Il gruppo Ncl torna sopra quota 100% di occupazione Finalmente si torna sopra la fatidica soglia del 100% di occupazione nelle crociere. Almeno per le navi del gruppo Norwegian Cruise Line Holding che, nel corso del primo trimestre dell’anno, hanno registrato tassi di riempimento del 101,5%. Un po’ come ai vecchi tempi quando, prima dell’era Covid, un’occupazione sopra la tripla cifra percentuale, ossia con una quota consistente di cabine ospitanti tre o più passeggeri, era la normalità in tutto il settore. A rivelarlo, in occasione della presentazione dei dati della trimestrale di apertura del 2023, è stato il presidente del brand Norwegian Cruise Line, Harry Sommer, che a partire dal prossimo 30 giugno prenderà il posto di Frank Del Rio alla guida dell’intero gruppo comprendente anche i marchi Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Il dato appare ancora più significativo perché gli attuali piani della compagnia prevedono un incremento dell’offerta di crociere lunghe, tipicamente meno d’appeal per le coppie con figli e di conseguenza caratterizzate da una domanda meno accentuata per il terzo o il quarto letto in cabina. L’idea è tuttavia che la clientela di questa tipologia di itinerari abbia generalmente bugdet di spesa superiori e quindi possa garantire alla compagnia marginalità medie più elevate. Per quanto riguarda i dati sul fatturato, il gruppo ha quindi chiuso il primo trimestre con un giro d’affari complessivo pari a 1,8 miliardi di dollari, di 300 milioni superiore a quello degli ultimi tre mesi dell’anno scorso, con perdite nette per 159 milioni di dollari. La compagnia si aspetta inoltre un incremento delle tariffe e dei profitti netti per la seconda metà del 2023, grazie soprattutto a un incremento record della domanda per il quarto trimestre dell’anno, sostenuta dall’estensione della programmazione in Europa e in Alaska. Benefici dovrebbero inoltre arrivare dalla prossima inaugurazione di ben tre nuove unità: la Oceania Vista che debutterà già in questo mese di maggio, la Norwegian Viva in arrivo ad agosto e la Seven Seas Grandeur che invece sarà operativa nella parte finale dell’anno.

