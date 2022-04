Il toscano Oasyhotel protagonista del primo fam trip Ecoluxury (Viaggi dell’Elefante)

E’ stato il toscano Oasyhotel il protagonista del primo fam trip organizzato da Ecoluxury, Retreats of The World, brand di casa Viaggi dell’Elefante. Ubicato all’interno di Oasi Dynamo, che si estende su un’area di oltre mille ettari, è la prima struttura italiana realizzata in base a un progetto più ampio che prevede la creazione di ambienti ricettivi all’interno delle oasi affiliate Wwf. Una nuova ospitalità sostenibile che valorizza luoghi con atmosfere autentiche, in cui l’ospite può vivere tutti i benefici della natura; trekking, biking, kayak, equitazione sono solo alcune delle attività possibili all’interno dell’Oasyhotel per esplorare insieme alle guide esperte un territorio ricco di alberi secolari, animali protetti e piante rare.

“Sono molto felice di questo nostro primo fam Ecoluxury 2022 presso l’Oasyhotel, che ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere una territorialità italiana poco nota, oltre a una opportunità di formazione per un’esperienza di viaggio sostenibile ancora poco conosciuta – spiega il ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot –. Oasyhotel è uno tra i nostri partner tra i più pioneristici e avanzati della collection. Gli agenti di viaggio invitati hanno potuto passare due notti in un luogo unico, un lodge con servizi di alta gamma a stretto contatto con la natura e il territorio. Voglio infine ringraziare i partecipanti per essere entrati completamente in sintonia con la filosofia del progetto nel rispetto del Giving back in tourism e dell’Agenda 2030“.