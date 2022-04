Go Australia: al via una promozione di viaggi ecosostenibili in Polinesia dedicati ai surfisti

In collaborazione con l’ente del turismo italiano delle isole di Tahiti, Go Australia lancia una nuova promozione di viaggi inediti ecosostenibili e dedicati ai surfisti. “Le isole di Tahiti in Polinesia sono semplicemente indimenticabili – spiega il partner e product manager del tour operator di casa Go World, Roberto Chiesa -: dalla stessa Tahiti, attraverso la sua incantevole isola sorella, Moorea e gli arcipelaghi dalle Tuamotu, fino alle Marchesi, alle Australi, sono non solo un sogno tropicale, ma una destinazione ecosostenibile e culturale. Abbiamo studiato delle proposte di viaggio ad hoc per far vivere nel più autentico dei modi questo sogno: tra tour dedicati a una clientela attenta all’ecoturismo e itinerari per chi desidera cavalcare le onde dell’oceano Pacifico”.

Surf in Polinesia con auto a noleggio: sei isole (22gg/18 notti) è per esempio uno dei tour dedicati ai surfisti, con spot pensati per i principianti e altri pensati per i più esperti, mentre Tour Polinesia ecosostenibile (10gg/9 notti) è un viaggio all’insegna del rispetto e salvaguardia della ricca biodiversità polinesiana. La sostenibilità nella Polinesia francese non è infatti davvero un’opzione: è uno stile di vita che si deve seguire per preservare l’ambiente e l’identità; una ricchissima eredità lasciata dagli antenati polinesiani.