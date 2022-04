Gioco Viaggi: crociere di lusso sostemibili a bordo di Le Commandant Charcot

Gioco Viaggi propone itinerari di lusso a bordo di Le Commandant Charcot, prima ice-breaker ibrida per l’esplorazione dei Poli, con crociere in Artide e Antartide nel pieno rispetto dell’ambiente. Con Le Commandant Charcot è ora possibile raggiungereil Polo Nord Geografico – 90°C di latitudine Nord – o le località più misteriose e per lo più inesplorate dell’emisfero australe: il Bellings-hausen Sea situato al largo della parte occidentale della Penisola Antartica, l’Isola di Pietro e la Baia del Ross Sea. Le partenze sono previste per l’Artico dal 30/4/22 al 7/9/22, mentre per l’Antartico dal 29/10/22 al 11/3/2023.Le Commandant Charcot, gioiello dei mari e dei ghiacci 4.0 lanciata dalla compagnia francese Ponant, a basso impatto e altamente sostenibile è una nave ibrida elettrica – unità di Polar Class 2 alimentata da gas naturale liquefatto con tecnologie all’avanguardia, dagli elevatissimi standard di sicurezza ed eco-compatibilità.

“La tecnologia ibrida di cui fa uso Le Commandant Charcot è un manifesto di sostenibilità: siamo al cospetto di un mezzo di navigazione pionieristico, simbolo del viaggio green a basso impatto ambientale. Questa nave concretizza appieno la filosofia della compagnia francese che promuoviamo in Gioco Viaggi, volta al turismo responsabile” – afferma Gigi Torre, dell’operatore genovese.

A bordo della ice-breaker sono state istituite apposite aree dedicate al monitoraggio: due osservatori e laboratori scientifici d’eccellenza, che ospitano esperti del mutamento climatico, oceanografi, biologi e altre personalità del mondo scientifico.

La nave è un’ ice-breaker di design, adatta a chi esige un soggiorno lussuoso, curato in ogni dettaglio, per rendere il viaggio un’esperienza meravigliosa, a 360°.

I servizi esclusivi:

Una Welness Lounge con 430 mq dedicati al benessere, piscina interna illuminata e riscaldata con nuoto controcorrente, sauna e Snow Room, per tonificarsi con un bagno di neve, Detox Bar, piscina esterna riscaldata Blue Lagoon, la Main Lounge, con l’esclusiva Cigar Lounge, una raffinata sala da tè, il Teatro, che ha una capienza di 270 posti, una Boutique, che propone una selezione di gioielli e orologi Dodo, Pomellato di Ulysse Nardin e Garmin, oltre ad abbigliamento e articoli tecnici per l’outdoor, adatti all’avventurosa esplorazione polare.

Due ristoranti di alto livello, uno dei quali propone cucina francese e internazionale, oltre a piatti d’autore del famoso chef Alain Ducasse, il tutto servito su porcellana francese e cristalleria Bernardaud di Elne.

Le cabine: Ogni cabina o suite, dispone di un balcone; le Suite Duplex e la Suite dell’Armatore vantano una splendida terrazza ad uso personale. Le Owner’s Suite, Duplex Suites, Privilege Suites e Grand Prestige Suites hanno un esclusivo servizio concierge/maggiordomo e possono usufruire dell’imbarco prioritario, per una vacanza all’insegna del lusso e della serenità.

Le quote

Artico: da € 14.650 a persona, in cabina doppia Prestige deck 6 con balcone, tasse aeree e di crociera incluse prezzo riferito alla crociera Exploring Nordaustlandet di 8 notti da Longyearbyen (Spitzbergen) del 15/06/22, inclusivo di voli A/R Parigi/Longyearbyen e trasferimenti a Longyearbyen

Antartico: da € 15.230 a persona, in cabina doppia Prestige deck 6 con balcone, tasse aeree e di crociera incluse, prezzo riferito alla crociera di 11 notti The Weddell Sea & Larsen Ice Shelf da Ushuaia del 08/12/2022, inclusivo di voli A/R da Santiago a Ushuaia, 1 notte in Hotel a Santiago, trasferimenti a Santiago e Ushuaia