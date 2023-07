Gnv festeggia i propri primi 30 anni con un dolce ad hoc del pastry chef Damiano Carrara Un crumble di mandorla, accompagnato da una mousse ricotta agrumata e un inserto di gel al gusto di limone e basilico. E’ l’inedito dolce al cucchiaio, realizzato in collaborazione con il famoso pastry chef Damiano Carrara, con cui Gnv ha deciso di festeggiare i propri primi 30 anni di attività. A partire da martedì 1° agosto, fino a dicembre 2023, il dessert sarà disponibile nei self-service e ristoranti di tutte le 25 navi della flotta con il nome di Mediterraneo: una denominazione volta a identificare i sapori dei principali ingredienti che compongono il dolce, ma anche quelli delle città italiane di Genova e Palermo che hanno visto nascere la compagnia trent’anni fa, quando i loro porti ospitavano le navi che operavano la primissima tratta. “Festeggiamo nel 2023 un anniversario molto importante per la nostra compagnia: un traguardo reso possibile anche da tutti i passeggeri che da trent’anni ci scelgono per viaggiare nel Mediterraneo e non solo – sottolinea il passengers sales and marketing staff director di Gnv, Matteo Della Valle -. Per questo desideriamo festeggiare questa ricorrenza anche insieme a loro. Il pastry chef Damiano Carrara ci ha aiutato a concretizzare questo proposito con un dessert esclusivo che sarà capace di risvegliare nei passeggeri il ricordo delle terre da cui la nostra storia è partita, nonché le città e i porti che ancora oggi sono il cuore pulsante della nostra compagnia”. Condividi

Clarke Travel, che ha portato al lancio dell'esclusivo programma 'Travel In Style Journeys' focalizzato sulle più prestigiose isole della regione.\r

\r

Dal prossimo 26 novembre e fino al 14 aprile 2024, La Compagnie metterà a disposizione dei clienti di E. Clarke Travel un collegamento dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty a quello di St. Maarten Princess Juliana. I voli non stop saranno settimanali, la domenica, con partenza da Newark al mattino e ritorno da St Maarten nel pomeriggio.\r

\r

I viaggiatori potranno scegliere di soggiornare tra una selezione di hotel e ville di lusso sulle isole di St. Maarten, Anguilla e Saint Barth. Travel in Style Journeys si occuperà di tutti i dettagli del viaggio, dalla prenotazione dei voli, ai trasferimenti tra le isole, al coordinamento di sistemazioni di alto livello con un servizio di concierge privato per tutta la durata del viaggio.\r

\r

«Questi nuovi voli per St. Maarten rappresentano uno sviluppo entusiasmante per La Compagnie, in quanto segnano il nostro ingresso ufficiale nel mercato dei Caraibi» ha dichiarato il ceo del vettore, Christian Vernet.\r

\r

Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri beneficeranno dell'accesso alle lounge e percorsi prioritari per un'esperienza pre-volo senza soluzione di continuità. A bordo dell'A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 posti full-flat, all'intrattenimento all'avanguardia, Wi-Fi gratuito, kit di cortesia, menu stagionali curati da chef stellati Michelin, oltre a una lista esclusiva di vini biologici e champagne.","post_title":"La Compagnie vola ai Caraibi: decollerà a novembre il collegamento da Newark a St. Maarten","post_date":"2023-07-27T13:02:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690462973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates festeggia il sodalizio con l'aeroporto di Bologna dove è transitato il milionesimo passeggero a bordo di un aereo della compagnia di Dubai, da quando è stata aperta la rotta sul Marconi nel novembre 2015. Alessandro Montisano, questo il nome del fortunato passeggero, è stato omaggiato con un upgrade gratuito in Business Class per il suo volo. \r

«Celebrare il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai in poco meno di otto anni di attività in città è la prova che Emirates è la scelta migliore per i viaggi a lungo raggio per i clienti italiani. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'eccezionale lavoro svolto insieme all'Aeroporto di Bologna, che offre una piacevole esperienza aeroportuale per i nostri viaggiatori, e continua a gestire con successo i flussi di traffico anche durante alcuni dei nostri periodi più affollati - ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. I dati indicano che stiamo assistendo a un significativo aumento della domanda di viaggi da e verso tutti i nostri gateway italiani, soprattutto durante l'attuale stagione estiva. L'aeroporto di Bologna è molto popolare tra i viaggiatori d'affari e di piacere in quanto collega i clienti a Dubai e in poi a più di 140 città in 6 continenti, tra cui destinazioni popolari come: Malè, Bangkok, Delhi, Tokyo e Manila».\r

Dal 2015 ad oggi la compagnia aerea del Golfo ha operato più di 4.100 voli tra Bologna e Dubai e ha trasportato più di 40.000 tonnellate di merci attraverso Emirates SkyCargo, la divisione merci del vettore che, tra l'altro, ha anche trasportato più di 800 auto di lusso, tra cui Ferrari, Lamborghini e Pagani, dall'Italia ad altri mercati del suo network globale.\r

\r

Da Dubai, Emirates opera attualmente 7 voli settimanali per Bologna. Sono 35 gli altri voli settimanali per destinazioni italiane, tra cui Roma, Venezia e Milano, cui si aggiungono altri 7 voli sulla rotta Milano – New York che a breve compirà 10 anni.\r

«Il volo diretto con l’hub di Dubai ha potenziato ulteriormente la nostra connettività verso i Paesi del Golfo e verso tutto l’Estremo Oriente, generando nuove opportunità per la città di Bologna, la regione Emilia-Romagna e l’intero bacino di utenza del nostro aeroporto, sia in ottica leisure che business - ha aggiunto Nazareno Ventola, direttore generale e ad di Aeroporto di Bologna -. Molto importante per il sistema di imprese del territorio anche l’opportunità di trasportare merci, sia import sia export, nella capiente stiva dei Boeing 777-300er utilizzati da Emirates, stiva che consente, in particolare, di raggiungere facilmente mercati importanti per l’export di automobili, abbigliamento, calzature e altri articoli di lusso, a dimostrazione della centralità del nostro aeroporto nelle catene logistiche a livello globale».","post_title":"Emirates celebra il sodalizio con Bologna dove ha raggiunto un milione di passeggeri trasportati","post_date":"2023-07-27T11:14:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690456489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il pastry chef Damiano Carrara con il dolce Mediterraneo[/caption]\r

\r

Un crumble di mandorla, accompagnato da una mousse ricotta agrumata e un inserto di gel al gusto di limone e basilico. E' l'inedito dolce al cucchiaio, realizzato in collaborazione con il famoso pastry chef Damiano Carrara, con cui Gnv ha deciso di festeggiare i propri primi 30 anni di attività. A partire da martedì 1° agosto, fino a dicembre 2023, il dessert sarà disponibile nei self-service e ristoranti di tutte le 25 navi della flotta con il nome di Mediterraneo: una denominazione volta a identificare i sapori dei principali ingredienti che compongono il dolce, ma anche quelli delle città italiane di Genova e Palermo che hanno visto nascere la compagnia trent’anni fa, quando i loro porti ospitavano le navi che operavano la primissima tratta.\r

\r

“Festeggiamo nel 2023 un anniversario molto importante per la nostra compagnia: un traguardo reso possibile anche da tutti i passeggeri che da trent’anni ci scelgono per viaggiare nel Mediterraneo e non solo - sottolinea il passengers sales and marketing staff director di Gnv, Matteo Della Valle -. Per questo desideriamo festeggiare questa ricorrenza anche insieme a loro. Il pastry chef Damiano Carrara ci ha aiutato a concretizzare questo proposito con un dessert esclusivo che sarà capace di risvegliare nei passeggeri il ricordo delle terre da cui la nostra storia è partita, nonché le città e i porti che ancora oggi sono il cuore pulsante della nostra compagnia”.","post_title":"Gnv festeggia i propri primi 30 anni con un dolce ad hoc del pastry chef Damiano Carrara","post_date":"2023-07-27T10:54:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690455279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tour Trekking Sicilia Orientale e tour Borghi di Sicilia. Sono le due proposte autunnali del tour operator le Isole d'Italia. Ideali per sfruttare appieno il clima mite della destinazione, rimanendo lontani dalla calca estiva e dal turismo di massa. I due pacchetti esplorano altrettante anime distinte della regione e abbracciano due idee di vacanza tra natura e cultura. I più avventurosi possono visitare la zona est, attraverso passeggiate su sentieri evocativi e percorsi di trekking mozzafiato, mentre i viaggiatori affascinati dalla storia siciliana hanno a disposizione l'itinerario nell’area occidentale, per scoprire località pittoresche e borghi incantevoli, ma spesso ancora poco conosciuti.\r

\r

Con il tour Trekking Sicilia Orientale, i viaggiatori saranno in particolare accompagnati attraverso gole e percorsi diversi da guide vulcanologiche professionali ed esperte. Tra i protagonisti della proposta, il vulcano Etna, le gole dell’Alcantara, l’oasi naturalistica di Vendicari a Siracusa, la riserva Orientata Cavagrande del Cassibile, vicino a Noto. Accanto alle risorse naturali della parte orientale dell'isola, spazio anche alla visita del borgo marinaro di Marzamemi e a Siracusa, nonché al suo quartiere isola di Ortigia.\r

\r

Il tour Borghi di Sicilia pone invece l’attenzione sui centri più caratteristici, ma spesso meno conosciuti, della Sicilia occidentale. L'itinerario inizia a Palermo, con visita al palazzo dei Normanni e a Monreale, conosciuta in tutto il mondo per la sua cattedrale. Si va poi alla scoperta di Segesta, Borgo Parrini e Scopello, nonché alla grotta Mangiapane a Custonaci: un insediamento preistorico che vanta il ritrovamento di reperti del Paleolitico. Non mancheranno inoltre visite guidate all’antica città fenicia di Mozia sull’isola di San Pantaleo e a Gibellina, piccolo centro abbandonato dopo il sisma del Belìce del 1968. Previste pure degustazioni ad hoc in cantine e pasticcerie della regione.","post_title":"Alla scoperta della Sicilia d'autunno con le proposte del tour operator le Isole d'Italia","post_date":"2023-07-26T12:14:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690373654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406921\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mama Shelter Roma[/caption]\r

\r

Compirà 15 anni il prossimo 5 settembre il brand lifestyle Mama Shelter, parte della joint venture Ennismore di casa Accor. Il marchio vanta al momento 17 indirizzi, tra cui il Mama Shelter Roma, inaugurato a luglio 2021. Serge Trigano, erede di uno degli ideatori del Club Med, ha fondato il brand insieme ai suoi due figli Jérémie e Benjamin. L'idea è stata quella di aprire alberghi urbani, che diventassero veri e propri spazi di vita, luoghi di inclusione, di incontro e di festa. L'obiettivo era riunire sotto lo stesso tetto camere a prezzi accessibili, un'ottima ristorazione, bar e caratteristiche peculiari: biancheria da letto e lenzuola di qualità, docce eccellenti, biliardini, arredamento allegro, originale e stravagante. Il tutto in un'atmosfera gioiosa e dinamica.\r

\r

\"Volevamo stabilirci in quartieri amati delle città e che avessero una storia da raccontare - prosegue Trigano -. Speravamo che, grazie ai ristoranti aperti anche ai locali, la gente del posto avrebbe accolto nel loro quartiere Mama Shelter e i viaggiatori si sarebbero sentiti avvolti dall'atmosfera e dal ritmo della città. Ci siamo rivolti a 80 banche e abbiamo ricevuto 80 rifiuti, finché Charles Milhaud, allora amministratore delegato di Caisses d'Épargne, ha accettato di sostenerci\". Così, l'avventura è potuta iniziare in via Bagnolet, nel ventesimo arrondissement di Parigi, nel luogo in cui si trovava un vecchio parcheggio scoperto da Cyril Aouizerate: una delle figure di spicco del rinnovamento urbano, che è stato coinvolto nel progetto fin dall'inizio.\r

\r

\"Oltre ad Aouizerate, per garantire il successo del mio esordio con il Mama Shelter Paris East ho riunito un gruppo straordinario - sottolinea Trigano -: Philippe Starck per la parte decorativa, Alain Senderens, lo chef stellato Michelin per la creazione del menù, e naturalmente i miei due figli, Jérémie e Benjamin. Il successo ci ha colti di sorpresa. Il Mama Shelter Paris East è diventato rapidamente il punto di riferimento per i trentenni di Belleville, Père Lachaise e Buttes Chaumont, in pratica la rive Gauche, e ha attirato anche viaggiatori d'affari, famiglie e gruppi di turisti. Con camere a partire da 70 euro, menù stellati a 25 euro, pizze di qualità, hamburger, brunch e attività per adulti e bambini, è diventato una meta amatissima\".\r

\r

Due sono ora le aperture previste per il 2024: il Mama Shelter Dubai, il cui debutto è previsto per l'inizio dell'anno, sarà dotato di 197 camere e 204 appartamenti, diversi punti di ristoro, una terrazza con quattro piscine, un CinéMama all'aperto e molti altri servizi. Tornando in Francia, il Mama Shelter Nice verrà inaugurato a giugno 2024. Situato nel centrale quartiere di Riquier, a soli 600 metri dal Porto Vecchio della città, offrirà 102 camere colorate, un ristorante e un rooftop con piscina.\r

\r

Nei prossimi anni sono poi già in pipeline il Mama Shelter Medellin, in Colombia che, situato nel quartiere El Poblado, offrirà 150 camere, un ristorante, un bar, oltre 3 mila metri quadrati di spazi coworking, 500 mq di sale riunioni e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Zurich, con 178 camere nel quartiere commerciale di Oerlikon, comprenderà pure un ristorante, un'area sul tetto, 550 mq di sale riunioni e tre spazi karaoke; il Mama Shelter Casablanca avrà 92 camere di design e 49 appartamenti, nonché due ristoranti, di cui uno sul rooftop, 120 mq di spazi per riunioni e una grande piscina di 47 metri; il Mama Shelter Singapore sarà un boutique hotel situato nel cuore di Killiney Road, con 115 camere, un ristorante e un rooftop con piscina; il Mama Shelter Downtown La, infine, offrirà 149 camere, tra cui quattro suite, due ristoranti, di cui uno sul rooftop, e una caffetteria nel cuore della città degli angeli.","post_title":"Il brand Mama Shelter di casa Accor compie 15 anni. In arrivo presto altre sette new entry","post_date":"2023-07-26T11:57:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690372679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450344\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il presidente di Club del Sole, Riccardo Giondi, l'assessore a Urbanistica, demanio, mobilità e Pnrr, Roberta Frisoni, nonché Daniele Valli.[/caption]\r

\r

Oltre 100 nuovi lodge, un parco acquatico, l'ampliamento dell’hospitality e dell’offerta per gli ospiti a quattro zampe e per la clientela bike, nonché un maxi-stabilimento balneare, 0tre campi padel e altri servizi f&b e di intrattenimento. Sono le novità del Rimini Family Village di Club del Sole, che con una cerimonia ad hoc ha celebrato in questi giorni il completamento di un vasto progetto di riqualificazione in più fasi. \r

\r

Il parco acquatico, inaugurato già la scorsa estate, è stato in particolare pensato come una vera e propria laguna di 1800 metri quadrati. Caratterizzata da acqua bassa, bagnasciuga e giochi d’acqua, è perfetto per il relax degli adulti e il divertimento dei più piccoli. L’area include una piscina di 600 mq con getti massaggianti, acqua spray, sedute e lettini idromassaggio e uno spray park di profondità massima di 1,30 metri con spruzzi e giochi, il tutto circondato da un solarium e completato da un bar piscina.\r

\r

Lo stabilimento balneare si estende lungo oltre 350 metri di fronte mare. Eliminando barriere ed edifici, l’area delle spiagge antistanti il Rimini Family Village è diventata un unico spazio integrato con tre strutture principali: due blocchi dedicati ai diversi servizi per i clienti, dalle cabine alle aree giochi, che saranno seguiti nel 2024 da un bar e ristorante. Il progetto, curato dallo studio di architettura Landi, include anche lo sviluppo di un’importante area verde che si estende tra gli spazi per i clienti e gli ombrelloni, creando un filtro tra le due fasce. Tutti i percorsi pedonali sono stati realizzati in legno, dall’accesso alla spiaggia, fino alle passerelle che conducono a riva.\r

\r

Ai tre campi di padel si aggiungono quindi un'ampia food court con ristorante e bar con sedute sia all’esterno, sia all’interno, un’area animazione con ampio palco e area dj, la zona miniclub e il supermarket interno alla struttura. L’intervento di riqualificazione è stato interamente curato e progettato da Polistudio Aes.\r

\r

Gli investimenti effettuati sono stati inoltre arricchiti da un rinnovamento nella formula di hospitality e accoglienza: dall’introduzione di un format innovativo di animazione al potenziamento del family dog friendly, il protocollo di ospitalità per gli amici a quattro zampe, dal potenziamento dell’ecosistema digitale, come app e monetica, al restyling funzionale e strutturale dell’offerta food & beverage, con l’introduzione del format del buffet gourmet.\r

\r

“Siamo orgogliosi di annunciare la conclusione del processo di riqualificazione che ha coinvolto la nostra struttura durante il 2022 e parte di quest’anno - sottolinea Daniele Valli, direttore operations di Club del Sole -. Un progetto di questa portata è stato possibile solo grazie a un forte legame con il territorio. La riqualificazione del Rimini Family Village è infatti un esempio concreto di collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutto il territorio, che ha l’obiettivo di far conoscere ai turisti amanti dell’open-air l’accoglienza romagnola di cui siamo orgogliosi”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole: completato il vasto restyling del Rimini Family Village","post_date":"2023-07-26T11:06:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690369607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il Capodanno a Dubai, per Mappamondo è già ora dell'inverno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica. Sono online infatti, nella sezione dedicata, le nuove proposte di viaggio per le quattro destinazioni in programma a dicembre. Tutti gli itinerari sono studiati ad hoc, con escursioni e servizi esclusivi per i soli clienti Mappamondo.\r

\r

Per tuffarsi nel mare delle Maldive le partenze sono quindi da Milano e Roma il 28, 29 e 30 dicembre, con quote a partire da 4.790 euro. Per la Thailandia, partenze il 26, 27, 28 e 29 dicembre da Milano, Bologna e Roma, con quote a partire da 2.950 euro. Un viaggio di 14 giorni, in esclusiva, con guida in italiano è la proposta per l’Argentina con partenza da Roma il 25 dicembre, con voli diretti Aerolineas Argentinas e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti. Quota da 5.580 euro\r

\r

Chi desidera infine festeggiare il 2024 nel continente africano, può scegliere il tour di gruppo di 11 giorni in Sudafrica, sempre con guida in italiano e partenza con voli Emirates da Roma il 25 dicembre. Quota da 4.490 euro. Per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.","post_title":"Online le proposte Mappamondo per il Capodanno in Thailandia, Maldive, Argentina e Sudafrica","post_date":"2023-07-26T10:09:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690366180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata\". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà.\r

\r

Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid?\r

\r

\"Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case\".\r

\r

Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto?\r

\r

\"Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo.\r

\r

Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo?\r

\r

\"Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo","post_date":"2023-07-25T12:52:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690289542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano. Un turismo che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza: nasce da queste premesse la nuova società FS Treni Turistici Italiani, che è stata ufficialmente presentata dall'ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. \r

“La newco FS Treni Turistici Italiani nasce per riaffermare il ruolo autorevole del Gruppo FS in uno dei settori trainanti per l’economia del Paese - ha dichiarato Ferraris -. Intendiamo così contribuire al rilancio e allo sviluppo di un turismo di qualità, sostenibile e consapevole, pronto ad apprezzare le ricchezze dei nostri territori, riscoprendo anche località meno conosciute. Un altro obiettivo è rendere il viaggio in treno parte integrante dell’esperienza del cliente e creare sinergie con altre attività turistiche: dalle visite guidate a plessi storico-archeologici al trekking fino alle degustazioni di prodotti agroalimentari tipici, così da valorizzare le tradizioni e le economie dei territori attraversati. Il tutto in coerenza con la strategia del Gruppo FS Italiane di rafforzare il ruolo del sistema ferroviario del Paese come volàno di sviluppo economico e sociale”.\r

La nuova società sarà inquadrata nel Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, di cui è capofila Trenitalia. Il cda, presieduto da Alessandro Vannini Scatoli, è composto da Liberio Andreatta, Luigi Cantamessa, Maria Luisa Grilletta e Cinzia Marzoli. \r

Tre gli ambiti di servizio: Lusso (a cominciare dai prestigiosi treni luxury, in primis l’Orient Express - la Dolce Vita, che debutterà dal 2024); Espresso e Treni Storici e Omnibus–Regionali.","post_title":"Fs rilancia la scommessa leisure con la nuova società Treni Turistici Italiani","post_date":"2023-07-25T09:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690278587000]}]}}