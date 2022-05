Il gruppo Th si prepara all’estate: segnali molto positivi dal mercato

Dopo un inverno che, nonostante l’impennata dei prezzi, si è chiuso per la montagna con volumi sui livelli dell’era pre-Covid e fatturati persino più alti (ma le marginalità si sono ridotte proprio a causa dell’inflazione), il gruppo Th si appresta a un’alta stagione con il vento in poppa. La compagnia si presenta in particolare sul mercato con 12 strutture in Toscana, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Qui si trova in particolare l’ultima new entry: il Th Brucoli, Venus Sea Garden. “Per giugno e settembre ci sono molte conferme dall’area gruppi, con richieste anche più alte del 2019, spinte dal calo degli ultimi due anni – spiega il direttore commerciale e marketing, Stefano Maria Simei -. Anche per luglio e agosto il trend di prenotazione è positivo, nonostante a oggi si registri ancora un numero di richieste inferiori del 15% rispetto al 2019, ma pari a più del doppio del 2021”.

Alle strutture già citate, si aggiungono poi i tre Touring Club Italiano in Sardegna, Campania e Puglia gestiti da Th, dove le prenotazioni procedono a gonfie vele: “Si tratta di una clientela fatta prevalentemente di repeaters, per cui già a inizio maggio siamo a un tasso di occupazione del 60%” continua Simei. Al mare si aggiunge inoltre la montagna estiva, il cui interesse è cresciuto post Covid in maniera considerevole: “Il desiderio di trascorrere vacanze all’aria aperta è molto forte e lo confermano anche i trend di vendita che hanno superato quelli relativi al 2019: al momento abbiamo già raggiunto un’occupazione pari al 60%”, conclude Simei.

Lato tour operating, da segnalare ci sono quindi gli ultimi cataloghi Grecia e Canarie griffati Baobab, per un totale di quasi 150 strutture su 12 isole elleniche e oltre 70 nell’arcipelago spagnolo. Come per le destinazioni Baleari e Mar Rosso, anche per Grecia e Canarie le prenotazioni sono possibili sulla nuovissima piattaforma di packaging dinamico, che consente di abbinare tutto il prodotto in programmazione alle migliori compagnie aeree, grazie a collegamenti diretti da tutti i principali aeroporti italiani. Su queste nuove destinazioni si contano in particolare ben 14 scali collegati con voli diretti, per un totale di oltre 100 diverse rotte. “La proposta – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab – arricchisce l’offerta Th con tanti best seller per il mercato italiano e proposte adatti a tutti i target di clientela: dai giovani indipendenti alle famiglie, dal self catering al tutto incluso”. Per quanto riguarda infine il brand di viaggi tailor made Markando, a settembre è previsto il lancio di un nuovo catalogo che presenterà una rivisitazione del prodotto.