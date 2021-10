Gnv annuncia l’apertura delle prenotazioni per l’estate 2022

GNV annuncia la data dell’apertura delle prenotazioni per il 2022: a partire dal 25 ottobre sarà possibile prenotare i viaggi fino a settembre 2022 per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Per le prenotazioni dal 25 ottobre all’8 novembre 2021, GNV riconoscerà uno sconto fino al 40% per tutti i viaggi da giugno a settembre 2022 compreso con la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 4 giorni prima dalla data di partenza e di scegliere l’opzione Prevendita, che consente di prenotare il biglietto versando il 10% del totale (tasse incluse) e concludere la procedura d’acquisto 30 giorni prima del viaggio, saldando il restante 90% dell’importo tramite agenzia di viaggio, contact center di GNV o sul sito www.gnv.it. Inoltre, anche quest’anno, la compagnia offre l’opzione Blocca il prezzo, che consente ai propri ospiti di riservare la soluzione di viaggio desiderata e bloccarne il prezzo per 2 giorni, al termine dei quali sarà possibile confermare il viaggio e procedere al pagamento oppure cancellare la prenotazione. A pochi mesi dalla presentazione della nuova struttura sales costituita da due nuovi Team, dedicati rispettivamente al Mercato Italia e Albania (assistenzavendite@gnv.it) e ai Mercati Esteri (salesupport@gnv.it), che hanno ampliato le proprie azioni di gestione e supporto alle agenzie di viaggio, tra cui la formazione e l’assistenza alla rete di vendita, il supporto all’utilizzo dei sistemi di prenotazione, e molto altro, GNV dà così un ulteriore segnale di sviluppo delle relazioni con il settore b2b, canale strategico per i futuri sviluppi della Compagnia.

Per il 2022 GNV rafforza la propria presenza sul mercato Italia: sulla destinazione Sardegna la Compagnia conferma la linea tra Civitavecchia e Olbia – con 6 partenze a settimana da entrambi i porti – oltre ad aumentate l’offerta con 4 navi sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres, e 2 partenze al giorno per entrambe le linee; in Sicilia GNV opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.

Nel corso del 2022 GNV, inoltre, ha come obiettivo l’aumento del numero di partenze e il potenziamento della propria presenza sul mercato internazionale, a partire da destinazioni come Spagna e Marocco: a settembre 2021 la Compagnia ha annunciato l’apertura del collegamento con Minorca nelle Baleari, e per il 2022 riconferma partenze tutti i giorni da e per i porti di Valencia e Barcellona rispettivamente per Palma di Maiorca e Ibiza e per Palma di Maiorca e Ciutadella, con la possibilità di acquistare singole tratte, nell’ottica di assicurare la massima flessibilità a tutti i clienti che scelgano le Baleari come loro meta turistica.

In Marocco GNV opererà 5 linee con 5 navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador.

Sempre sul mercato etnico, GNV continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania, della linea Bari-Durazzo, e in Tunisia sono confermate anche per il 2022 le partenze settimanali dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione.