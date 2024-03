Going4cruise, una risorsa strategica per crescere in Usa In Bmt si parla di Going e soprattutto di Going4cruise, la linea di prodotto che lega l’operatore alla crociera naturalmente Msc. «Per noi di Going l’appuntamento della Bmt di Napoli è sempre importante – comincia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Siamo qui con la novità che stiamo facendo come Going, come tour operator, con un prodotto dedicato all’America, agli Stati Uniti. Il percorso che stiamo facendo lo conoscete: è quelli di copertura delle destinazioni principali, delle aree leisure, specialmente lungo raggio. Un mese fa abbiamo presentato la raccolta dedicata all’Oriente, oggi siamo con l’america e fra una settimana l’Africa. Quindi andiamo a coprire un panorama molto vasto per il mercato italiano. Naturalmente non siamo presenti solo sul lungo, facciamo anche medio e corto raggio. Quando parliamo di America e soprattutto degli Stati Uniti, parliamo di una linea di prodotto che abbiamo battezzato Going4cruise. In cosa si differenza da tutte le altre proposte? La relazione che ci unisce a Msc è una relazione di clienti e fornitori. E proprio negli Stati Uniti siamo coloro che gestiscono i contratti con gli alberghi New York e a Miami. Quindi la relazione con Msc è continua. Forniamo questi prodotti che vengono caricati sui loro sistemi di prenotazione che fgirano su tutti i mercati internazionali. Di conseguenze, le agenzie, gli operatori non vedono Going, vedono un’organizzazione Msc, ma dietro ci siamo noi di Going. Qual è il valore che portiamo sul mercato italiano? E’ un valore di power, nel senso che abbiamo la capacità di acquisto e negoziazione contrattuale e questo ci da un valore aggiunto rispetto ad altre soluzioni». «Questo prodotto in termini di crescita è strategico – afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe of the Cruise division of the Msc Group -. La nostra presenza negli Stati Uniti è crescente negli anni. Abbiamo cominciato pochi anni fa con Miami, e oggi le nostre navi sono presenti su base annuale a Miami, a Port Canaveral e a New York. Quindi avere queste tre anvi tutto l’anno è un primo indicatore di quanto gli Stati UnitiC. Un primo dato: nel 2023 hanno fatto crociere negli Usa con Msc circa 30 mila italiani. Qual è la strategia alle spalle allora: fare ciò che abbiamo già fatto nel Mediterraneo, in cui siamo market leader. Il mercato usa offre delle opportunità e delle complessità differenti. Crediamo che il lavoro fatto in questi anni, anche grazie al contributo di Going, sia già molto importante. Con Going4cruise abbiamo allargato l’offerta verso tutti quei clienti che negli Stati Uniti ci vanno per leisure o per altri motivi, perché gli prospettiamo anche la potenzialità del cruise. Cosa che è accaduta e che credo continuerà ad accadere con maggiore frequenza» Condividi

