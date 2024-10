Going verso i 35 milioni di fatturato chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca -. E’ partito in maniera straordinaria fino a tutto il primo trimestre, con incrementi che superavano il 20%. Successivamente, il mercato ha rallentato un po’ per tutti, in special modo in estate. Ciononostante la nostra crescita è ancora superiore al 15% e ci aspettiamo che la percentuale sia destinata a salire nuovamente prima della fine dell’anno. Tutto ciò avendo ben presente purtroppo anche l’effetto che i fatti d’Israele del 7 settembre 2024 hanno avuto sul mercato”. Si prepara a chiudere un ottimo 2024 il tour operator di casa Msc, Going: “E’ stato un anno particolare – racconta il-. E’ partito in maniera straordinaria fino a tutto il primo trimestre, con incrementi che superavano il 20%. Successivamente, il mercato ha rallentato un po’ per tutti, in special modo in estate. Ciononostante la nostra crescita è ancora superiore al 15% e ci aspettiamo che la percentuale sia destinata a salire nuovamente prima della fine dell’anno. Tutto ciò avendo ben presente purtroppo anche l’effetto che i fatti d’Israele del 7 settembre 2024 hanno avuto sul mercato”. A testimoniare il successo del nuovo corso di Going, inaugurato nel 2022, anche il confronto con i dati pre-Covid: nel 2019 il to fatturava circa 11 milioni di euro, oggi si appresta ad arrivare a fine 2024 a 32-35 milioni. “Abbiamo praticamente triplicato il giro d’affari, grazie sia all’incremento di prodotto, sia all’allargamento della base di mercato, aprendo la nostra offerta a tutte le agenzie italiane”. Tra i protagonisti Going di quest’anno si segnala in particolare il Nord America, in primis gli Stati Uniti con le estensioni Caraibi, Polinesia e naturalmente le crociere Msc con il prodotto Going4Cruise, in combinazione con New York e Miami. Ma bene è andato pure l’Oriente, soprattutto Giappone e Thailandia. Quest’ultima meta beneficerà tra l’altro dell’introduzione del nuovo collegamento Ita che entro la fine dell’anno aprirà anche una tratta su Dubai. Altro prodotto degno di nota è poi quello dei resort: sia Sharm, “verso cui l’anno prossimo collegheremo ben otto città italiane, due in più rispetto al 2024”; sia la novità Creta che nel 2025 vedrà con ogni probabilità aggiungersi un’altra isola greca all’offerta Going. Sempre per l’anno prossimo, l’operatore ha inoltre già una serie di posti aerei bloccati per la Turchia da Bologna, Roma e Milano. “E presto lanceremo anche la new entry The Residence Dhigurah by Cenizaro alle Maldive”, conclude Casabianca. Condividi

