Going ridisegna e semplifica la piattaforma b2b La piattaforma B2B di Going si rinnova e viene semplificata: nella sezione “tailor made” il tour operator di Msc Cruises imprime una spinta ai contratti diretti con le strutture e nel dynamic packaging all’integrazione di provider XML. Dopo un primo e importante restyling avvenuto qualche anno fa, Going4You integra le crociere Msc e le funzionalità di Msc Book rendendole disponibili a tutte le agenzie di viaggio italiane contrattualizzate. Il collegamento con MSC consentirà al tour operator di alimentare la linea di prodotto Going4Cruise con una serie di combinazioni preimpostate per velocizzare e facilitare la vendita. Le proposte raccolte in Going2Maldives e Going2Sharm sono soluzioni di viaggio con voli di linea, low cost e voli charterizzati abbinati a soggiorni in hotel selezionati con trasferimenti inclusi, un servizio non secondario per le Maldive. Le proposte a oggi utilizzabili nelle sezioni Going4Cruise, Going2Maldives e Going2Sharm saranno ulteriormente arricchite. Il to implementerà questo strumento, di facile consultazione e prenotazione, su altre destinazioni. Mauritius e Seychelles saranno le prossime per completare l’area dell’Oceano Indiano. Le agenzie possono accedere registrandosi sul sito Travel.going.it e scrivendo all’indirizzo e-mail commerciale@going.it. Condividi

\r

\"Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli - precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”.\r

\r

\"Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata - osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano\".","post_title":"Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour","post_date":"2024-08-01T12:26:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722515174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma B2B di Going si rinnova e viene semplificata: nella sezione \"tailor made\" il tour operator di Msc Cruises imprime una spinta ai contratti diretti con le strutture e nel dynamic packaging all’integrazione di provider XML.\r

Dopo un primo e importante restyling avvenuto qualche anno fa, Going4You integra le crociere Msc e le funzionalità di Msc Book rendendole disponibili a tutte le agenzie di viaggio italiane contrattualizzate. Il collegamento con MSC consentirà al tour operator di alimentare la linea di prodotto Going4Cruise con una serie di combinazioni preimpostate per velocizzare e facilitare la vendita.\r

Le proposte raccolte in Going2Maldives e Going2Sharm sono soluzioni di viaggio con voli di linea, low cost e voli charterizzati abbinati a soggiorni in hotel selezionati con trasferimenti inclusi, un servizio non secondario per le Maldive. \r

Le proposte a oggi utilizzabili nelle sezioni Going4Cruise, Going2Maldives e Going2Sharm saranno ulteriormente arricchite. Il to implementerà questo strumento, di facile consultazione e prenotazione, su altre destinazioni. Mauritius e Seychelles saranno le prossime per completare l'area dell’Oceano Indiano.\r

Le agenzie possono accedere registrandosi sul sito Travel.going.it e scrivendo all’indirizzo e-mail commerciale@going.it.","post_title":"Going ridisegna e semplifica la piattaforma b2b","post_date":"2024-08-01T12:19:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722514760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio ai vertici di Boeing che ha nominato nuovo chief executive officer Robert Kelly Ortberg: veterano del settore, Ortberg - che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 8 agosto - è chiamato a rilanciare la società alle prese con una crisi dietro l'altra che ne hanno compromesso la reputazione.\r

\r

\r

\r

\"La scelta di Ortberg è la migliore notizia che arriva da Boeing da molto tempo. Boeing ha bisogno di un medico che non lasci nulla di intentato e che porti a termine una svolta efficace», affermano gli analisti.\r

\r

Intanto, i risultati del secondo trimestre 2024, hanno evidenziato ricavi inferiori del 15% rispetto al 2023 e una perdita netta di 1,4 miliardi di dollari, quasi dieci volte quella dello stesso trimestre di un anno fa e un flusso di cassa operativo negativo di 3,9 miliardi rispetto al flusso di cassa positivo di 2,875 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2023. Il dato dei primi sei mesi dell'anno vede un fatturato di 33,4 miliardi di dollari contro i 37,67 miliardi dell'anno precedente, nonché un rosso di 7,285 miliardi di dollari contro un utile di 2,56 miliardi.\r

\r

\"Nonostante il trimestre difficile stiamo facendo progressi sostanziali nel rafforzare la gestione della sicurezza e posizionare la società per il futuro\", ha commentato il ceo uscente Dave Calhoun.\r

\r

\r

","post_title":"Boeing: Ortberg è il nuovo ceo. Rosso da 1,4 mld di dollari nel secondo trimestre","post_date":"2024-08-01T10:53:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722509631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair amplia l'intesa con Travelport con la firma di un accordo sui contenuti multi-fonte che include sia quelli Ndc sia quelli tradizionali. \r

\r

I clienti delle agenzie Travelport avranno accesso a solidi contenuti multi-fonte di Finnair, compresi i servizi accessori. Le società stanno attualmente collaborando per la fornitura dei contenuti Ndc del vettore finlandese e delle capacità di servizio attraverso la piattaforma Travelport+. \r

\r

\"Il nostro accordo con Travelport sottolinea la nostra comune attenzione a fornire più valore e migliori esperienze ai viaggiatori quando acquistano e prenotano Finnair - ha dichiarato Jenni Suomela, vicepresidente di global sales and channel management di Finnair - . Questa collaborazione con Travelport eleverà il nostro programma Ndc mentre continuiamo a scalare e a promuovere l'adozione tra le agenzie e i rivenditori di viaggi\". \r

\r

\"Questo accordo garantisce agli agenti che utilizzano Travelport+ l'accesso a contenuti rilevanti, personalizzati e arricchiti da più fonti di Finnair, in modo da poter presentare ai viaggiatori le migliori offerte disponibili -ha aggiunto Damian Hickey, global head of Air Partners di Travelport -. Ci impegniamo a fornire contenuti multi-fonte pronti per la vendita al dettaglio che i nostri clienti di agenzia possono facilmente vendere e gestire per partner come Finnair, perché la moderna vendita al dettaglio di viaggi deve funzionare senza problemi per tutti\".","post_title":"Finnair ha siglato un nuovo accordo con Travelport sui contenuti multi-fonte","post_date":"2024-07-31T11:19:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722424785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rex Airlines ha messo a terra tutti i suoi voli: la terza compagnia aerea australiana - specializzata in voli verso decine di piccole città regionali in tutto il Paese, molte delle quali non sono servite dai più grandi competitor, Qantas e Virgin Australia - è entrata in amministrazione controllata.\r

Fondata nel 2002 dopo il fallimento di Ansett, Rex vola attraverso un network di circa 56 aeroporti con una flotta di 66 aeromobili, per lo più Saab 340 da 34 posti, ma anche nove Boeing 737-800. Dal 2020 ha utilizzato questi aerei più grandi per operare tra città più grandi come Melbourne, Sydney e Brisbane: questi voli sono stati cancellati e i 737-800 sono stati messi a terra.\r

\r

“Tutti gli aerei regionali continuano a volare come da programma” spiega una nota del vettore.\r

\r

Sia Qantas sia Virgin Australia sono intervenute per offrire assistenza ai passeggeri in possesso di biglietti Rex ora inutilizzabili, con riprotezione sui propri voli: a titolo gratuito.\r

\r

Il fermo di Rex Airlines arriva pochi mesi dopo il fallimento di un'altra compagnia aerea australiana, Bonza.","post_title":"Rex Airlines entra in amministrazione controllata: voli a terra","post_date":"2024-07-31T10:21:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722421302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft).\r

In base all'intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità.\r

“Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli - spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_472518\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il founding team Takyon[/caption]\r

Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l'innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali.\r

La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”.","post_title":"Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili","post_date":"2024-07-30T11:27:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1722338866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flix e Europe's Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione.\r

\r

Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio.\r

\r

Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO2.\r

\r

Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe's Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata.\r

\r

Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi.\r

\r

","post_title":"Flix si allea con Europe's Famous Hostels per un turismo responsabile","post_date":"2024-07-30T10:38:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722335917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribunale di commercio N° 12 di Barcellona lancia un serio avvertimento a Ryanair affinché metta fine alle sue “pratiche degradanti” contro Edreams Odigeo. Chiede di porre fine “urgentemente” ad una “campagna perfettamente progettata per promuovere Ryanair.com per l'acquisto di voli e servizi associati” .\r

\r

L'ota accoglie con favore la decisione del tribunale, secondo cui la compagnia low cost ha diffuso \"false affermazioni per ingannare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell'articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale.\r

\r

La compagnia aerea ha accusato l'ota di \"inventare falsi prezzi dei voli\", oltre ad avere \"sconti fittizi, margini nascosti e un modello di abbonamento (Prime) privo di trasparenza\". Inoltre, ha assicurato, su alcuni servizi la piattaforma applica sovrapprezzi superiori al 100%.\r

Anche in Germania\r

Adesso da Edreams si difendono sottolineando che “la strategia diffamatoria di Ryanair, che ha preso di mira anche molte altre agenzie di viaggio online, cerca di costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori. Questa tattica ha anche lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive e dalle indagini a cui sono soggette”.\r

\r

Questa decisione fa seguito alla recente vittoria legale dell'agenzia in Germania, dove i tribunali hanno ordinato a Ryanair di cessare molteplici \"pratiche ingannevoli e dannose per i consumatori\". Ciò include “l’addebito ai consumatori per l’uso di metodi di pagamento specifici, la mancanza di trasparenza nel fornire il prezzo finale; o richiedere ai consumatori di creare un account utente per acquistare i biglietti”, tra gli altri.\r

\r

","post_title":"Ryanair-eDreams: a Barcellona vince l'ota. Stop alla \"denigrazione\"","post_date":"2024-07-30T10:22:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1722334959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Istanbul a Seoul, passando per Osaka, Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più originali che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. La ricerca mette in evidenza che l'81% dei viaggiatori si dichiara disposto a prenotare un ulteriore viaggio estivo in presenza di una buona offerta di servizi ad hoc.\r

\r

I servizi più curiosi offerti nei vari aeroporti sono tanti: dalla pet therapy per i viaggiatori più ansiosi al noleggio vestiti per quelli più sostenibili, passando dai robot al servizio dei turisti alle sale yoga\r

\r

Da tempo riconosciuto come pet-friendly, l'Aeroporto di Istanbul ha recentemente introdotto il “Therapy Dog Project”, un'iniziativa che vede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di esperimenti simili realizzati a Milano-Malpensa e Berlino.\r

\r

Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio \"Any Wear, Anywhere\", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza. Questo progetto non solo promuove l'economia circolare, ma riduce anche le emissioni di CO2, alleggerendo i carichi degli aerei e quindi il consumo di carburante. I vestiti possono essere prenotati in anticipo e consegnati direttamente in hotel o Airbnb, eliminando così la necessità di portare bagagli pesanti.\r

\r

L'Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un'esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente.\r

\r

L'Aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale lunga 4 chilometri e larga 2,6 al largo della costa di Osaka e progettato dall’archistar Renzo Piano, è una vera e propria meraviglia ingegneristica. Con una struttura visibile dallo spazio, questo aeroporto non solo offre un'esperienza unica di atterraggio, ma vanta anche un record impeccabile nella gestione dei bagagli, senza mai averne smarrito uno in oltre trent'anni di attività.\r

\r

Oggi i principali scali internazionali fanno a gara per coccolare i passeggeri con sale yoga, saune e veri e propri beauty center. All’aeroporto Changi di Singapore, per esempio, ci si può rigenerare dopo un lungo volo con riflessologia plantare, massaggi e trattamenti beauty, mentre all’aeroporto internazionale di Hong Kong è possibile rilassarsi con tradizionali massaggi orientali a testa, spalle e piedi. L’aeroporto di San Francisco mette a disposizione dei passeggeri una sala yoga ad ingresso libero dove rilassarsi, meditare e praticare yoga, mentre a Heathrow è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia.","post_title":"SkyScanner, la lista dei servizi aeroportuali più curiosi al mondo","post_date":"2024-07-29T11:11:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722251513000]}]}}