Going incontra Aqua Expeditions e apre nuove frontiere alle crociere luxury di scoperta La compagnia di cruising&exploring di lusso Aqua Expeditions offre avventure di esplorazione a bordo di yacht e navi fluviali che trasportano verso destinazioni esclusive coppie, viaggi charter di famiglie con bambini dai 5 anni in su, gruppi di amici ed eventi mice ed incentive adatti agli amanti della natura e dei viaggi di scoperta. Nata 16 anni fa da un progetto dell’imprenditore italoamericano Francesco Galli Zugaro, incontra oggi il to Going, che completerà gli itinerari realizzando esperienze di viaggio pre e post crociera, secondo le esigenze del viaggiatore. «La proposta di Going continua ad arricchirsi di contenuti. – afferma Maurizio Casablanca, chief commercial operations officier del to. – Abbiamo deciso di portare in esclusiva sul mercato italiano Aqua Expeditions la cui forza, oltre all’esclusività delle imbarcazioni e delle esperienze, è data dagli itinerari che consentono di entrare in contatto con le destinazioni». I percorsi di Aqua Expeditions, frutto di anni di impegno e di interazione con le autorità locali delle destinazioni, raggiungono le Isole Galapagos, bracci incontaminati del Rio delle Amazzoni, a oriente portano sul Mekong, tra Cambogia e Vietnam e toccano l’Indonesia, il Parco Nazionale di Komodo, le Spice Island e il Raja Ampat con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Luoghi da scoprire per la loro bellezza e storicità. «Proponiamo small-ship-cruising dalle 2 alle 7 alle 14 notti. – afferma Galli Zugaro – Oggi abbiamo 5 navi: 2 yacht e 3 eleganti battelli fluviali, che sono stati realizzati su misura e ospitano dai 16 ai 40 passeggeri ciascuno. Nella formula 1:1 guest-to-crew». Le imbarcazioni offrono esperienze luxury personalizzate, interni di design arricchiti con pezzi d’arte, la possibilità di vivere avventure nella natura e nella cultura, in gruppi di 4, 5 coppie con una guida. E poi c’è la cucina: un culinary journey affidato a top-chef locali di fama mondiale. «Vogliamo portare al mercato italiano il nostro brand e le nostre esperienze» afferma il fondatore di Aqua Expeditions e proprio grazie all’expertise della compagnia, ai suoi contatti e alla sua presenza nell’area geografica da anni, Maurizio Casablanca afferma: «potremo fare un grande lavoro sul territorio, quindi formeremo gli agenti di viaggio per fare da tramite per il cliente finale. Questo è un prodotto che Going manterrà b2b; stiamo mettendo a punto un calendario di webinar che sarà a disposizione degli agenti nelle prossime settimane».

