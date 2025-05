Going ha attraversato l’Italia con il suo programma Stati Uniti 2025 Il tour operator Going ha attraversato l’Italia con un roadshow tutto dedicato alla programmazione Stati Uniti 2025 per incontrare le agenzie di viaggio e aggiornare la distribuzione turistica sulle novità di prodotto e sulle collaborazioni strategiche in corso. Il percorso formativo itinerante si è svolto dal 6 al 15 maggio, con tappe a Bari, Roma, Catania e Ragusa, Treviso, Brescia e Torino. Numerosi i partner di questa edizione: Air Europa, Air France/KLM/Delta Air Lines, Brand Usa, Colorado Tourism, Disney Destinations, Europ Assistance, Ita Airways, Great America West, Hertz, MSC Crociere, United Airlines e Visit Denver. In particolare, del parco Walt Disney World di Orlando, Going è distributore ufficiale per l’Italia e dedica parte della programmazione 2025/26 a soggiorni esclusivi all’interno del resort, completabili con estensioni su misura che valorizzano la Florida e oltre. Ad esempio, esplorando l’Ovest americano, ecco in evidenza itinerari ispirati allo stargazing alla ricerca delle Dark Sky Areas degli Stati Uniti. Nei tour che vanno a intercettare la nuova frontiera di appassionati di natura incontaminata e cieli stellati ci sono gli Stati di Arizona, Utah e Texas sulla scia di un trend che vede il 61% dei visitatori dei parchi partecipare ad attività legate al cielo notturno, come programmi di astronomia e osservazione delle stelle. Durante il roadshow, focus anche sulle crociere Msc in un momento storico in cui la compagnia schiera la sua più ampia programmazione di sempre Oltreoceano, con sette navi posizionate tra Caraibi e Nord America. In questo caso, Going4Cruise ha presentato l’ampia gamma di pacchetti Stay & Cruise abbinati alle partenze delle navi. A supporto dell’iniziativa, Brand Usa, ente di promozione turistica, ha aggiornato gli agenti di viaggio italiani sugli eventi di rilievo previsti per il 2026, tra cui il Centenario della Route 66 e la Fifa World Cup, che attireranno milioni di visitatori. Il Going Roadshow Stati Uniti 2025 non si è limitato a proporre prodotti, ma ha voluto rafforzare il ruolo delle agenzie nella narrazione di un’America diversificata, accessibile e costruita su misura. In un contesto di crescente digitalizzazione, resta la sfida di trasformare la formazione in fidelizzazione. Un obiettivo che passa attraverso la conoscenza approfondita delle nuove esigenze dei viaggiatori, in cerca non solo di mete iconiche, ma di esperienze tematiche, slow e personalizzate. Per questo motivo il roadshow è largamente apprezzato e frequentato, annoverando supplier interessati ad affiancare Going nel contatto diretto con la distribuzione. Condividi

