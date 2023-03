Il musical Beetlejuice sarà lo spettacolo di punta della stagione inaugurale della Norwegian Viva Beetlejuice The Musical sarà la produzione di punta a bordo della nuova Norwegian Viva, insieme alla gamma completa del programma di intrattenimento a bordo che debutterà nell’agosto 2023 in concomitanza con la stagione inaugurale dell’ultima nave della flotta Ncl. Il musical candidato al Tony Award, che andrà in scena per la prima volta in mare, è un adattamento di 90 minuti di Broadway del film di Tim Burton del 1988: narra la storia della famiglia Deetz mentre tenta di ristrutturare una casa infestata dai fantasmi. Le gag paranormali del musical saranno amplificate dal Viva Theatre & Club, spazio multifunzionale su tre livelli di Ncl, e dai suoi effetti speciali con luci e audio all’avanguardia. “Siamo orgogliosi di offrire agli ospiti spettacoli del calibro di Broadway e del West End, resi ancora più speciali dall’incredibile ambientazione del Viva Theatre & Club, che si trasforma facilmente da palco teatrale a un’ampia discoteca”, sottolinea il senior vice president of entertainment and cruise programming di Ncl, Richard Ambrose. La compagnia ha già portato peraltro in mare produzioni di livello mondiale, avendo ospitato tra gli altri il debutto di spettacoli quali Six, Jersey Boys e Footloose sulla sua attuale flotta di 18 navi. L’annuncio Beetlejuice arriva sulla scia del popolarissimo debutto di Summer: The Donna Summer Musical, a bordo della Norwegian Prima durante la stagione inaugurale del 2022.

Così ha definito il 2023 il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi, in occasione del Seatrade Cruise Global in corso di svolgimento a Ft. Lauderdale, in Florida. “Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti tricolori rispetto alle toccate nave”.\r

\r

Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno in particolare circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica). Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.\r

\r

I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 mln), seguito a pari merito da Genova (1,4 mln) e Napoli (1,4 mln). Tra i primi dieci troveremo poi in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria (3,2 mln) si conferma quindi prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 mln), Campania (1,6 mln) e Sicilia (1,5 mln).\r

\r

Tra le Compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, spicca Msc, che si avvicinerà ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguiranno Costa (2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line\r

(1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (725 scali), settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali). Il giorno più trafficato sarà sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. In base alle prime valutazioni effettuate da Cemar Agency Network, la crescita proseguirà anche nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno certamente i 13 milioni.","post_title":"Cemar: crocieristi in Italia verso quota 12,8 mln. Oltre il 9% in più del 2019","post_date":"2023-03-27T13:37:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679924237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beetlejuice The Musical sarà la produzione di punta a bordo della nuova Norwegian Viva, insieme alla gamma completa del programma di intrattenimento a bordo che debutterà nell'agosto 2023 in concomitanza con la stagione inaugurale dell'ultima nave della flotta Ncl. Il musical candidato al Tony Award, che andrà in scena per la prima volta in mare, è un adattamento di 90 minuti di Broadway del film di Tim Burton del 1988: narra la storia della famiglia Deetz mentre tenta di ristrutturare una casa infestata dai fantasmi. Le gag paranormali del musical saranno amplificate dal Viva Theatre & Club, spazio multifunzionale su tre livelli di Ncl, e dai suoi effetti speciali con luci e audio all'avanguardia.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di offrire agli ospiti spettacoli del calibro di Broadway e del West End, resi ancora più speciali dall'incredibile ambientazione del Viva Theatre & Club, che si trasforma facilmente da palco teatrale a un'ampia discoteca\", sottolinea il senior vice president of entertainment and cruise programming di Ncl, Richard Ambrose. La compagnia ha già portato peraltro in mare produzioni di livello mondiale, avendo ospitato tra gli altri il debutto di spettacoli quali Six, Jersey Boys e Footloose sulla sua attuale flotta di 18 navi. L'annuncio Beetlejuice arriva sulla scia del popolarissimo debutto di Summer: The Donna Summer Musical, a bordo della Norwegian Prima durante la stagione inaugurale del 2022.","post_title":"Il musical Beetlejuice sarà lo spettacolo di punta della stagione inaugurale della Norwegian Viva","post_date":"2023-03-27T11:14:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679915699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla ha accolto nei giorni scorsi Will Smith, che si è goduto una giornata nell’antica città desertica e ha assistito all’AlUla Camel Cup. In visita per la prima volta in Arabia Saudita, la star di Hollywood si è concesso un po’ di tempo per visitare Hegra, sito patrimonio Unesco e Fame: Andy Warhol in AlUla, la mostra in corso al Maraya, l’iconico edificio a specchio del sito.\r

\r

Smith ha poi assistito alla spettacolare giornata finale della AlUla Camel Cup, durata quattro giorni, in compagnia dell’amico e produttore musicale Swizz Beatz, di Mohammed Al Turki, ceo del Red Sea International Film Festival, e di Phillip Jones, chief tourism officer della Royal Commission for AlUla (Rcu).\r

\r

L’AlUla Camel Cup, la più importante tra le corse di cammelli, è stata organizzata dalla Royal Commission for AlUla nell’ambito del calendario AlUla Moments, in collaborazione con la Saudi Camel Racing Federation.","post_title":"AlUla accoglie Will Smith, super spettatore della Camel Cup","post_date":"2023-03-22T12:33:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679488387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

Al via a breve la nona edizione di tourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale organizzato da Archeologia Viva, che si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo prossimi. Decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali, archeodegustazioni di pietanze etrusco-romane.\r

\r

«Il salone è diventato il punto di riferimento dell’archeologia - commenta il presiente della Regione Toscana Eugenio Giani - Archeologia che ha riportato in vita i tesori di San Casciano dei Bagni: più di cento statue e oltre cinquemila monete che ho potuto ammirare a Grosseto, dove stanno lavorando in vista della mostra che si terrà al Quirinale il prossimo 14 giugno. Questo mi ha fatto capire il valore e la capacità di richiamo verso quei territori che può significare una straordinaria scoperta come questa. E lo stesso – ha proseguito - dicasi per tante altre zone della Toscana che hanno svelato altri tesori, come le statue etrusche rinvenute a Poggio Colla, vicino Vicchio del Mugello, esposte a Milano con grande successo di visitatori, o gli scavi che stiamo pensando di riattivare con risorse regionali nella piana pratese a Gonfienti, dove è stata scoperta la più grande città etrusca».\r

\r

Secondo l’assessore al turismo Leonardo Marras, tourismA «è un appuntamento che si consolida sempre di più, sicuramente uno dei più importanti a livello nazionale per questo tipo di offerta che peraltro si sposa benissimo con la Toscana. Proprio nel turismo culturale abbiamo visto che destinazioni meno conosciute, nel 2022, hanno registrato dinamiche davvero interessanti, spesso anche raggiungendo i livelli pre pandemia. A dimostrazione che c’è ancora tanto da lavorare sull’offerta, che non è soltanto quella tradizionale ma anche quella diffusa, come ad esempio quella che riguarda gli Etruschi».\r

\r

Il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, ha puntato sul lavoro che attende l’agenzia sul fronte del turismo culturale in Toscana. «Stiamo lavorando per organizzare in modo più innovativo il tema legato agli Etruschi. In primo luogo cercando di tirare le fila di un grande progetto regionale, il Pto terra etrusca, che vede il coinvolgimento di 50 Comuni coordinati dal quello di Chiusi. Allo stesso tempo, provando a costruire anche un progetto interregionale, con Toscana capofila. Inoltre all’interno di TourismA, sosteniamo un’altra iniziativa, ovvero la consegna del premio ACTA, Archeological & Cultural Tourism Award, riconoscimento prestigioso dedicato al turismo culturale e alle sue eccellenze internazionali, istituito dal GIST, il Gruppo Italiano Stampa Turistica, che avverrà domenica e che annovera candidature internazionali di primissimo livello».","post_title":"TourismA, dal 24 al 26 marzo a Firenze focus su archeologia e turismo culturale","post_date":"2023-03-22T10:36:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679481413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441930\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Herrera[/caption]\r

\r

Rivoluzione ai vertici della Norwegian Cruise Line Holdings, che include, oltre al brand omonimo Ncl, anche i marchi Oceania e Regent Seven Seas Cruises: Harry Sommer, già al timone della stessa Ncl, diventerà infatti presidente e ceo del gruppo a partire dal prossimo 1° di luglio. Al suo posto, alla guida di Norwegian Cruise Line in qualità di presidente, l'attuale chief consumer sales and marketing officer, David Herrera, la cui carica diventerà effettiva dal 1° aprile.\r

\r

Herrera lavora in Ncl dal 2015. In precedenza è stato senior advisor del ceo e presidente di Prestige Holdings. Nel corso del suo mandato in Norwegian Cruise Line, Herrera ha ricoperto con successo diversi ruoli dirigenziali all'interno dell'organizzazione, tra cui svp brand finance, strategy and consumer research, svp corporate development per la holding e president Cina del gruppo.\r

\r

[caption id=\"attachment_441931\" align=\"alignright\" width=\"250\"] Harry Sommer[/caption]\r

\r

In qualità di nuovo presidente Ncl, Herrera sarà responsabile della visione strategica generale e dell'esecuzione del piano aziendale per il brand, oltre a espandere la sua linea di reporting per includere ora il revenue management, i guest services, il brand finance, le international sales e la divisione Experiences at sea, di recente costituzione, che fornisce eventi immersivi in mare. \"Sono onorato e lusingato di avere l'opportunità di guidare il team di Ncl, nonché di continuare a lavorare al fianco di Harry - commenta lo stesso Herrera -. Sarà un altro anno fondamentale per noi, mentre continuiamo il lancio della nuova classe Prima\".\r

\r

Con la nomina di Herrera a presidente del marcio, Adam Malone, che attualmente supervisiona il marketing consumer e integrato, assumerà il ruolo di chief marketing officer, mentre Michael Tomoleoni, al momento responsabile della divisione vendite consumer, diventerà ora chief consumer sales officer. Jason Krimmel assumerà infine il ruolo appena creato di chief international sales e marketing officer, lavorando a stretto contatto con Herrera per espandere ulteriormente l'impronta internazionale del brand.","post_title":"Cambio ai vertici di Ncl: Harry Sommer a capo della holding, David Herrera nuovo ceo del brand","post_date":"2023-03-21T10:12:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679393524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seconda tappa reggiana per il roadshow 2023 di Azemar e Sun Siyam Reosrt, giunto anch'esso alla sua seconda edizione. All'agriturismo alle Siepi di Reggio Emilia, \"gli agenti presenti hanno particolarmente apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono i resort, tra cui le location nei quali si trovano le strutture, l’ampia varietà di servizi proposti e l’offerta culinaria con specialità da tutto il mondo - commenta Loris Giusti della direzione commerciale Azemar -. Molta curiosità ha in particolare riscosso l’ultimo nato della catena alberghiera, il Siyam World, nell’atollo di Noonu che si distingue per le tante proposte sportive praticabili e per alcune attività mai viste prima alle Maldive, come il Seabreacher, la moto d’acqua semi-sommergibile, la prima e-bike d’acqua e l’ultimo arrivato, Cudajet, simile a uno zaino ma che di fatto è dotato di un sistema di propulsione che consente di nuotare sott’acqua come un pesce e senza fatica\".\r

\r

Oltre a Giusti, alla serata emiliana erano presenti Patrizia Di Patrizio, responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, e Franco Baroni, area sales Azemar, Emilia-Romagna, Marche e San Marino. Per quanto riguarda gli agenti, hanno invece partecipato Federica della Città del Sole Viaggi, Barbara e Michela della Maranel Viaggi, Eleonora ed Elisabetta della Acitour Modena, Alberto della Agaptour Viaggi, Fernanda e Corrado della Last Minute Tour Poviglio, Sofia e Sara della Cambio Rotta, Rossella della Travels&Tours, Paola e Nicole della Starlet Viaggi, Mariella della Geografica Viaggi, Alessandro della Suite 152, Roberta e Maura della Spinnaker’s, Simona della Gamelan Viaggi, Valeria ed Elisa della Holidays & Tours, Nazzarena della Saccani Viaggi, Marisa della Capo Est Viaggi, Stefania della Paradise Planet, Simone della Gattinoni Novellara, nonché Giorgia della Gattinoni Guastalla.","post_title":"Prosegue il roadshow Azemar - Sun Siyam: seconda tappa a Reggio Emilia","post_date":"2023-03-20T12:43:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679316195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Camera di Commercio di Genova promuove, dal 5 al 29 aprile, escursioni gratuite in risciò in città, per scoprire il centro storico medievale più grande d'Europa in modo originale e divertente, dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni.\r

\r

L’iniziativa rientra nel Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, che ha l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono finanziate con fondi PC IFM 2014-2020. Al termine di ogni escursione è prevista una lezione di pesto genovese.\r

\r

Dopo una gara, la Camera di Commercio ha incaricato il tour operator ligure Volver di organizzare le escursioni.\r

\r

«Grazie a questo progetto – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator - La Camera di Commercio ha stanziato 60 posti gratuiti per conoscere Genova. Un’occasione per i turisti ma anche un’opportunità per chi lavora sul territorio. Al termine delle escursioni sarà fornito un questionario a chi ha partecipato per capire il gradimento ma soprattutto per comprendere meglio le esigenze del pubblico e fare tesoro di eventuali suggerimenti».\r

\r

","post_title":"Volver Viaggi e Camera di Commercio di Genova, itinerari turistici sostenibili per promuovere la città","post_date":"2023-03-20T10:34:37+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1679308477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian scatta in avanti sull'inverno 2023-24 con un operativo di 144 rotte verso 65 destinazioni.\r

\r

\"Per il prossimo inverno abbiamo 144 rotte all'interno e tra i Paesi nordici e verso destinazioni in Europa. Continuiamo le nostre rotte più popolari e il mix di destinazioni offre ai clienti l'opportunità di volare con noi per vacanze a tutto sole e spiaggia, arte e cultura o vacanze all'insegna dell'attività fisica\", ha dichiarato Magnus Thome Maursund, direttore commerciale di Norwegian.\r

\r

Norwegian decollerà quindi dai principali aeroporti nordici, come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Oltre alle rotte dirette da Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Tromsø e Sandefjord in Norvegia e da Gotland in Svezia e Aalborg in Danimarca.\r

\r

Alcune rotte verso le destinazioni sciistiche più popolari delle Alpi saranno annunciate in seguito. Intanto, tra poche settimane entrerà in vigore l'operativo estivo con 300 rotte verso 114 destinazioni. Tra le tante destinazioni leisure il network dell'estate prevede anche alcune nuove destinazioni, tra cui Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia, Milano-Bergamo, Alanya-Gazipasa e Salonicco.","post_title":"Norwegian, pronto l'operativo invernale 2023-24: 144 rotte verso 65 destinazioni","post_date":"2023-03-16T10:27:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678962463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un hotel galleggiante attraccato al terminal crociere di Abu Dhabi per tutto il weekend di gara del Gran Premio locale, in programma dal 24 al 26 novembre. E' la nuova iniziativa frutto della partnership tra Msc Crociere e la Formula 1 siglata l'anno scorso. Sarà in particolare la Virtuosa a ospitare gli appassionati delle quattro ruote, che già dalla giornata di ieri possono acquistare i pacchetti dedicati. La proposta prevede anche l'opzione solo cabina per chi già possiede i biglietti per la gara o l'opzione cabina più biglietto Grandstand.\r

\r

Per i fan più accaniti è poi possibile scegliere tra la cabina + F1 eExperience, che include attività esclusive a bordo pista, e l'ospitalità premium all-inclusive (Turn 1 suite, Paddock club e Legend), che comprende l'accesso esclusivo alle zone esclusivamente dedicate gli addetti ai lavori, come la pit lane Walk, il tour guidato della pista su un van, l’incontro con il personale di Formula 1 e altro ancora.\r

\r

Il terminal crociere di Abu Dhabi si trova a breve distanza dal circuito, consentendo agli ospiti di spostarsi con estrema facilità grazie ai trasferimenti gratuiti. Inoltre, il centro città è molto vicino, rendendo la nave una base ideale per il weekend. La Virtuosa rimarrà in porto dal 23 al 27 novembre, dando agli ospiti l'opportunità di prolungare la propria permanenza. A bordo è infine previsto un programma appositamente studiato di attività a tema, feste e intrattenimento, oltre a un’offerta di divertimento dedicata ai bambini.\r

\r

","post_title":"Msc: la Virtuosa farà da hotel galleggiante durante il Gran Premio di Abu Dhabi","post_date":"2023-03-16T09:15:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678958138000]}]}}