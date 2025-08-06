Grimaldi Lines lancia i nuovi Kiosk digitali Ligabue Grimaldi Lines e Ligabue lanciano la digitalizzazione nei servizi di prenotazione e pagamento dei pasti a bordo, con l’installazione di ben 24 kiosk all’avanguardia, in 10 punti vendita di sei navi della compagnia di navigazione partenopea. Con l’introduzione dei kiosk digitali, è stato triplicato il numero delle casse disponibili a bordo. I viaggiatori possono adesso consultare il menù, effettuare la propria scelta e pagare in autonomia, riducendo drasticamente le code e con una maggior soddisfazione nel servizio. Le nuove casse automatiche sono state installate in luoghi strategici, studiati in base ai flussi e ai comportamenti in nave, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza d’acquisto più rapida, comoda e coinvolgente attraverso la modalità “click & pay”, caratterizzata da facilità di utilizzo e interazione. L’uso di immagini per oltre 400 prodotti, un’architettura chiara delle categorie che facilita l’esplorazione e la selezione, e un palinsesto di vendita personalizzato – a seconda del momento e delle tipologie di consumo nell’arco della giornata, del tipo di punto vendita e delle dinamiche di acquisto – rendono l’esperienza ancora più coinvolgente ed efficiente, innovando profondamente i sistemi di consumo nel mondo dei traghetti. I passeggeri Grimaldi Lines possono sperimentare i nuovi kiosk sulle tratte Livorno-Olbia (Cruise Europa e Cruise Sardegna), Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (Cruise Roma e Cruise Barcelona), Livorno-Palermo (Zeus Palace) e Napoli-Palermo (Cruise Ausonia). Condividi

