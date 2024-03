Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l’edificio Casa Milan. Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio. Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni. Condividi

