GNV alla Bmt di Napoli con il programma per la stagione 2023 GNV presenta il suo programma per la stagione estiva 2023 alla fiera BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà da oggi al 18 marzo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Proprio lo scalo partenopeo sarà protagonista grazie ad un’offerta che permetterà ai passeggeri di raggiungere la Sicilia per le proprie vacanze estive, in particolare con partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese. Sono presenti Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt. In termini di andamento delle prenotazioni le linee in partenza da Napoli stanno già riscontrando un buon successo dal momento dell’apertura delle vendite con un +30% del volume delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolare la tratta Napoli-Palermo sta registrando un aumento dell’advance booking del 23%. Coloro che decideranno di acquistare i due collegamenti da Napoli, e tutti quelli offerti dalla compagnia verso la Sicilia e la Sardegna, potranno godere di uno sconto fino al 35% in occasione della festa del papà, da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. La promozione sarà valida per l’acquisto viaggi in programma da marzo fino a settembre.

\r

Il ministro Santanché partecipa all’inaugurazione della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) parlando agli operatori del settore e ribadendo l’interesse ad aprire tavoli di dialogo con il comparto. \r

\r

“Non credo che ci sia stato un governo che si sia occupato di più di turismo - esordisce -: il turismo è sempre stato un po’ maltrattato negli anni passati, si è parlato tanto della sua importanza, del fatto che rappresentasse il petrolio d’Italia ma poco è stato fatto. Io voglio parlare con i lavoratori, con le categorie e prometto che alla fine dei nostri 5 anni avremo fatto tutto quello di cui stiamo parlando”.\r

\r

Tra le priorità di intervento elencate dal ministro, ci sono i 39 milioni di aiuti per agenzie di viaggi e tour operator. “Dobbiamo agevolare iniziative e bandi che portino i soldi nelle giuste tasche, quelle di chi crea posti di lavoro. Penso ad esempio alle agenzie di viaggi: mi sono impegnata per sbloccare i 39 milioni di euro di aiuti per il Covid”. \r

\r

Una promessa che viene ribadita dall’intervento successivo, quello di Pier Ezhaya, presidente Astoi, che conferma gli impegni: “Si sta completando la fase di assegnazione - spiega -, i 39 milioni di euro sono in lavorazione con la Comunità Europea e speriamo arrivino presto per chiudere questa parte triste e cupa del Covid: dobbiamo smettere di piangere e cicatrizzare le ferite per guardare al futuro”. \r

\r

Prende la parola a questo punto Franco Gattinoni, che, in qualità di presidente di Fto, spinge per sbloccare i fondi per le agenzie di viaggio che non superino il limite di 200mila euro di aiuti. “Le grandi aziende dovranno aspettare l’ok dall’Europa - spiega -, ma c’è un 99% di realtà che potrebbero agevolarne subito e questo è un tema molto importante, una soluzione che aiuterebbe la maggior parte delle realtà”. ","post_title":"Santanché: “I 39 mln arrivano”. Gattinoni: “Il 99% delle adv potrebbe averli subito”","post_date":"2023-03-16T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678972983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441637\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt.[/caption]\r

\r

GNV presenta il suo programma per la stagione estiva 2023 alla fiera BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà da oggi al 18 marzo presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. Proprio lo scalo partenopeo sarà protagonista grazie ad un'offerta che permetterà ai passeggeri di raggiungere la Sicilia per le proprie vacanze estive, in particolare con partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese. Sono presenti Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt.\r

\r

In termini di andamento delle prenotazioni le linee in partenza da Napoli stanno già riscontrando un buon successo dal momento dell'apertura delle vendite con un +30% del volume delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare la tratta Napoli-Palermo sta registrando un aumento dell'advance booking del 23%.\r

\r

Coloro che decideranno di acquistare i due collegamenti da Napoli, e tutti quelli offerti dalla compagnia verso la Sicilia e la Sardegna, potranno godere di uno sconto fino al 35% in occasione della festa del papà, da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. La promozione sarà valida per l'acquisto viaggi in programma da marzo fino a settembre. ","post_title":"GNV alla Bmt di Napoli con il programma per la stagione 2023","post_date":"2023-03-16T10:49:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678963788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441625\" align=\"alignleft\" width=\"241\"] Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli[/caption]\r

\r

La Giunta regionale delle Marche ha approvato il piano annuale delle attività del turismo, che comprende iniziative rivolte agli enti locali, agli operatori e alle imprese, a progetti di valorizzazione turistica e alle attività di funzionamento dei servizi regionali. \r

\r

La dotazione del Piano è di circa 4,8 milioni, risorse che vanno sommate ai fondi assegnati all'Atim, ulteriori 3,9 milioni per le attività legate alla promozione turistica ma anche ai progetti per l'internazionalizzazione. A questi si aggiungeranno le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), dalla Programmazione Por e Poc Fesr 2021-2027 e da alte progettazioni.\r

\r

\"Con il Piano annuale approvato in giunta, che dovrà ora avere i necessari passaggi in Commissione e di concertazione con gli operatori del settore - spiega il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli - si consolidano le politiche regionali di programmazione turistica e di promozione, che si attuano in piena collaborazione e sinergia con l'Atim. Siamo al lavoro per potenziare l'immagine e l'offerta turistica regionale e i dati record stabiliti nell'anno 2022 ci dimostrano che siamo sulla strada giusta ma che c'è ancora molto da fare per promuovere le Marche in Italia e nel mondo\".\r

Come annunciato alla Bit di Milano, i dati della stagione 2022 hanno registrato per le Marche un record storico, con oltre 11,3 milioni di presenze e 2,5 milioni di arrivi, + 21,58% rispetto all'anno precedente, nel 2023 la Regione continuerà a puntare sulla promozione delle Marche nei mercati internazionali in piena sinergia con l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione. Il Piano è stato inviato alla commissione consiliare competente e sarà condiviso con il Tavolo di concertazione del settore.\r

\r

","post_title":"Marche: un Piano regionale per il turismo di 4,8 milioni di euro","post_date":"2023-03-16T10:20:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678962003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

Non solo formazione: dopo gli ottimi risultati del 2022, I4T chiama a raccolta il mondo della distribuzione e organizza un ciclo di eventi che coinvolgeranno in totale oltre 400 agenti di viaggio in tutta Italia.\r

\r

Per la prima volta, i classici appuntamenti di formazione abbinati a pranzi, cene e altre attività di networking, saranno alternati a veri e propri momenti di evasione, organizzati sulla base dei desideri espressi dagli stessi agenti di viaggio protagonisti, raccolti nel corso degli ultimi mesi dagli area manager.\r

\r

Gli appassionati di nuove tecnologie, ad esempio, parteciperanno a corsi di aggiornamento e di formazione professionale sul mondo Apple all’interno degli Apple Store, mentre i tifosi potranno assistere alla partita della squadra del cuore, come accaduto di recente ad un gruppo di agenti di viaggio di Napoli, ospitati allo Stadio Maradona per il match Napoli-Lazio. E ancora, giornate detox per sole donne nelle migliori SPA d’Italia, cene gourmet in ristoranti stellati e tante altre sorprese.\r

\r

“In occasione del nostro 20° anniversario – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – coinvolgiamo gli agenti di viaggio in questo nuovo ciclo di eventi in chiave esperienziale per ringraziarli della loro fiducia, che ci ha permesso di crescere fino a collocarci tra le realtà leader nell’offerta di soluzioni assicurative per il turismo. Si tratta di una ventina di appuntamenti, coordinati dalla nostra rete di area manager che copre l’intero territorio e che si è recentemente rafforzata con l’ingresso di Alessia Rega”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_441616\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Agent di viaggio assistono alla partita Napoli Lazio[/caption]\r

\r

Nel team da metà febbraio, Alessia Rega segue le aree di Roma Nord e dell’Umbria e risponde direttamente alla responsabile centro/sud Italia Ilaria Bortolato. Forte di una collaudata esperienza nel mondo del turismo e in campo assicurativo, la nuova area manager è in grado di offrire una consulenza precisa e affidabile, che si sposa con un approccio pragmatico sempre orientato al problem-solving, acquisito nel corso della collaborazione con note multinazionali extra settore.\r

\r

“La presenza capillare sul territorio – conclude Giussani – è uno dei nostri asset competitivi più importanti. Ci permette di creare un rapporto di fiducia sul lungo termine e di rapportarci alle imprese turistiche con maggiore consapevolezza, passando dalla semplice fornitura di polizze viaggio alla copertura di tutte le aree di rischio dell’attività, inclusa la tutela dei professionisti e dei loro familiari”.","post_title":"I4T: un ciclo di eventi per 400 agenti di viaggio in Italia","post_date":"2023-03-16T09:48:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678960080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Snav è presente alla Bmt di Napoli. Per la compagnia la conferma dei collegamenti per il 2023 e il lancio del piano di incentivazioni per le agenzie di viaggio. Focus su due importanti promo con la formula “Prenota il… e parti quando vuoi”.\r

\r

La prima promo è dedicata alla festa del Papà e prevede la formula 2 x 1 per le prenotazioni effettuate il 18 e 19 marzo, valide per tutte le partenze anno 2023 direzione Ischia, Procida, isole Eolie, Pontine e Croazia. La seconda è Benvenuta Primavera, che offrirà uno sconto del 20% sulle prenotazioni effettuate fra il 20 e il 26 marzo valide per tutte le partenze anno 2023 direzione sempre Ischia, Procida, isole Eolie, Pontine e Croazia.\r

\r

Per quanto concerne i collegamenti 2023, Snav punterà ancora sul miglioramento del servizio, in particolar modo lungo la tratta Ancona – Spalato con partenze giornaliere dal 5 aprile fino a ottobre, con doppie partenze nel periodo di agosto. Snav anche quest’anno si concentrerà infine sulle condizioni di sicurezza dedicate al cliente, non solo in termini di navigazione ma anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla prenotazione, con la possibilità di prenotare con grande anticipo, con la massima serenità e con la possibilità di annullare l'acquisto fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% dell’importo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Snav alla Bmt presenta i collegamenti 2023 e gli incentivi per le adv. Al via due promo a marzo","post_date":"2023-03-16T09:05:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678957547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 5 anni di assenza torna a Milano l’Amazing Thailand Roadshow organizzato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese. «È un evento che, prima del covid, programmavamo ogni due anni, per favorire l’incontro tra gli albergatori thailandesi e gli operatori turistici italiani, ospitando anche 4 delle più importanti compagnie aeree operanti dal mercato italiano. - sottolinea Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente – C’è davvero tanta voglia di lavorare e di tornare a fare business e lo dimostra il fatto che, quando il nostro ufficio di Bangkok ha dato la possibilità di prenotare a 25 albergatori, i posti sono andati esauriti in pochi minuti. Grande la partecipazione anche da parte italiana, perché a Milano, abbiamo avuto 28 to giunti da Napoli, Roma, Rimini, dalla Toscana e da Torino. È un grande successo. 5 anni fa avevano partecipato al nostro roadshow 31 operatori e questo dimostra che, superata la pandemia, il mercato del tour operating italiano è vivace e tutti sono tornati a lavorare».\r

Il trend delle presenze turistiche in Thailandia è positivo ed è rilevante il tema delle connessioni. «Ci aspettiamo un’estate 2023 con numeri superiori al 2022, grazie alla la ripresa del lungo raggio sul sud-est asiatico. - afferma infatti Andrea Tucci, v.p. Aviation business development di SEA - Ma non tutti i vettori sono ripartiti: Thai Airways lo farà il prossimo novembre e noi l’aspettiamo con ansia. La compagnia era entrata in Chapter 11, quindi l’aspetta un grande lavoro per ricostituire la flotta e i suoi asset. Ma la potenzialità c’è e il mercato è davvero enorme: il volo diretto è un plus come stimolo della domanda. Lo dicono le statistiche su Malpensa, che è un’area densamente abitata, abbastanza ricca e baricentrica su tante destinazioni, servendo anche il sud della Svizzera». Si stanno quindi aprendo numerosi gateways con collegamenti per la Thailandia e l’impegno di SEA riguarda anche la divulgazione.\r

«Siamo un veicolo di promozione: sia per l’outbound che per l’inbound. - prosegue Tucci - All’interno dell’Aviation business development abbiamo un settore che si occupa di destinazione e di collaborazione con chi promuove l’outbound, per fare sinergia» Per questo nelle business lounge di Malpensa e Linate verrà distribuita in forma digitale una rivista monografica sulla Thailandia: un interessante progetto che ha richiesto 7 anni di lavoro e si è realizzato grazie all’impegno di Botticelli e dell’Ente. E, ancora, grande l’entusiasmo di Teerasil Tapen, executive director Europe, Africa and Middle East Region della Tourism Authority thailandese.\r

«Abbiamo organizzato in due città l’Amazing Thailand Roadshow. - afferma infatti - Il primo è stato a Tel Aviv ed è andato molto bene, ma l’esperienza di Milano è stata un grande successo per l’entusiasmo e lo spirito di cooperazione dei buyers italiani. In tanti sono arrivati da lontano e siamo grati per il loro impegno. Ora ci aspettiamo molti turisti da questo mercato: per la fine dell’anno pensiamo di raggiungere i 200mila visitatori». E proprio i numeri sono interessanti, come ricorda in chiusura Botticelli: «A gennaio abbiamo raggiunto il 60% delle partenze pre-covid e a febbraio il 65%. Mancando il volo diretto, è un ottimo risultato. Contiamo di raggiungere nel 2025 il 100%, ma siamo contentissimi del dato attuale. Lavoriamo per tornare ai nostri 300mila arrivi annuali dall’Italia, secondo il dato pre-covid. Riusciremo a farlo con la ripartenza di Thai Airways: programmata il prossimo novembre a Milano e nel 2025 a Roma. Si completerà così l’offerta che c’era prima del 2020».","post_title":"L’Amazing Thailand Roadshow ritorna a Milano. Botticelli: \"Ci aspettiamo un'estate positiva\"","post_date":"2023-03-15T14:00:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678888821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Napoli protagonista della programmazione estiva di Gnv, che partecipa alla prossima Bmt (stand 036-034, padiglione 6), in programma nella città partenopea dal 16 al 18 marzo, presentando un'ampia offerta di collegamenti dal porto campano direzione Sicilia, con partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese.\r

\r

In materia di andamento delle prenotazioni, le linee da Napoli stanno già riscontrando un buon successo dal momento dell’apertura delle vendite, con un +30% dei volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in particolare lungo la tratta Napoli-Palermo che sta registrando un aumento dell’advance booking del 23%.\r

\r

Coloro che decideranno di acquistare i due collegamenti da Napoli, e in generale tutti quelli offerti dalla compagnia verso la Sicilia e la Sardegna, potranno peraltro godere di uno sconto fino al 35% in occasione della festa del Papà: da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. La promozione sarà valida per l’acquisto viaggi in programma dallo stesso mese di marzo fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati da Gnv verso le due isole.\r

\r

","post_title":"Gnv alla Bmt: collegamenti da Napoli in crescita del 30%. Sconti per la festa del Papà","post_date":"2023-03-15T13:41:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678887701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo, la fiera B2B del Mediterraneo, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo.\r

La compagnia sarà presente alla fiera con uno stand dedicato presso il Padiglione 5 dove si trovano i principali buyers nazionali e non, e le maggiori agenzie di viaggio.\r

\r

«Siamo lieti di partecipare per la seconda volta alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.- ha dichiarato Emiliana Limosani, direttore commerciale di Ita Airways e Ceo Volare – Questa città è servita dalla nostra Compagnia nel mese di marzo con 11 voli giornalieri verso Roma Fiumicino e Milano Linate che cresceranno nel corso della stagione estiva, in particolar modo verso il nostro hub di Roma Fiumicino. Per Ita Airways questo appuntamento ha una doppia valenza –aggiunge il direttore commerciale- è il punto di partenza del nostro road show nazionale che proseguirà con altre 5 tappe a Roma, Venezia, Milano e nelle due principali isole italiane. La costante presenza del nostro team commerciale alle principali fiere del turismo in Italia e all’estero conferma la nostra strategia di investimento nella relazione commerciale con il mondo Trade».\r

La strategia\r

In questa stagione estiva 2023 Ita Airways continua ad investire nei collegamenti del sud Italia, operando voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali. Grazie alle connessioni con l’hub di Roma Fiumicino e Milano Linate quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le destinazioni internazionali, con l’apertura di Washington dal 2 giugno e San Francisco dal 1° luglio.\r

\r

In queste tre giornate incontrerà inoltre gli operatori del segmento MICE, per il quale la compagnia ha recentemente introdotto condizioni su misura, offrendo ai delegati di fiere, congressi o eventi un programma di tariffe preferenziali e personalizzate con la possibilità di viaggiare individualmente o in gruppo.\r

\r

[caption id=\"attachment_426352\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]","post_title":"Ita Airways presente alla BMT, annuncia l'aumento di connettività con il Sud","post_date":"2023-03-15T13:27:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678886837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441540\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniele d'Amario[/caption]\r

\r

L'Abruzzo sarà presente con un proprio stand alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 16 al 18 marzo. Stamane l'assessore al turismo, Daniele D'Amario, ha illustrato i contenuti della presenza abruzzese alla manifestazione di Napoli, considerata da anni un punto di riferimento per il mercato turistico abruzzese.\r

\r

\"La Borsa Mediterranea del Turismo è l'ultima tappa di un fitto calendario di fiere e eventi che ha visto l'Abruzzo protagonista sui mercati nazionali e internazionali - sottolinea l'assessore D'Amario -. A Napoli la Regione si presenta con 18 operatori turistici del territorio per proporre sul mercato un'offerta completa e globale: dal mare alla montagna, dai borghi antichi ai piccoli comuni della montagna fino al turismo esperienziale\". Ma la BMT di Napoli è anche l'occasione per rafforzare la partnership con il Napoli calcio nell'anno in cui la squadra partenopea si appresta a vincere lo scudetto. Nel pomeriggio di giovedì, giorno di apertura della BMT, tre giocatori della rosa della \"prima squadra\", gli attaccanti Simeone e Raspadori e il difensore Rrahmani, saranno presenti nello stand abruzzese per salutare i tifosi e gli appassionati di sport.\r

\r

\"La presenza dei tre calciatori del Napoli - aggiunge D'Amario - darà modo allo stand abruzzese di avere un'ampia visibilità e rappresenta un richiamo non da poco per il pubblico sportivo. L'intesa con il Napoli prosegue poi anche in occasione del match di cartello con il Milan in programma domenica 2 aprile quando allo stadio Maradona verrà distribuito materiale promozionale dell'Abruzzo e verranno proiettati, tra il primo e il secondo tempo, filmati sulle località turistiche regionali. Insomma - conclude l'assessore-, un'importante occasione di promozione del territorio in apertura del mese di aprile notoriamente propizio sul fronte degli arrivi turistici\". In questo senso, l'assessore ha confermato che i primi numeri delle prenotazioni per i \"ponti\" del 25 aprile e 1° Maggio sono incoraggianti, al pari di quelli che fanno riferimento, nel periodo di Pasqua, al cosiddetto \"turismo di ritorno\" del quale storicamente beneficia l'Abruzzo","post_title":"L'Abruzzo presenta i propri contenuti alla Bmt di Napoli","post_date":"2023-03-15T12:14:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678882494000]}]}}