Hakuna Travel aumenta la programmazione su Sharm e lancia la novità Turchia Un volo charter da Palermo per Sharm e il debutto della Turchia. Sono le novità per l’estate 2025 di Hakuna Travel, tour operator siciliano da oltre 12 anni sul mercato, specializzato su mare e benessere Italia, Tunisia e Sharm El Sheik. “La nostra attività si concentra soprattutto nel Sud Italia, con un occhio però anche al resto del territorio nazionale – spiega il titolare Vincenzo Vasta -. Il nostro core business, mi piace ricordare, è sempre il mare Italia, ma negli ultimi anni abbiamo sentito la necessità di ampliare il prodotto, aggiungendo nella nostra programmazione anche l’estero. E questo, aggiungo con soddisfazione, il mercato del Sud lo ha molto apprezzato”. L’offerta internazionale si concentra sull’Egitto e in particolare su Sharm El sheikh, utilizzando voli charter in partenza da Catania e da Napoli: “Siamo operativi con una programmazione annuale sulla destinazione del mar Rosso in collaborazione con Air Cairo, con circa 60 posti a settimana da Catania e da Napoli. In aggiunta per l’estate 2025 partiremo con un volo charter settimanale da Palermo da luglio a settembre direzione Sharm El Sheikh“. Quest’anno è stata inoltre riconfermata la Tunisia, destinazione storica del to, programmata in collaborazione con Tunisair Express: “Prevediamo partenze con voli charter da Palermo, Catania e Napoli operativi dal 29 giugno al 14 settembre. Dalle altre città utilizziamo i voli di linea Tunisair. Mi piace sottolineare che questa destinazione la vendiamo in tutti i modi: dal soggiorno balneare, fino al benessere e agli itinerari culturali. Senza dimenticare il nostro programma con partenze esclusive dalla Sicilia per minitour sahariani in 4×4 alla scoperta delle bellezze naturali e la vita del sud del paese nord-africano”. Novità assoluta del 2025 è infine la Turchia, “forti di una collaborazione con una dmc che vanta una grande esperienza e conoscenza del mercato italiano – conclude Vasta -. Operiamo con posti bloccati della Turkish Airlines con partenze da Palermo Catania e Napoli. Dal 4 agosto lanceremo inoltre per quattro settimane una nuova operazione charter con partenza da Napoli per Bodrum: un’iniziativa nata per rispondere al forte interesse del mercato campano e del Sud in generale per la località. La nostra programmazione prevede soggiorni balneari, tour ed esperienze in caicco”. di Quirino Falessi Condividi

