Grimaldi: i tre porti greci di Igoumenitsa, Heraklion e Corfù nel mirino della compagnia

Non si fermano i piani di espansione di Grimaldi Group che intende investire 500 milioni di dollari per la costruzione di cinque nuove car carrier, ma che soprattutto sta puntando ad acquisire tre porti in Grecia: Igoumenitsa, Heraklion e Corfù. Il tutto si aggiunge ai 2 miliardi già impegnati per 12 navi ro-ro, due ro-pax (destinate a Finnlines, la compagnia scandinava del gruppo) e sei con-ro (rotabili più container) da usare sulle rotte intercontinentali.

A raccontare i piani della compagnia al Sole 24 Ore è stato l’a.d. Emanuele Grimaldi, in occasione della convention annuale del gruppo, Euromed, organizzata in Spagna, a Valencia. In tema di scali portuali, l’operatore sta peraltro mettendo nel mirino anche Genova, Livorno, Ravenna e Palermo, dove avrebbe bisogno di nuovi spazi sulle banchine. Quanto alle Grecia, racconta sempre Emanuele Grimaldi, è risaputo che il governo ellenico, dopo aver ceduto il Pireo ai cinesi, avrebbe intenzione di mettere in vendita il 70% del porto di Igoumenitsa. Per vincere il bando, la compagnia italiana starebbe quindi pensando di attivarsi non solo in collaborazione con Minoan (la controllata locale del gruppo) ma anche di stringere una partnership con Kerkyra Lines di Athanasios Koulouris, a cui andrebbe il 10% dello scalo. Una strategia che Grimaldi avrebbe tutte le intenzioni di replicare anche a Corfù, ma in questo caso la partecipazione del gruppo italiano sarebbe solo di minoranza. Infine c’è Heraklion, di cui la compagnia è già il principale cliente. Il bando per Igoumenitsa dovrebbe essere indetto il prossimo novembre, quello per Heraklion è previsto per febbraio 2022, mentre si attende ancora la data per Corfù. Se le acquisizioni dovessero andare a buon fine, Emanuele Grimaldi ha infine già dichiarato l’intenzione di cederne una quota a una compagnia crocieristica come Royal Caribbean o Msc.