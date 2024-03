Hassoun: Top2Go ai Tod per spiegare la semplicità del nostro sistema Immediatezza di preventivazione e di prenotazione, niente spese dossier, né adeguamenti valutari o carburanti e altre sorprese, nonché un sistema di volato sempre live senza cambiamenti di tariffa, Sono questi i punti di forza del nuovo progetto Top2Go griffato Fouad Hassoun: “Siamo impegnati nel far conoscere il nostro progetto alle agenzie di viaggio. Ed è per questo che parteciperemo ai prossimi Travel Open Day, per far conoscere e presentare nei dettagli la facilità di questo nuovo strumento. Per quanto riguarda il rapporto commerciale con le adv che ci danno fiducia, riconosciamo il 10% di commissione base sull’intero importo generato. Ovviamente a un aumento delle performance la commissione potrà salire”. Hassoun ci tiene a ribadire con grande orgoglio per gli sforzi fatti fino a oggi: “Il nostro sistema semplificherà la vita degli agenti nella fase di preventivazione e anche nel suggerimento di idee, lasciando in questo modo spazio alle attività principali di un consulente, che sono quelle di vendere e raccontare viaggi e non di perdere tempo dietro a strumenti complicati da gestire . L’amore per questo settore e l’esperienza accumulata in tanti anni di turismo ci ha spinto a una scelta più aggressiva, innovativa, professionale e, perché no, ambiziosa, che potrà fare la differenza nel mercato”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463123 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Immediatezza di preventivazione e di prenotazione, niente spese dossier, né adeguamenti valutari o carburanti e altre sorprese, nonché un sistema di volato sempre live senza cambiamenti di tariffa, Sono questi i punti di forza del nuovo progetto Top2Go griffato Fouad Hassoun: "Siamo impegnati nel far conoscere il nostro progetto alle agenzie di viaggio. Ed è per questo che parteciperemo ai prossimi Travel Open Day, per far conoscere e presentare nei dettagli la facilità di questo nuovo strumento. Per quanto riguarda il rapporto commerciale con le adv che ci danno fiducia, riconosciamo il 10% di commissione base sull'intero importo generato. Ovviamente a un aumento delle performance la commissione potrà salire". Hassoun ci tiene a ribadire con grande orgoglio per gli sforzi fatti fino a oggi: "Il nostro sistema semplificherà la vita degli agenti nella fase di preventivazione e anche nel suggerimento di idee, lasciando in questo modo spazio alle attività principali di un consulente, che sono quelle di vendere e raccontare viaggi e non di perdere tempo dietro a strumenti complicati da gestire . L'amore per questo settore e l'esperienza accumulata in tanti anni di turismo ci ha spinto a una scelta più aggressiva, innovativa, professionale e, perché no, ambiziosa, che potrà fare la differenza nel mercato". [post_title] => Hassoun: Top2Go ai Tod per spiegare la semplicità del nostro sistema [post_date] => 2024-03-08T11:50:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709898655000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica. [gallery ids="462874,462877,462878"] [post_title] => Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan [post_date] => 2024-03-06T12:36:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709728579000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il nome di Siccs, Sistema Integrato Centroamericano di Qualità e Sostenibilità Turistica, il primo marchio di qualità regionale dell'America Centrale, progettato specificamente per le micro, piccole e medie imprese turistiche. Gli obiettivi puntano a garantire un livello omogeneo di qualità nei servizi offerti ai turisti all'interno della regione nonché a promuovere un'offerta turistica sostenibile, competitiva e di alta qualità attraverso l'applicazione di buone pratiche, sistemi di qualità e sostenibilità turistica. Nata nel 2013, la certificazione viene concessa ad aziende di diversi settori, come alloggi, ristoranti, tour operator, aziende di trasporto, noleggio auto e attività tematiche, che si distinguono per accessibilità, semplicità e flessibilità, adattandosi alle caratteristiche delle Pmi, fornendo così un valore distintivo al settore. Il programma prevede un piano di formazione, visite di assistenza tecnica da parte di consulenti autorizzati, workshop collettivi e gruppi di lavoro che propongono miglioramenti per la destinazione. Inoltre, vengono effettuate valutazioni per contrastare l'adeguatezza delle aziende o dei servizi agli standard di qualità. La certificazione Siccs prevede tre livelli identificati da diversi colori: blu per il livello base, rosso per certificare la disponibilità di un sistema di gestione consolidato e verde per l'implementazione di un sistema di gestione solido. Il culmine di questi livelli porta all'assegnazione del marchio Qualità e Sostenibilità del Turismo. Il Siccs fornisce una preziosa guida agli imprenditori turistici nella pianificazione, implementazione e controllo della fornitura di servizi turistici. Questo li guida verso il raggiungimento di standard di qualità apprezzati dai turisti, posizionando così le imprese a livello internazionale. Il progetto di miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche è promosso dalla Segreteria per l'Integrazione Turistica Centroamericana (Sitca), in collaborazione con gli Enti Nazionali del Turismo e le Camere Nazionali del Turismo rappresentate nella Federazione delle Camere del Turismo Centroamericane (Fedecatur). [post_title] => Cata: focus su qualità e sostenibilità delle imprese turistiche con il marchio Siccs [post_date] => 2024-03-06T09:15:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709716505000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo record per il gruppo Starhotels, che ha chiuso il 2023 superando per la prima volta la soglia dei 300 milioni di euro di fatturato: 304 milioni per la precisione, pari al 25% in più rispetto all'anno precedente e su un livello del 28% superiore a quello pre-Covid del 2019. In crescita pure i margini operativi lordi (ebidta) saliti a quota 105 milioni, per un più 31% sul 2022 e un più 67% sul 2019. Un trend di crescita che sarebbe peraltro destinato a proseguire anche quest'anno. La presidente e amministratore delegato della compagnia, Elisabetta Fabri, ha dichiarato infatti al Sole 24 Ore di aspettarsi un ulteriore incremento del 15% del giro d'affari. Come già annunciato da qualche tempo, proseguono inoltre i piani di espansione di Starhotels, che puntano ora ad andare oltre le acquisizioni dirette per sondare anche strategie asset-light, comprese le affiliazioni in franchising. Attualmente la compagnia opera un totale di 30 strutture, di cui 28 in proprietà. L'obiettivo. ha spiegato sempre Elisabetta Fabri, è ora quello di aggiungere una decina di altri alberghi al proprio portfolio in un paio di anni. Il gruppo starebbe guardando soprattutto alle destinazioni leisure, in particolare a Forte dei Marmi e a Capri, nonché alla Sicilia e alla Puglia. Ma non è esclusa neppure l'opzione montagna, con un occhio di riguardo a Cortina, sede delle prossime Olimpiadi invernali. All'estero, per ora in cantiere non ci sarebbero ulteriori sviluppi, ma il The Michelangelo di New York dovrebbe essere riposizionato dopo un processo di restyling, mentre per il Castille Paris si prevedono ulteriori investimenti. Il 2024 si è aperto inoltre con l'approdo in squadra di Fabrizio Gaggio, che assume giusto oggi ufficialmente il proprio nuovo incarico di co-ceo del gruppo a fianco della stessa Elisabetta Fabri. [post_title] => Numeri record per il 2023 di Starhotels: fatturato oltre i 300 mln [post_date] => 2024-03-04T11:14:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709550885000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455455" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Fiavet-Confcommercio è soddisfatta del recepimento delle sue istanze con il via libera dell’Anac agli istituti per acquisti relativi ai viaggi d’istruzione. Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha avviato un confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione che ha dato parere favorevole ad una deroga dall’8 marzo al 30 settembre per l’autonomia delle scuole nella procedura di acquisto di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali. Non occorre più, quindi, in questo periodo, la qualifica di stazioni appaltanti per gli istituti scolastici. Con questa deroga si semplifica il lavoro sia delle scuole sia degli operatori turistici che si occupano di viaggi di istruzione. La necessità che le scuole si qualificassero come stazioni appaltanti non aiutava le procedure per l’acquisizione e l’organizzazione di viaggi di istruzione, importantissimi per il processo formativo degli studenti, ma anche per l’economia del paese. Il fatturato di settore è infatti stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno con un comparto che occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno, una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un segmento economico di rilievo. «E’ una buona notizia, abbiamo lavorato molto in questa direzione per aiutare la categoria – afferma il presidente Ciminnisi - Le scuole, con il nuovo Codice degli Appalti, devono diventare stazioni appaltanti qualificate per stipulare contratti superiori ai 140.000 euro, questo ha frenato moltissimo il mercato dei viaggi di istruzione che rappresentano un momento formativo e sociale essenziale per il futuro del Paese” afferma ancora il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “ La burocrazia - prosegue il presidente - non dovrebbe mai fermare la crescita né imprenditoriale, né umana; ci auguriamo che questo sia un nuovo dialogo aperto per le diverse riforme richieste ai tavoli di confronto con il governo in merito al turismo scolastico, uno dei settori dove la semplificazione ha un ruolo essenziale. Anche di recente abbiamo ribadito la richiesta di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, la esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è poi bisogno urgente di varare delle linee guida o un Quaderno amministrativo per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia del turismo e per il mondo della scuola”. [post_title] => Fiavet: I viaggi di istruzione salvati dalla deroga per l'autonomia delle scuole [post_date] => 2024-03-01T10:54:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709290461000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la pausa Covid è di nuovo sorpasso: nel corso del 2023 gli arrivi e le presenze internazionali sono state superiori a quelle domestiche. Era già successo nell'anno pre-pandemico 2019, dopo una rincorsa durata anni. Il Covid aveva poi mescolato le carte, sostanzialmente impedendo o limitando fortemente gli spostamenti tra Stati, ma il percorso era già segnato. E ora, con il primo anno finalmente "normale", non segnato cioè dalla coda pandemica come è stato agli inizi del 2022, il fenomeno si è dimostrato nella sua natura di trend strutturale: nel 2023 gli arrivi internazionali sono stati 62,8 milioni (+14%), le presenze 222,6 milioni (+10,7%). Arrivi e pernottamenti domestici si sono invece fermati a quota 62,2 milioni (-1,9%) e 208,5 milioni (-1,1%). Lo rivelano i dati ancora provvisori di Enit, presentati in occasione di un evento organizzato a Milano da Confindustria Alberghi per illustrare il proprio Osservatorio 2023 elaborato in collaborazione con Str. Ma non è solo una questione numerica. I flussi dall'estero tendono infatti a supportare la destagionalizzazione dell'offerta: "I mercati internazionali - ha spiegato la market research and statistics manager dell'Enit, Elena Di Raco - si muovono soprattutto durante i mesi di spalla. La quota di arrivi dall'estero è in particolare più rilevante in primavera e durante il bimestre settembre - ottobre. Il recupero dell'anno scorso è stato inoltre supportato dalla ripresa del lungo raggio. A partire specialmente dagli americani ma abbiamo osservato anche un certo ritorno dei turisti orientali. Si tratta in altre parole di una domanda alto-spendente, che spesso prenota anche con 50 giorni di anticipo". [caption id="attachment_462372" align="alignright" width="300"] Alina Minut[/caption] La ripartenza del mercato Usa è confermato anche dalle cifre Str sull'intero continente europeo: "Solo nel mese di giugno - ha osservato la senior account manager Italy di Str CoStar, Alina Minut - abbiamo registrato qualcosa come 3 milioni di arrivi dagli Stati Uniti nel Vecchio Continente". Ciò detto in molte destinazioni europee gli hotel non sono ancora riusciti a recuperare i livelli di occupazione pre-Covid: Milano, seppur di poco, è per esempio rimasta sotto di due punti percentuali rispetto a quattro anni prima; Roma è a meno uno, Londra a meno quattro, Amsterdam a meno otto, Berlino e Vienna addirittura a meno dieci. A pesare è stata soprattutto la debolezza della domanda gruppi. In parte anche l'assenza del mercato cinese, così come una certa fragilità dell'economia globale. La contrazione dell'occupazione è stata però controbilanciata da una contemporanea, sensibile crescita delle tariffe (trainate pure dall'inflazione, ndr): A Roma nel giro di un anno sono per esempio salite del 20%, a Milano del 14%. Altrove, in Europa, si parla di un +14% a Parigi, +16% a Bruxellese, +15% a Berlino, +12% a Vienna e +11% ad Amsterdam. "I prezzi camera sono cresciuti talmente tanto in Italia - ha proseguito Alina Minut - che per quest'anno le nostre previsioni a livello di revpar sono piatte per le strutture di Milano e Roma. In forte ripresa saranno invece con ogni probabilità le destinazioni di lingua tedesca, i cosiddetti paesi Dach, che al contrario hanno fino a oggi faticato a riprendersi dopo il biennio pandemico. Infine una piccola notazione competitiva. Se infatti la Spagna continua a essere il paese con più pernottamenti in Europa (452 milioni), seguito dall'Italia (431 milioni), va tenuto però in considerazione che nella destinazione tricolore i prezzi per camera sono mediamente superiori di circa 30 euro rispetto al paese iberico". [post_title] => Aica - Enit: nel 2023 nuovo sorpasso degli arrivi internazionali sui domestici [post_date] => 2024-02-28T10:09:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709114982000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462369 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I principali aeroporti tedeschi rimarranno senza servizio aereo da oggi, mercoledì, fino a venerdì compreso, a causa di uno sciopero del personale di terra Lufthansa. Lo sciopero è la continuazione del conflitto che già il 20 febbraio aveva visto paralizzati otto aeroporti tedeschi di primo livello. Quella mobilitazione però non ha avvicinato le posizioni tra il sindacato Verdi e l'azienda, per cui è stata indetta nuovamente una protesta. Lufthansa afferma che dopo lo sciopero ha fatto una nuova offerta che ovviamente non è stata accettata. Michael Niggemann, responsabile delle risorse umane dell'azienda, ha spiegato che la proposta prevede un bonus di 3.000 euro per tutti i lavoratori come compensazione per l'inflazione, oltre ad un anticipo sugli aumenti salariali offerti. Offerta Per Verdi l'offerta è insufficiente e chiede o un aumento di 500 euro al mese per tutti i lavoratori, in modo lineare, oppure del 12,5%. Il prossimo ciclo di colloqui avrà luogo tra due settimane. Il clima dei negoziati è molto deteriorato. E, inoltre, coincide con altri conflitti di lavoro, alcuni dei quali nella stessa Lufthansa. L'ultimo sciopero ha colpito sostanzialmente tutti i principali aeroporti tedeschi, in particolare i due più grandi, Francoforte e Monaco. D'altro canto, gli aeroporti molto piccoli, dove solitamente volano compagnie low cost come Ryanair o Wizz Air, mantengono i loro servizi perché non sono serviti da Lufthansa. [post_title] => Lufthansa: sciopero del personale di terra fino a venerdì. Scali bloccati [post_date] => 2024-02-28T10:04:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709114670000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways rafforza il network con un aumento delle frequenze verso cinque destinazioni, tra cui Parigi, e l'aggiunta delle nuove rotte per Eldoret e Maputo. Dall'hub di Nairobi la compagnia inizierà a volare verso Eldoret, in Kenya, dal 25 marzo con 5 voli settimanali e verso Maputo, in Mozambico, dal 14 giugno 2024, con tre voli a settimana. «In risposta alla continua ripresa e alla domanda di viaggi aerei, abbiamo ampliato le nostre operazioni con un aumento delle frequenze per cinque destinazioni all'interno del nostro network e abbiamo esteso la nostra rete africana a Eldoret e a Maputo - ha spiegato Julius Thairu, direttore commerciale-. Il nostro obiettivo per il 2024 sarà quello di perseguire una crescita strategica e mirata per soddisfare la crescente domanda, mentre la compagnia aerea punta a una crescita dei ricavi netti. L'espansione del network riflette la nostra missione di promuovere la crescita dell'Africa collegando le sue culture e i suoi mercati». Kenya Airways ha inoltre programmato un aumento delle frequenze su New York, dove dal prossimo 15 giugno saranno operati due voli settimanali aggiuntivi, il giovedì e il sabato. Dal 5 luglio, la rotta verso Parigi vedrà l'aggiunta di due voli settimanali, il venerdì e la domenica, in risposta all'attesa domanda supplementare in occasione dei Giochi Olimpici. Più voli anche per le destinazioni africane di Accra, Freetown e Lagos. [post_title] => Kenya Airways rafforza il network: nuova rotta su Maputo e più voli per New York e Parigi [post_date] => 2024-02-27T09:57:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709027858000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eccoci ad un'altra grana. Gli Ncc protestano contro i provvedimenti del ministro dei trasporti Salvini che e, a dir loro, avvantaggerebbe il taxi, e sfavorirebbe il noleggio con conducente. Già ci sono segnali di protesta da parte dei rappresentanti dell'Ncc: Sistema Trasporti, Anitrav, Associazione Ncc Italia, Comitato Air e Asincc. Il punto è lo scontro su alcune norme del nuovo Codice della strada che penalizza questa categoria che aveva chiesto di eliminare una norma abbastanza incongrua che prevede a fronte di qualsiasi irregolarità produce un fermo amministrativo delle auto per un periodo che va da 2 a 8 mesi, senza la necessità che si sia nemmeno pronunciato un giudice. Campagna elettorale «Ci sembra chiaro che non si tratti più di leggi, operatività e mobilità - spiegano i rappresentanti a Il Sole 24 Ore - ma si tratti della campagna elettorale per le elezioni europee in cui il ministro punta al voto dei tassisti e abbia deciso di ottenerlo portando in dono lo scalpo della nostra categoria». C'è inoltre l'obbligo di fermo di almeno un'ora fra un cliente e l'altro. E la domanda è perché? perché i tassisti possono prendere clienti dopo neanche un secondo che gli altri sono scesi e gli Ncc no? [post_title] => Gli Ncc protestano contro Salvini: «Vuole salvaguardare i tassisti» [post_date] => 2024-02-26T10:52:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708944764000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hassoun top2go ai tod per spiegare la semplicita del nostro sistema" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":391,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Immediatezza di preventivazione e di prenotazione, niente spese dossier, né adeguamenti valutari o carburanti e altre sorprese, nonché un sistema di volato sempre live senza cambiamenti di tariffa, Sono questi i punti di forza del nuovo progetto Top2Go griffato Fouad Hassoun: \"Siamo impegnati nel far conoscere il nostro progetto alle agenzie di viaggio. Ed è per questo che parteciperemo ai prossimi Travel Open Day, per far conoscere e presentare nei dettagli la facilità di questo nuovo strumento. Per quanto riguarda il rapporto commerciale con le adv che ci danno fiducia, riconosciamo il 10% di commissione base sull'intero importo generato. Ovviamente a un aumento delle performance la commissione potrà salire\".\r

\r

Hassoun ci tiene a ribadire con grande orgoglio per gli sforzi fatti fino a oggi: \"Il nostro sistema semplificherà la vita degli agenti nella fase di preventivazione e anche nel suggerimento di idee, lasciando in questo modo spazio alle attività principali di un consulente, che sono quelle di vendere e raccontare viaggi e non di perdere tempo dietro a strumenti complicati da gestire . L'amore per questo settore e l'esperienza accumulata in tanti anni di turismo ci ha spinto a una scelta più aggressiva, innovativa, professionale e, perché no, ambiziosa, che potrà fare la differenza nel mercato\".\r

\r

","post_title":"Hassoun: Top2Go ai Tod per spiegare la semplicità del nostro sistema","post_date":"2024-03-08T11:50:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709898655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. \r

Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». \r

Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica.\r

[gallery ids=\"462874,462877,462878\"]","post_title":"Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan","post_date":"2024-03-06T12:36:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709728579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il nome di Siccs, Sistema Integrato Centroamericano di Qualità e Sostenibilità Turistica, il primo marchio di qualità regionale dell'America Centrale, progettato specificamente per le micro, piccole e medie imprese turistiche.\r

\r

Gli obiettivi puntano a garantire un livello omogeneo di qualità nei servizi offerti ai turisti all'interno della regione nonché a promuovere un'offerta turistica sostenibile, competitiva e di alta qualità attraverso l'applicazione di buone pratiche, sistemi di qualità e sostenibilità turistica. \r

\r

Nata nel 2013, la certificazione viene concessa ad aziende di diversi settori, come alloggi, ristoranti, tour operator, aziende di trasporto, noleggio auto e attività tematiche, che si distinguono per accessibilità, semplicità e flessibilità, adattandosi alle caratteristiche delle Pmi, fornendo così un valore distintivo al settore. Il programma prevede un piano di formazione, visite di assistenza tecnica da parte di consulenti autorizzati, workshop collettivi e gruppi di lavoro che propongono miglioramenti per la destinazione. Inoltre, vengono effettuate valutazioni per contrastare l'adeguatezza delle aziende o dei servizi agli standard di qualità.\r

\r

La certificazione Siccs prevede tre livelli identificati da diversi colori: blu per il livello base, rosso per certificare la disponibilità di un sistema di gestione consolidato e verde per l'implementazione di un sistema di gestione solido. Il culmine di questi livelli porta all'assegnazione del marchio Qualità e Sostenibilità del Turismo. Il Siccs fornisce una preziosa guida agli imprenditori turistici nella pianificazione, implementazione e controllo della fornitura di servizi turistici. Questo li guida verso il raggiungimento di standard di qualità apprezzati dai turisti, posizionando così le imprese a livello internazionale.\r

\r

Il progetto di miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche è promosso dalla Segreteria per l'Integrazione Turistica Centroamericana (Sitca), in collaborazione con gli Enti Nazionali del Turismo e le Camere Nazionali del Turismo rappresentate nella Federazione delle Camere del Turismo Centroamericane (Fedecatur). ","post_title":"Cata: focus su qualità e sostenibilità delle imprese turistiche con il marchio Siccs","post_date":"2024-03-06T09:15:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709716505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo record per il gruppo Starhotels, che ha chiuso il 2023 superando per la prima volta la soglia dei 300 milioni di euro di fatturato: 304 milioni per la precisione, pari al 25% in più rispetto all'anno precedente e su un livello del 28% superiore a quello pre-Covid del 2019. In crescita pure i margini operativi lordi (ebidta) saliti a quota 105 milioni, per un più 31% sul 2022 e un più 67% sul 2019. Un trend di crescita che sarebbe peraltro destinato a proseguire anche quest'anno. La presidente e amministratore delegato della compagnia, Elisabetta Fabri, ha dichiarato infatti al Sole 24 Ore di aspettarsi un ulteriore incremento del 15% del giro d'affari. \r

\r

Come già annunciato da qualche tempo, proseguono inoltre i piani di espansione di Starhotels, che puntano ora ad andare oltre le acquisizioni dirette per sondare anche strategie asset-light, comprese le affiliazioni in franchising. Attualmente la compagnia opera un totale di 30 strutture, di cui 28 in proprietà. L'obiettivo. ha spiegato sempre Elisabetta Fabri, è ora quello di aggiungere una decina di altri alberghi al proprio portfolio in un paio di anni. Il gruppo starebbe guardando soprattutto alle destinazioni leisure, in particolare a Forte dei Marmi e a Capri, nonché alla Sicilia e alla Puglia. Ma non è esclusa neppure l'opzione montagna, con un occhio di riguardo a Cortina, sede delle prossime Olimpiadi invernali.\r

\r

All'estero, per ora in cantiere non ci sarebbero ulteriori sviluppi, ma il The Michelangelo di New York dovrebbe essere riposizionato dopo un processo di restyling, mentre per il Castille Paris si prevedono ulteriori investimenti. Il 2024 si è aperto inoltre con l'approdo in squadra di Fabrizio Gaggio, che assume giusto oggi ufficialmente il proprio nuovo incarico di co-ceo del gruppo a fianco della stessa Elisabetta Fabri.","post_title":"Numeri record per il 2023 di Starhotels: fatturato oltre i 300 mln","post_date":"2024-03-04T11:14:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709550885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

Fiavet-Confcommercio è soddisfatta del recepimento delle sue istanze con il via libera dell’Anac agli istituti per acquisti relativi ai viaggi d’istruzione.\r

Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha avviato un confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione che ha dato parere favorevole ad una deroga dall’8 marzo al 30 settembre per l’autonomia delle scuole nella procedura di acquisto di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali.\r

Non occorre più, quindi, in questo periodo, la qualifica di stazioni appaltanti per gli istituti scolastici. Con questa deroga si semplifica il lavoro sia delle scuole sia degli operatori turistici che si occupano di viaggi di istruzione.\r

La necessità che le scuole si qualificassero come stazioni appaltanti non aiutava le procedure per l’acquisizione e l’organizzazione di viaggi di istruzione, importantissimi per il processo formativo degli studenti, ma anche per l’economia del paese. \r

Il fatturato di settore è infatti stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno con un comparto che occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno, una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un segmento economico di rilievo.\r

«E’ una buona notizia, abbiamo lavorato molto in questa direzione per aiutare la categoria – afferma il presidente Ciminnisi - Le scuole, con il nuovo Codice degli Appalti, devono diventare stazioni appaltanti qualificate per stipulare contratti superiori ai 140.000 euro, questo ha frenato moltissimo il mercato dei viaggi di istruzione che rappresentano un momento formativo e sociale essenziale per il futuro del Paese” afferma ancora il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. “\r

La burocrazia - prosegue il presidente - non dovrebbe mai fermare la crescita né imprenditoriale, né umana; ci auguriamo che questo sia un nuovo dialogo aperto per le diverse riforme richieste ai tavoli di confronto con il governo in merito al turismo scolastico, uno dei settori dove la semplificazione ha un ruolo essenziale. Anche di recente abbiamo ribadito la richiesta di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, la esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è poi bisogno urgente di varare delle linee guida o un Quaderno amministrativo per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia del turismo e per il mondo della scuola”.","post_title":"Fiavet: I viaggi di istruzione salvati dalla deroga per l'autonomia delle scuole","post_date":"2024-03-01T10:54:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709290461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la pausa Covid è di nuovo sorpasso: nel corso del 2023 gli arrivi e le presenze internazionali sono state superiori a quelle domestiche. Era già successo nell'anno pre-pandemico 2019, dopo una rincorsa durata anni. Il Covid aveva poi mescolato le carte, sostanzialmente impedendo o limitando fortemente gli spostamenti tra Stati, ma il percorso era già segnato. E ora, con il primo anno finalmente \"normale\", non segnato cioè dalla coda pandemica come è stato agli inizi del 2022, il fenomeno si è dimostrato nella sua natura di trend strutturale: nel 2023 gli arrivi internazionali sono stati 62,8 milioni (+14%), le presenze 222,6 milioni (+10,7%). Arrivi e pernottamenti domestici si sono invece fermati a quota 62,2 milioni (-1,9%) e 208,5 milioni (-1,1%).\r

\r

Lo rivelano i dati ancora provvisori di Enit, presentati in occasione di un evento organizzato a Milano da Confindustria Alberghi per illustrare il proprio Osservatorio 2023 elaborato in collaborazione con Str. Ma non è solo una questione numerica. I flussi dall'estero tendono infatti a supportare la destagionalizzazione dell'offerta: \"I mercati internazionali - ha spiegato la market research and statistics manager dell'Enit, Elena Di Raco - si muovono soprattutto durante i mesi di spalla. La quota di arrivi dall'estero è in particolare più rilevante in primavera e durante il bimestre settembre - ottobre. Il recupero dell'anno scorso è stato inoltre supportato dalla ripresa del lungo raggio. A partire specialmente dagli americani ma abbiamo osservato anche un certo ritorno dei turisti orientali. Si tratta in altre parole di una domanda alto-spendente, che spesso prenota anche con 50 giorni di anticipo\".\r

\r

[caption id=\"attachment_462372\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Alina Minut[/caption]\r

\r

La ripartenza del mercato Usa è confermato anche dalle cifre Str sull'intero continente europeo: \"Solo nel mese di giugno - ha osservato la senior account manager Italy di Str CoStar, Alina Minut - abbiamo registrato qualcosa come 3 milioni di arrivi dagli Stati Uniti nel Vecchio Continente\". Ciò detto in molte destinazioni europee gli hotel non sono ancora riusciti a recuperare i livelli di occupazione pre-Covid: Milano, seppur di poco, è per esempio rimasta sotto di due punti percentuali rispetto a quattro anni prima; Roma è a meno uno, Londra a meno quattro, Amsterdam a meno otto, Berlino e Vienna addirittura a meno dieci. A pesare è stata soprattutto la debolezza della domanda gruppi. In parte anche l'assenza del mercato cinese, così come una certa fragilità dell'economia globale. La contrazione dell'occupazione è stata però controbilanciata da una contemporanea, sensibile crescita delle tariffe (trainate pure dall'inflazione, ndr): A Roma nel giro di un anno sono per esempio salite del 20%, a Milano del 14%. Altrove, in Europa, si parla di un +14% a Parigi, +16% a Bruxellese, +15% a Berlino, +12% a Vienna e +11% ad Amsterdam.\r

\r

\"I prezzi camera sono cresciuti talmente tanto in Italia - ha proseguito Alina Minut - che per quest'anno le nostre previsioni a livello di revpar sono piatte per le strutture di Milano e Roma. In forte ripresa saranno invece con ogni probabilità le destinazioni di lingua tedesca, i cosiddetti paesi Dach, che al contrario hanno fino a oggi faticato a riprendersi dopo il biennio pandemico. Infine una piccola notazione competitiva. Se infatti la Spagna continua a essere il paese con più pernottamenti in Europa (452 milioni), seguito dall'Italia (431 milioni), va tenuto però in considerazione che nella destinazione tricolore i prezzi per camera sono mediamente superiori di circa 30 euro rispetto al paese iberico\".","post_title":"Aica - Enit: nel 2023 nuovo sorpasso degli arrivi internazionali sui domestici","post_date":"2024-02-28T10:09:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709114982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462369","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I principali aeroporti tedeschi rimarranno senza servizio aereo da oggi, mercoledì, fino a venerdì compreso, a causa di uno sciopero del personale di terra Lufthansa.\r

\r

Lo sciopero è la continuazione del conflitto che già il 20 febbraio aveva visto paralizzati otto aeroporti tedeschi di primo livello. Quella mobilitazione però non ha avvicinato le posizioni tra il sindacato Verdi e l'azienda, per cui è stata indetta nuovamente una protesta.\r

\r

Lufthansa afferma che dopo lo sciopero ha fatto una nuova offerta che ovviamente non è stata accettata. Michael Niggemann, responsabile delle risorse umane dell'azienda, ha spiegato che la proposta prevede un bonus di 3.000 euro per tutti i lavoratori come compensazione per l'inflazione, oltre ad un anticipo sugli aumenti salariali offerti.\r

Offerta\r

Per Verdi l'offerta è insufficiente e chiede o un aumento di 500 euro al mese per tutti i lavoratori, in modo lineare, oppure del 12,5%.\r

\r

Il prossimo ciclo di colloqui avrà luogo tra due settimane. Il clima dei negoziati è molto deteriorato. E, inoltre, coincide con altri conflitti di lavoro, alcuni dei quali nella stessa Lufthansa.\r

\r

L'ultimo sciopero ha colpito sostanzialmente tutti i principali aeroporti tedeschi, in particolare i due più grandi, Francoforte e Monaco. D'altro canto, gli aeroporti molto piccoli, dove solitamente volano compagnie low cost come Ryanair o Wizz Air, mantengono i loro servizi perché non sono serviti da Lufthansa.","post_title":"Lufthansa: sciopero del personale di terra fino a venerdì. Scali bloccati","post_date":"2024-02-28T10:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709114670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways rafforza il network con un aumento delle frequenze verso cinque destinazioni, tra cui Parigi, e l'aggiunta delle nuove rotte per Eldoret e Maputo.\r

\r

Dall'hub di Nairobi la compagnia inizierà a volare verso Eldoret, in Kenya, dal 25 marzo con 5 voli settimanali e verso Maputo, in Mozambico, dal 14 giugno 2024, con tre voli a settimana. «In risposta alla continua ripresa e alla domanda di viaggi aerei, abbiamo ampliato le nostre operazioni con un aumento delle frequenze per cinque destinazioni all'interno del nostro network e abbiamo esteso la nostra rete africana a Eldoret e a Maputo - ha spiegato Julius Thairu, direttore commerciale-. Il nostro obiettivo per il 2024 sarà quello di perseguire una crescita strategica e mirata per soddisfare la crescente domanda, mentre la compagnia aerea punta a una crescita dei ricavi netti. L'espansione del network riflette la nostra missione di promuovere la crescita dell'Africa collegando le sue culture e i suoi mercati».\r

\r

Kenya Airways ha inoltre programmato un aumento delle frequenze su New York, dove dal prossimo 15 giugno saranno operati due voli settimanali aggiuntivi, il giovedì e il sabato. Dal 5 luglio, la rotta verso Parigi vedrà l'aggiunta di due voli settimanali, il venerdì e la domenica, in risposta all'attesa domanda supplementare in occasione dei Giochi Olimpici.\r

\r

Più voli anche per le destinazioni africane di Accra, Freetown e Lagos.\r

\r

","post_title":"Kenya Airways rafforza il network: nuova rotta su Maputo e più voli per New York e Parigi","post_date":"2024-02-27T09:57:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709027858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eccoci ad un'altra grana. Gli Ncc protestano contro i provvedimenti del ministro dei trasporti Salvini che e, a dir loro, avvantaggerebbe il taxi, e sfavorirebbe il noleggio con conducente.\r

\r

Già ci sono segnali di protesta da parte dei rappresentanti dell'Ncc: Sistema Trasporti, Anitrav, Associazione Ncc Italia, Comitato Air e Asincc. Il punto è lo scontro su alcune norme del nuovo Codice della strada che penalizza questa categoria che aveva chiesto di eliminare una norma abbastanza incongrua che prevede a fronte di qualsiasi irregolarità produce un fermo amministrativo delle auto per un periodo che va da 2 a 8 mesi, senza la necessità che si sia nemmeno pronunciato un giudice.\r

Campagna elettorale\r

«Ci sembra chiaro che non si tratti più di leggi, operatività e mobilità - spiegano i rappresentanti a Il Sole 24 Ore - ma si tratti della campagna elettorale per le elezioni europee in cui il ministro punta al voto dei tassisti e abbia deciso di ottenerlo portando in dono lo scalpo della nostra categoria».\r

\r

C'è inoltre l'obbligo di fermo di almeno un'ora fra un cliente e l'altro. E la domanda è perché? perché i tassisti possono prendere clienti dopo neanche un secondo che gli altri sono scesi e gli Ncc no?\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gli Ncc protestano contro Salvini: «Vuole salvaguardare i tassisti»","post_date":"2024-02-26T10:52:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1708944764000]}]}}