Gualtiero Brugger nuovo presidente del cda di Moby

E’ Gualtiero Brugger il nuovo presidente del cda di Moby, dopo la rinuncia di Vincenzo Onorato alla carica che deteneva da 40 anni. Una mossa intesa a facilitare l’approvazione del concordato preventivo da parte dell’assemblea dei creditori prevista a fine dicembre, in un contesto non facile per il gruppo dell’armatore napoletano. Insieme a Brugger nel consiglio di amministrazione Moby siedono ora Lanfranco Senn, Roberta Casali, Achille Onorato e Beniamino Carnevale.

“Il cda così costituito – si legge in una nota ufficiale – continuerà nel progetto già avviato, di rilancio della compagnia, anche alla luce degli ottimi risultati della stagione estiva e del “contingency plan” messo in atto dal management”.

Brugger è professore emerito di finanza aziendale presso il dipartimento di management e tecnologia dell’università Bocconi di Milano. E’ stato inoltre consulente del Cnel per l’esame dei problemi di riforma dell’istituto dell’amministrazione straordinaria (1987); membro della commissione istituita dal ministro delle Partecipazioni statali per lo studio di un piano di riassetto dell’Efim (1990); delegato alle funzioni di presidente dell’Azienda trasporti municipali (Atm) dal commissario straordinario del comune di Milano (1993).

Tra i suoi incarichi aziendali, si segnala quello di commissario straordinario del gruppo Redaelli (all’epoca secondo gruppo siderurgico privato italiano), nominato dal ministro dell’Industria. In tale veste ha condotto a termine un programma di risanamento che ha comportato la costituzione di nuove società in bonis, il loro rilancio e la successiva cessione a nuovi imprenditori (1981-2002).

Ha poi ricoperto i ruoli di consigliere e vice presidente della Rizzoli Editore nel momento della crisi (1983), diventando successivamente consigliere della riformata Rcs Editori (1984-1988), di presidente della Scotti Finanziaria e della Singest, ai fini della ristrutturazione del gruppo Eurogest (1985-1986), di presidente del comitato di liquidazione dell’Ilva e in seguito anche dell’Iritecna, per incarico dell’Iri, con il compito di preparare alla privatizzazione e di privatizzare importanti società nei settori della siderurgia, dell’impiantistica e dei servizi (1993-1998), nonché di presidente (dal 2014) della fondazione Salvatore Maugeri e poi anche della neo costituita (a esito di un processo di ristrutturazione) Isc Maugeri SpA (principale operatore ospedaliero italiano nel campo della riabilitazione).