Gattinoni, official tour operator delle Nitto Atp Finals 2023 di Torino In autunno torneranno a Torino i più grandi campioni del tennis mondiale: dal 12 al 19 novembre le Nitto Atp Finals infiammeranno il Pala Alpitour e per il terzo anno consecutivo il gruppo Gattinoni è official tour operator della manifestazione. I migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio si sfideranno nel capoluogo piemontese. Il torneo porterà a Torino anche migliaia di spettatori: una grande occasione per valorizzare la città. È questo perciò il principale obiettivo che Gattinoni, di concerto con la Federazione italiana tennis e padel e con le istituzioni locali, si prefigge di raggiungere nel ruolo di official tour operator. Il pacchetto base Tickets and Exclusive Services comprende biglietti per i match al Pala Alpitour per tutte le sessioni settimanali (da lunedì a venerdì, pomeridiana e serale) e nei vari settori, accesso alla Gattinoni lounge nel cuore di Torino, tasting experience di prodotti tipici del territorio, gadget e courtesy shuttle bus da piazza Castello per il Pala Alpitour, assistenza presso il desk sul lato nord del palazzetto. Il pacchetto MyMatch Ticket& Package semifinali e finali include tre biglietti per le ultime fasi della competizione, fast track per accessi più rapidi al Pala Alpitour, pernottamento in hotel con prima colazione, ingresso alla lounge Gattinoni, shuttle cortesia dalla lounge al Pala Alpitour, assistenza al desk al Pala Alpitour, assicurazione medico bagaglio. La struttura ricettiva prevista consente di raggiungere in pochi minuti a piedi la lounge Gattinoni, dalla quale, tramite lo shuttle, è possibile raggiungere il Pala Alpitour. Entrambe le proposte sono personalizzabili, aggiungendo trasporti, pernottamenti, autonoleggio ed esperienze sul territorio. Queste ultime sono state suddivise in tre tipologie: Cultura e Arte (visita guidata al museo del Cinema e visita guidata al museo Egizio), Gastronomia (Torino golosa e Vermouth), Tour (Torino Magica, Torino Sotterranea e Torino amore a prima vista).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager). “Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri". Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole. [post_title] => Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels [post_date] => 2023-04-20T11:41:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681990886000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna. L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza. “L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre. [post_title] => La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World [post_date] => 2023-04-20T11:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988738000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica. “Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”. Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda. “La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”. [post_title] => I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa [post_date] => 2023-04-20T10:53:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988028000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, promuove la destinazione quale meta ideale di vacanza per tutta la famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Il Paese tra gennaio e febbraio ha accolto un numero record di visitatori e lo scorso 15 marzo ha superato il milione di visitatori internazionali sulle sue coste. “Il Qatar è la destinazione ideale per le famiglie che amano stare insieme e creare ricordi duraturi – ha affermato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Negli ultimi cinque anni, il Numbeo Crime Index ha classificato il Qatar come il Paese più sicuro al mondo. Sia che si tratti di vivere un'avventura nel deserto o di provare il brivido di un parco a tema oppure, ancora, rilassarsi in spiaggia o vivere esperienze culturali più autentiche, qui abbiamo qualcosa da offrire ai viaggiatori di tutte le età e per le famiglie c'è da divertirsi senza sosta". Qatar Tourism e Qatar Airways Holidays propongono uno sconto di 100 euro su voli e pacchetti alberghieri prenotati tramite Qatar Airways. I visitatori devono prenotare entro il 30 aprile 2023 per viaggi entro il 31 dicembre 2023. Le opportunità su misura per le famiglie spaziano dalle attrazioni in città (con il Museo Nazionale del Qatar e il Qatar al Souq Waqif, un autentico mercato ricco di vicoli intricati pieni di souvenir locali) alle avventure open air: in appena un'ora di auto, le famiglie possono lasciare Doha per ritrovarsi fra dune di sabbia, incisioni rupestri, spiagge, fattorie ecologiche e rigogliose foreste di mangrovie. Non mancano certo i parchi a tema: all'interno dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. Nella capitale, Quest Doha accompagna i visitatori in un viaggio attraverso tre "dimensioni temporali" mentre il centro commerciale Doha Festival City offre il primo Angry Birds World al mondo, le Snow Dunes a tema invernale e il primo centro di e-gaming dedicato al Medio Oriente, Virtuocity. [post_title] => Qatar formato famiglia, da vivere lungo tutto l'arco dell'anno [post_date] => 2023-04-20T10:35:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986945000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando "inevitabili disagi e ritardi" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio). Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che "la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate". Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero. [post_title] => Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione [post_date] => 2023-04-20T10:27:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986457000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piatti e prodotti del Piemonte a cena navigando tra Savona e Civitavecchia (per poi visitare Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia), nonché la possibilità di conoscere il territorio con due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, già rettore dell'Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, ma anche tramite video e filmati trasmessi sui monitor a bordo e materiali promozionali in più lingue. E' il cuore del progetto firmato da regione Piemonte, in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte per portare le eccellenze del territorio a bordo della Diadema. Il programma prevede tra l'altro una cena con menù ad hoc, uno show cooking dedicato al riso dop, due conferenze e corner promozionali presidiati dalle Atl per l’intera durata della crociera nel Mediterraneo in calendario dal 21 al 28 maggio. A bordo sarà anche presente il comico, autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti. «Siamo lieti di portare sulla Diadema le eccellenze del Piemonte, facendole scoprire ai nostri ospiti e offrendo loro un’occasione davvero unica di conoscere questa splendida regione, a cui siamo legati storicamente - commenta il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. È un’iniziativa che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che contribuisca a generare valore economico e sociale nei territori dove operiamo» Il menù dedicato alle eccellenze piemontesi è stato studiato dagli chef di Costa Crociere e in tavola spiccheranno vitello tonnato della tradizione, carne cruda di fassona, agnolotti, gorgonzola e castelmagno dop, riso dop, i tipici rabaton dell’Alessandrino, la salsiccia di Bra e le nocciole igp. [post_title] => Dal 21 al 28 maggio la Costa Diadema porta il Piemonte a bordo e in cucina [post_date] => 2023-04-20T10:13:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681985616000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla. Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà "senza soluzione di continuità", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo. Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia. [post_title] => Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi [post_date] => 2023-04-20T10:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681985566000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio. Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo. I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese. [post_title] => Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani [post_date] => 2023-04-20T10:01:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681984871000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gattinoni official tour operator delle nitto atp finals 2023 di torino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3775,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager).\r

\r

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri\".\r

\r

Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole.","post_title":"Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels","post_date":"2023-04-20T11:41:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681990886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna.\r

\r

L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza.\r

\r

“L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre.","post_title":"La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World","post_date":"2023-04-20T11:05:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681988738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica.\r

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.\r

\r

Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda.\r

\r

“La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.","post_title":"I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa","post_date":"2023-04-20T10:53:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681988028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, promuove la destinazione quale meta ideale di vacanza per tutta la famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Il Paese tra gennaio e febbraio ha accolto un numero record di visitatori e lo scorso 15 marzo ha superato il milione di visitatori internazionali sulle sue coste.\r

\r

“Il Qatar è la destinazione ideale per le famiglie che amano stare insieme e creare ricordi duraturi – ha affermato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Negli ultimi cinque anni, il Numbeo Crime Index ha classificato il Qatar come il Paese più sicuro al mondo. Sia che si tratti di vivere un'avventura nel deserto o di provare il brivido di un parco a tema oppure, ancora, rilassarsi in spiaggia o vivere esperienze culturali più autentiche, qui abbiamo qualcosa da offrire ai viaggiatori di tutte le età e per le famiglie c'è da divertirsi senza sosta\".\r

\r

Qatar Tourism e Qatar Airways Holidays propongono uno sconto di 100 euro su voli e pacchetti alberghieri prenotati tramite Qatar Airways. I visitatori devono prenotare entro il 30 aprile 2023 per viaggi entro il 31 dicembre 2023.\r

\r

Le opportunità su misura per le famiglie spaziano dalle attrazioni in città (con il Museo Nazionale del Qatar e il Qatar al Souq Waqif, un autentico mercato ricco di vicoli intricati pieni di souvenir locali) alle avventure open air: in appena un'ora di auto, le famiglie possono lasciare Doha per ritrovarsi fra dune di sabbia, incisioni rupestri, spiagge, fattorie ecologiche e rigogliose foreste di mangrovie.\r

Non mancano certo i parchi a tema: all'interno dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. Nella capitale, Quest Doha accompagna i visitatori in un viaggio attraverso tre \"dimensioni temporali\" mentre il centro commerciale Doha Festival City offre il primo Angry Birds World al mondo, le Snow Dunes a tema invernale e il primo centro di e-gaming dedicato al Medio Oriente, Virtuocity.","post_title":"Qatar formato famiglia, da vivere lungo tutto l'arco dell'anno","post_date":"2023-04-20T10:35:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681986945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza.\r

\r

Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando \"inevitabili disagi e ritardi\" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).\r

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che \"la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate\".\r

\r

Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.","post_title":"Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione","post_date":"2023-04-20T10:27:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681986457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piatti e prodotti del Piemonte a cena navigando tra Savona e Civitavecchia (per poi visitare Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia), nonché la possibilità di conoscere il territorio con due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, già rettore dell'Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, ma anche tramite video e filmati trasmessi sui monitor a bordo e materiali promozionali in più lingue. E' il cuore del progetto firmato da regione Piemonte, in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte per portare le eccellenze del territorio a bordo della Diadema.\r

\r

Il programma prevede tra l'altro una cena con menù ad hoc, uno show cooking dedicato al riso dop, due conferenze e corner promozionali presidiati dalle Atl per l’intera durata della crociera nel Mediterraneo in calendario dal 21 al 28 maggio. A bordo sarà anche presente il comico, autore e conduttore televisivo Piero Chiambretti.\r

\r

«Siamo lieti di portare sulla Diadema le eccellenze del Piemonte, facendole scoprire ai nostri ospiti e offrendo loro un’occasione davvero unica di conoscere questa splendida regione, a cui siamo legati storicamente - commenta il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. È un’iniziativa che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che contribuisca a generare valore economico e sociale nei territori dove operiamo»\r

\r

Il menù dedicato alle eccellenze piemontesi è stato studiato dagli chef di Costa Crociere e in tavola spiccheranno vitello tonnato della tradizione, carne cruda di fassona, agnolotti, gorgonzola e castelmagno dop, riso dop, i tipici rabaton dell’Alessandrino, la salsiccia di Bra e le nocciole igp.","post_title":"Dal 21 al 28 maggio la Costa Diadema porta il Piemonte a bordo e in cucina","post_date":"2023-04-20T10:13:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681985616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Malta cesserà di volare entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova compagnia di bandiera: questo il destino del vettore, dopo che la Commissione europea ha rifiutato al governo maltese la possibilità di una nuova iniezione di capitale - quasi 300 milioni di euro - per salvarla.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal presidente del vettore, David Curmi, in un'intervista a The Times of Malta, sarebbe prossimo alla finalizzazione un piano quinquennale per la nuova impresa che condurrebbe alla creazione di una nuova compagnia aerea sostenuta dallo Stato. Curmi ha dichiarato che la transizione sarà \"senza soluzione di continuità\", con una nuova piattaforma di prenotazione in costruzione. Ha assicurato che l'isola continuerà ad avere una compagnia aerea nazionale e che la nuova impresa non sarà concepita come un vettore a basso costo.\r

\r

Air Malta ha già ridotto la sua forza lavoro da oltre 1.000 a 330 unità nel tentativo di renderla commercialmente redditizia. Il personale rimanente verrà licenziato ma potranno in seguire presentare domanda di lavoro per la nuova compagnia.","post_title":"Air Malta: una newco rimpiazzerà il vettore a fine 2023, dopo il no dell'Ue a nuovi salvataggi","post_date":"2023-04-20T10:12:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681985566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz MultiPass l'ultima novità della low cost creata ad hoc per il mercato Italia. Un piano di abbonamento disponibile esclusivamente per i passeggeri Wizz Air sulle rotte domestiche italiane e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota di lancio. Con un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi, i clienti potranno ottenere un biglietto di sola andata o di andata e ritorno al mese. L'abbonamento sarà utilizzabile dall'inizio di maggio.\r

\r

Sono previsti quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi. Come per un normale biglietto, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo.\r

\r

I passeggeri avranno l'opportunità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e di effettuare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo. Con un abbonamento che inizia il primo giorno del mese, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.","post_title":"Nasce Wizz MultiPass: un abbonamento dedicato ai passeggeri italiani","post_date":"2023-04-20T10:01:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681984871000]}]}}