresa dall'Ansa - ci siamo mossi in questa direzione. Abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 2,8 milioni, impiegati per riqualificare e rendere più sicura la viabilità di collegamento a questa importante infrastruttura che ospitiamo nel nostro territorio". Nel mirino "un aeroporto più accattivante e accogliente per chi arriva e per i marchigiani che partono - ha sottolineato D'Orsogna -. Il 2023 sarà un anno determinante per il rilancio dell'aeroporto Sanzio, perché stiamo completando le procedure per attivare voli di continuità territoriale su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli, che saranno la grande novità della prossima estate. Si tratta di voli che sono a vantaggio di tutti i segmenti di traffico, quello turistico e quello imprenditoriale in una regione, le Marche, a più alta penetrazione imprenditoriale d'Italia. Abbiamo ricevuto pochi giorni fa l'ok definitivo dalla Comunità europea per i voli verso le grandi città italiane, fondamentali perché garantiscono mobilità a tutta la popolazione". "La connessione con due grandi hub nazionali come Roma e Milano offrirà la possibilità di connettersi con altre destinazioni internazionali e intercontinentali. Ci saranno condizioni dedicate ai marchigiani, con sconti riservati a residenti". Quanto alle nuove rotte leisure spiccano "la storica attivazione del volo diretto per Parigi e il raddoppio della rotta su Londra: ai voli di Ryanair, collegati all'aeroporto di Stansted, si aggiungeranno quelli di easy Jet, che atterrerà all'aeroporto di Gatwick. Stiamo lavorando a nuove rotte nazionali, che saranno ufficializzate appena chiusi gli accordi". [post_title] => Ancona: presto i voli in continuità con Milano, Roma e Napoli. Debutta anche la rotta per Parigi [post_date] => 2023-01-02T11:55:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672660546000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si completa il processo di integrazione tra le reti Welcome Travel e Geo. Il gruppo distributivo controllato da Alpitour e Costa annuncia infatti la fusione per incorporazione del marchio Welcome Travel Store, specializzato nel modello di associazione in partecipazione. Il concept Welcome Travel Store manterrà la propria identità commerciale e il proprio posizionamento all’interno del gruppo Wtg, in continuità con un piano di sviluppo allineato alle attuali esigenze del mercato. Dopo aver contribuito alla crescita di Geo e al lancio di Welcome Travel Store, in totale armonia con il network e gli azionisti Alpitour e Costa, termina al contempo la collaborazione di Luca Caraffini con la compagnia. L'operazione, si legge in una nota, è stata dettata dalla necessità di una gestione più armonica con le funzioni presenti nel gruppo, che consentirà di semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare agli associati un servizio efficace ed efficiente. “Sono grato a Luca per il prezioso lavoro svolto in questi anni – afferma Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group – e per il continuo spirito di collaborazione e condivisione che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi nonostante le difficoltà degli ultimi due anni. Gli auguro un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni”. “I successi conseguiti come amministratore delegato di Geo e poi di Welcome Travel Store sono stati possibili soprattutto grazie al costante appoggio del management di Alpitour, di Costa e ovviamente di Welcome Travel che, negli anni, ha sostenuto i processi di sviluppo delle società da me guidate – dichiara lo stesso Caraffini –. Ho avuto il privilegio di lavorare con grandi professionisti, in ambienti stimolanti e premianti. La sinergia con Welcome Travel Group, in particolare con Adriano, è sempre stata concreta e focalizzata a garantire il miglior servizio alle agenzie associate. Sono stato fortunato a lavorare tanti anni in un gruppo così efficiente”. [post_title] => Il gruppo Welcome incorpora Welcome Travel Store. Caraffini lascia [post_date] => 2023-01-02T07:45:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672645527000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nomadi digitali, silver traveller o semplicemente appassionati delle calde temperature anche d'inverno: l'Egitto accende i riflettori sulle grandi potenzialità della destinazione quale meta ideale per lunghi soggiorni proprio durante la stagione più fredda. Così il governo egiziano ha promosso e facilitato un soggiorno a lungo termine in un hotel per agevolare ulteriormente i turisti italiani. Si stima che - evidenzia una nota della Egyptian Tourism Authority - per un soggiorno di quattro settimane in Egitto i costi complessivi ammontino a circa 1,098 euro per coppia. Ciò include circa 100 euro per un volo di andata e ritorno dall’Italia, 25 euro per notte in un hotel a tre o quattro stelle e 8 euto per una cena media di tre portate in un ristorante locale. In confronto, una coppia in Italia, in inverno, paga circa 1.396 euro per gas, energia, cibo e bevande. "L'Egitto è sempre felice di accogliere viaggiatori dall'Europa - dichiara Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority -. Stiamo facendo del nostro meglio per rendere il soggiorno il più agevole e conveniente possibile. E’ con grande piacere dunque che invitiamo i viaggiatori italiani a scoprire l’Egitto durante la stagione invernale, e trascorrere i mesi freddi sotto l’accogliente sole egiziano, con un budget contenuto e la possibilità di scoprire luoghi ricchi di storia e antico fascino, spiagge magnifiche ed esperienze uniche". [post_title] => L'Egitto d'inverno: meta ideale per nomadi digitali e silver traveller. A prezzi competitivi [post_date] => 2022-12-23T10:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671792637000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436457 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 12 e 13 febbraio 2023 si terrà una nuova edizione del TOVE - Travel Open Village Evolution, il noto evento b2b "Fuori di Fiera" che si svolge come ogni anno all'Hotel Melià Milano. Una due giorni tra workshop e divertimento che quest'anno coinvolgerà agenti di viaggio ed operatori del settore anche in due serate speciali dedicate al networking: il Travel Open Village Party. Alpitour sarà in prima fila nell'evento griffato Travel Quotidiano. Ma insieme al più grande operatore italiano sono già presenti oltre ai partner di sempre, Grandi Navi Veloci, Beachcomber Resorts & Hotels, Snav, Hard Rock Cafe, Creattivando, I Grandi Viaggi, Noleggiare.it, Mediterraneo, TBO Holidays, Travel Software, Svizzera Turismo, Tuscanyall.com e altri si stanno iscrivendo in questi giorni. Oltre a questa novità la Travel Open Day Srl, società organizzatrice dell'evento, ha predisposto Aree Tematiche di destinazioni e metterà a disposizione pernottamenti omaggio in camera doppia (o singola su richiesta) per gli agenti di viaggio che non provengono da Milano e provincia (distanti almeno 300 km), che si presenteranno all'evento entro le 10:30 e che abbiano partecipato negli ultimi due anni ad almeno tre Travel Open Day o webinar della società organizzatrice. Chi arriverà all'evento prima delle ore 11:00 potrà ricevere un buono pranzo e il voucher per la partecipazione al Travel Open Village Party. Tutte le condizioni per usufruire di questi benefit sono visionabili sulla pagina di registrazione dell'evento. Come ogni anno sarà prevista l'estrazione delle sorprese preparate dagli operatori per gli agenti di viaggio e la presentazione di nuovi prodotti. Per iscriverti, conoscere i dettagli dell'evento e l'elenco provvisorio degli espositori - clicca qui L'elenco completo degli espositori sarà visibile nei prossimi giorni. Per tutte le informazioni sulla partecipazione alle serate e sui pernottamenti scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77 #TOVE2023 #FuoridiFiera #TravelOpenVillageEvolution La newsletter riprenderà regolarmente il 2 gennaio e con l'occasione vi auguriamo Buone Feste dal gruppo Travel [post_title] => TOVE 2023, tutte le novità. Alpitour parteciperà all'evento [post_date] => 2022-12-23T08:00:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671782400000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente. Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli. Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri. “Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”. [post_title] => CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale [post_date] => 2022-12-22T12:01:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671710483000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche. Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori. Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi. Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile. [post_title] => Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni [post_date] => 2022-12-22T10:31:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671705078000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "in tanzania con african explorer per ammirare le grandi migrazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":899,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il trimestre gennaio - marzo è il periodo delle grandi migrazioni in Africa. Quale miglior momento quindi per andare alla scoperta di una delle più grandi meraviglie a cui si può assistere in natura? E' la domanda a cui mira a rispondere African Explorer con la sua proposta Tanzania Explorer per andare alla scoperta di un Paese un terzo del cui territorio è area naturale protetta e comprende ben 16 parchi nazionali, oltre a numerose altre riserve naturali caratterizzate da una biodiversità eccezionale e una incredibile varietà di habitat.\r

\r

L'itinerario è pensato per piccoli gruppi di partecipanti e attraversa il Serengeti, nonché la zona del lago Manyara e del cratere di Ngorongoro. Il programma, accompagnato da guide parlanti inglese e italiano, prevede sistemazione in lodge; i trasporti durante i safari sono effettuati su veicoli 4x4 di sette posti con tettuccio apribile per poter ammirare la natura circostante in totale sicurezza.","post_title":"In Tanzania con African Explorer per ammirare le grandi migrazioni","post_date":"2023-01-04T10:45:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672829159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia punta a capitalizzare la ripresa del traffico internazionale e aumenta la capacità offerta tra l'Arabia Saudita e Parigi, Ginevra, Barcellona e la Gran Bretagna. Dal prossimo 1° giugno la compagnia aerea opererà un secondo volo giornaliero tra l'hub di Jeddah-King Abdulaziz e l'aeroporto di Parigi-Cdg, con un Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 24 passeggeri in Business Class e 274 in Economy. Il collegamento dovrebbe poi tornare ad essere giornaliero alla fine di marzo, mentre sulla rotta verrà impiegato un 787-10 Dreamliner (24+333).\r

Sempre da Jeddah Saudia prevede di aumentare il numero di rotazioni settimanali verso Barcellona-El Prat da due a quattro a luglio e agosto 2023; rafforzerà inoltre Monaco di Baviera (da tre a cinque voli settimanali) e aumenterà la capacità utilizzando aeromobili più grandi verso Londra Heathrow.\r

\r

L'operativo 2023 include anche il ripristino del volo diretto tra Jeddah e Singapore Changi, con voli operati da Boeing 787-9 il lunedì, mercoledì e sabato in aggiunta a quelle attualmente operate via Maldive.\r

\r

Intanto, il vettore ha inaugurato il 2023 con l'apertura di un nuovo edificio per le operazioni presso l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah. Costruito interamente dalla Saudi Airlines Real Estate Development Company (SARED) su un'area di 50.000 metri quadrati, l'edificio a due piani può ospitare oltre 1.100 dipendenti. Si tratta di un vero e proprio mini terminal, completo di chioschi per l'imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell'equipaggio di cabina. Il nuovo edificio operativo è composto da diversi dipartimenti, tra cui l'ampio Centro di Controllo delle Operazioni. È il più grande centro di questo tipo in Medio Oriente e il 12° a livello mondiale.\r

\r

L'edificio dispone anche di un centro di risposta alle emergenze: questa sala completamente attrezzata utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale.","post_title":"Saudia potenzia la capacità sulle rotte europee. Nuova sede operativa a Jeddah","post_date":"2023-01-03T11:10:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672744203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche l'Italia tra le destinazioni di viaggio più gettonate dai passeggeri di easyJet per questo inizio di 2023. La compagnia ha svelato i risultati di un'indagine sui trend di viaggio dalla Gran Bretagna per l'anno in corso, che ha evidenziato \"una forte domanda nelle prime ore di vendita dei voli di gennaio, con Francia e Italia che si sono rivelate tra le destinazioni più popolari\". Anche le prenotazioni per Innsbruck e Salisburgo hanno registrato un aumento della domanda rispetto al 2019. Su queste tratte easyJet aumenterà quest'anno del 30% l'operativo voli rispetto al 2022, offrendo \"più posti sulle rotte sciistiche di qualsiasi altra compagnia aerea del Regno Unito\".\r

\r

A catturare l'interesse dei viaggiatori britannici sarebbe in particolare l'area del Nord Africa e soprattutto la Tunisia che, rispetto al 2019, ha registrato la crescita maggiore, seguita dall'Egitto; positivo anche l'aumento delle vendite verso il Marocco rispetto al periodo pre-pandemia. Le isole greche si confermeranno poi tra le destinazioni più calde del 2023. Segno più rispetto al 2019 anche per Tirana e Tivat \"che rappresentano un'alternativa all'Italia e alla Croazia per coloro che desiderano esplorare la costa adriatica\" spiega una nota della compagnia aerea, così come Dalaman e Antalya.\r

\r

Sempre tra le mete predilette anche le isole Canarie con Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, nonché Cipro e Madeira, tutte con numeri in crescita rispetto al periodo pre pandemia.\r

\r

EasyJet sottolinea infine i risultati della precedente ricerca condotta dalla compagnia aerea nel novembre 2022, che ha mostrato che quasi due terzi (64%) dei britannici prevedono di dare priorità a un viaggio all'estero nel 2023. ","post_title":"EasyJet: l'Italia si conferma tra le mete di viaggio più popolari fra i passeggeri britannici","post_date":"2023-01-03T10:46:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672742796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Ancona fa il suo ingresso nel 2023 forte di una struttura aeroportuale più accattivante, una totale riqualificazione della viabilità di accesso e nuove rotte attrattive sia per i turisti sia per i viaggiatori d'affari, che collegheranno le Marche con Roma, Milano e Napoli. Oltre che con Parigi, altra grande novità 2023.\r

\r

Questi gli atout dello scalo messi in luce dall'ad, Alexander D'Orsogna e dalla sindaca di Falconara Marittima (Ancona) Stefania Signorini, in una conferenza alla presenza dell'assessore falconarese all'Urbanistica Clemente Rossi.\r

\r

\"Grazie alla sinergia che si è creata con la società di gestione dello scalo e con la Regione Marche - ha riferito la sindaca ripresa dall'Ansa - ci siamo mossi in questa direzione. Abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 2,8 milioni, impiegati per riqualificare e rendere più sicura la viabilità di collegamento a questa importante infrastruttura che ospitiamo nel nostro territorio\". \r

\r

Nel mirino \"un aeroporto più accattivante e accogliente per chi arriva e per i marchigiani che partono - ha sottolineato D'Orsogna -. Il 2023 sarà un anno determinante per il rilancio dell'aeroporto Sanzio, perché stiamo completando le procedure per attivare voli di continuità territoriale su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli, che saranno la grande novità della prossima estate. Si tratta di voli che sono a vantaggio di tutti i segmenti di traffico, quello turistico e quello imprenditoriale in una regione, le Marche, a più alta penetrazione imprenditoriale d'Italia. Abbiamo ricevuto pochi giorni fa l'ok definitivo dalla Comunità europea per i voli verso le grandi città italiane, fondamentali perché garantiscono mobilità a tutta la popolazione\". \"La connessione con due grandi hub nazionali come Roma e Milano offrirà la possibilità di connettersi con altre destinazioni internazionali e intercontinentali. Ci saranno condizioni dedicate ai marchigiani, con sconti riservati a residenti\".\r

\r

Quanto alle nuove rotte leisure spiccano \"la storica attivazione del volo diretto per Parigi e il raddoppio della rotta su Londra: ai voli di Ryanair, collegati all'aeroporto di Stansted, si aggiungeranno quelli di easy Jet, che atterrerà all'aeroporto di Gatwick. Stiamo lavorando a nuove rotte nazionali, che saranno ufficializzate appena chiusi gli accordi\".","post_title":"Ancona: presto i voli in continuità con Milano, Roma e Napoli. Debutta anche la rotta per Parigi","post_date":"2023-01-02T11:55:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672660546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si completa il processo di integrazione tra le reti Welcome Travel e Geo. Il gruppo distributivo controllato da Alpitour e Costa annuncia infatti la fusione per incorporazione del marchio Welcome Travel Store, specializzato nel modello di associazione in partecipazione. Il concept Welcome Travel Store manterrà la propria identità commerciale e il proprio posizionamento all’interno del gruppo Wtg, in continuità con un piano di sviluppo allineato alle attuali esigenze del mercato. Dopo aver contribuito alla crescita di Geo e al lancio di Welcome Travel Store, in totale armonia con il network e gli azionisti Alpitour e Costa, termina al contempo la collaborazione di Luca Caraffini con la compagnia. L'operazione, si legge in una nota, è stata dettata dalla necessità di una gestione più armonica con le funzioni presenti nel gruppo, che consentirà di semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare agli associati un servizio efficace ed efficiente.\r

\r

“Sono grato a Luca per il prezioso lavoro svolto in questi anni – afferma Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group – e per il continuo spirito di collaborazione e condivisione che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi nonostante le difficoltà degli ultimi due anni. Gli auguro un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni”.\r

\r

“I successi conseguiti come amministratore delegato di Geo e poi di Welcome Travel Store sono stati possibili soprattutto grazie al costante appoggio del management di Alpitour, di Costa e ovviamente di Welcome Travel che, negli anni, ha sostenuto i processi di sviluppo delle società da me guidate – dichiara lo stesso Caraffini –. Ho avuto il privilegio di lavorare con grandi professionisti, in ambienti stimolanti e premianti. La sinergia con Welcome Travel Group, in particolare con Adriano, è sempre stata concreta e focalizzata a garantire il miglior servizio alle agenzie associate. Sono stato fortunato a lavorare tanti anni in un gruppo così efficiente”.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Welcome incorpora Welcome Travel Store. Caraffini lascia","post_date":"2023-01-02T07:45:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1672645527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nomadi digitali, silver traveller o semplicemente appassionati delle calde temperature anche d'inverno: l'Egitto accende i riflettori sulle grandi potenzialità della destinazione quale meta ideale per lunghi soggiorni proprio durante la stagione più fredda. Così il governo egiziano ha promosso e facilitato un soggiorno a lungo termine in un hotel per agevolare ulteriormente i turisti italiani.\r

\r

Si stima che - evidenzia una nota della Egyptian Tourism Authority - per un soggiorno di quattro settimane in Egitto i costi complessivi ammontino a circa 1,098 euro per coppia. Ciò include circa 100 euro per un volo di andata e ritorno dall’Italia, 25 euro per notte in un hotel a tre o quattro stelle e 8 euto per una cena media di tre portate in un ristorante locale. In confronto, una coppia in Italia, in inverno, paga circa 1.396 euro per gas, energia, cibo e bevande.\r

\r

\"L'Egitto è sempre felice di accogliere viaggiatori dall'Europa - dichiara Amr El-Kady, ceo dell'Egyptian Tourism Authority -. Stiamo facendo del nostro meglio per rendere il soggiorno il più agevole e conveniente possibile. E’ con grande piacere dunque che invitiamo i viaggiatori italiani a scoprire l’Egitto durante la stagione invernale, e trascorrere i mesi freddi sotto l’accogliente sole egiziano, con un budget contenuto e la possibilità di scoprire luoghi ricchi di storia e antico fascino, spiagge magnifiche ed esperienze uniche\".","post_title":"L'Egitto d'inverno: meta ideale per nomadi digitali e silver traveller. A prezzi competitivi","post_date":"2022-12-23T10:50:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671792637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 e 13 febbraio 2023 si terrà una nuova edizione del TOVE - Travel Open Village Evolution, il noto evento b2b \"Fuori di Fiera\" che si svolge come ogni anno all'Hotel Melià Milano. \r

\r

Una due giorni tra workshop e divertimento che quest'anno coinvolgerà agenti di viaggio ed operatori del settore anche in due serate speciali dedicate al networking: il Travel Open Village Party. \r

\r

Alpitour sarà in prima fila nell'evento griffato Travel Quotidiano. Ma insieme al più grande operatore italiano sono già presenti oltre ai partner di sempre, Grandi Navi Veloci, Beachcomber Resorts & Hotels, Snav, Hard Rock Cafe, Creattivando, I Grandi Viaggi, Noleggiare.it, Mediterraneo, TBO Holidays, Travel Software, Svizzera Turismo, Tuscanyall.com e altri si stanno iscrivendo in questi giorni.\r

\r

Oltre a questa novità la Travel Open Day Srl, società organizzatrice dell'evento, ha predisposto Aree Tematiche di destinazioni e metterà a disposizione pernottamenti omaggio in camera doppia (o singola su richiesta) per gli agenti di viaggio che non provengono da Milano e provincia (distanti almeno 300 km), che si presenteranno all'evento entro le 10:30 e che abbiano partecipato negli ultimi due anni ad almeno tre Travel Open Day o webinar della società organizzatrice. Chi arriverà all'evento prima delle ore 11:00 potrà ricevere un buono pranzo e il voucher per la partecipazione al Travel Open Village Party. Tutte le condizioni per usufruire di questi benefit sono visionabili sulla pagina di registrazione dell'evento. \r

Come ogni anno sarà prevista l'estrazione delle sorprese preparate dagli operatori per gli agenti di viaggio e la presentazione di nuovi prodotti. \r

\r

Per iscriverti, conoscere i dettagli dell'evento e l'elenco provvisorio degli espositori - clicca qui\r

L'elenco completo degli espositori sarà visibile nei prossimi giorni. \r

\r

Per tutte le informazioni sulla partecipazione alle serate e sui pernottamenti scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77\r

\r

#TOVE2023 #FuoridiFiera #TravelOpenVillageEvolution \r

\r

\r

\r

La newsletter riprenderà regolarmente il 2 gennaio e con l'occasione vi auguriamo Buone Feste dal gruppo Travel\r

\r

","post_title":"TOVE 2023, tutte le novità. Alpitour parteciperà all'evento","post_date":"2022-12-23T08:00:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671782400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.\r

\r

Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli.\r

\r

Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri.\r

\r

“Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”.","post_title":"CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale","post_date":"2022-12-22T12:01:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671710483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un punto di riferimento per conoscere i servizi offerti dalle stazioni ferroviarie e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, in stazione. È quanto si prefigge il progetto del Gruppo FS che ha preso avvio da Roma Termini nella settima pre-natalizia con la presenza in stazione di un team di persone dedicate all’ascolto e all’informazione sull’accessibilità ai servizi e ai treni. \r

\r

Promossa dalle società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Grandi Stazioni Rail, l’iniziativa punta quindi a migliorare la relazione diretta con le persone, a raccoglierne sul campo le esigenze, i suggerimenti e anche le critiche, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delle fasi che, sempre in ambito ferroviario, precedono e seguono il viaggio in treno. \r

\r

A Roma Termini il team operativo è formato da 15 persone dislocate in punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Il servizio sarà svolto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle 22.00. Questa nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato supporto alle persone, rispondendo alle loro esigenze di orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con il personale preposto al monitoraggio della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture fisiche e digitali dello scalo nonché della sicurezza, con l’obiettivo di accelerare la risoluzione di eventuali problematiche.\r

\r

Inoltre, qualora la circolazione ferroviaria subisse rallentamenti tali da provocare disagi ai passeggeri è prevista l’attivazione di ulteriori presidi operativi di RFI che, in sinergia con le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.\r

\r

Nel corso dei primi mesi del 2023 il progetto pilota di Roma Termini sarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi.\r

\r

Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità del Gruppo FS che vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto, all’insegna di una mobilità collettiva e condivisa sempre più attrattiva e sostenibile.","post_title":"Gruppo Fs: un nuovo servizio di ascolto e informazione nelle stazioni","post_date":"2022-12-22T10:31:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671705078000]}]}}