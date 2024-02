Glamour: Manuela Iarussi, Tonya Malaspina e Gianluca Propoli new entry del team sales Sono ben tre le new entry nel team commerciale di Glamour Tour Operator: Manuela Iarussi e Tonya Malaspina nel ruolo di key account manager per il Lazio, mentre Gianluca Propoli assume la posizione di key account manager & brand specialist per Campania, Calabria & Sicilia. Con loro portano esperienza, competenza e determinazione, arricchendo una squadra sales che arriva in questo modo a quota undici.

“Con l’aggiunta di tre nuovi commerciali, potremo ampliare e consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato – sottolinea il direttore commerciale, Nicola Bonacchi -. L’esperienza e le competenze di questi nuovi membri rappresentano un valore aggiunto alla nostra rete vendite, consentendoci di implementare strategie più mirate e una maggiore focalizzazione sulle esigenze dei nostri clienti. Siamo fiduciosi che il contributo di queste risorse rafforzerà la nostra posizione competitiva nel settore, portando a risultati sempre più positivi per Glamour ”. Condividi

