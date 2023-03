Gioco Viaggi, crociere in forte ripresa. Focus sulle Compagnie Premium Il mercato crocieristico è in forte ripresa e gli agenti di viaggio sono i protagonisti del ritorno alla normalità. Per Gioco Viaggi, che da molti anni rappresenta in Italia le principali compagnie crocieristiche, la Pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite. «Per anni il prodotto principale nelle nostre vendite – spiega Gigi Torre, Responsabile Gioco Viaggi – era Carnival. Ora è passato in seconda posizione mentre la prima è occupata dalle compagnie Premium». L’operatore crocieristico con sede a Genova si sta concentrando molto su Cunard la cui attenzione è focalizzata sul mercato internazionale. «Nel 2024 la nave nuova di Cunard, Queen Anne, andrà in nord Europa. Mentre Queen Victoria sarà tutto l’anno in Mediterraneo – aggiunge Torre – Ci stiamo organizzando in vista di questi eventi». Se prima del Covid i Caraibi dominavano l’estate, ora l’operatore è concentrato su Nord Europa e Mediterraneo. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio Gioco Viaggi spinge molto sull’ Alaska perché tutte le compagnie hanno diverse navi dedicate. Tra le nuove destinazioni c’è sicuramente l’Australia: l’operatore ligure sta affilando le armi per garantire un’offerta di alto livello, da Carnival a Princess fino a Seabourn. «Nel 2024 l’offerta si arricchirà con due ex navi della Costa Crociere – conclude Torre – Carnival Venezia da New York su Bermuda e Caraibi e Carnival Firenze dalla California. Mentre per Princess arriverà la Sun Princess».

