Gardaland: si parte sabato 2 aprile, ma per Jumanji The Adventure si dovrà attendere fino al 9

Debutta ufficialmente il prossimo 2 aprile la stagione 2022 di Gardaland Resort, ma per l’inaugurazione dell’attesa novità Jumanji -The Adventure, prima attrazione al mondo sul tema del film omonimo, bisognerà aspettare fino a sabato 9. Già dakk0inizio del prossimo mese, una nuova esperienza attende però gli ospiti al cinema 4D dove sarà disponibile Aquaman: The 4D Experience, uno speciale adattamento del film di successo targato Warner Bros. Il tutto, in attesa dell’uscita nelle sale del secondo capitolo della saga, previsto per dicembre 2022.

Tanti poi gli show che come sempre arricchiscono le giornate nel parco: da Welcome to Gardaland, lo spettacolo di apertura che quest’anno ha una nuova main song e nuovi costumi per il corpo di ballo a la Soffitta di Prezzemolo, nuovo spettacolo dedicato al pubblico dei bambini e delle loro famiglie in scena al Teatro della fantasia. Sempre per i piccoli ospiti ci sarà il nuovo show 44 Gatti Circus Show all’Arena 44 Gatti, ambientato al circo e con la presenza anche del gatto Boss. Nuovi sono anche gli show presso il Buffalo Stage West is the best, live musical western in cui due cowboy sono pronti a sfidarsi con balli e canzoni per fare colpo sulla bellissima Lucy, e presso il palco Hacienda Miguel Alegrìa Mexicana. A Gardaland Theatre torna, dopo il successo della scorsa stagione, Gardaland Awards – Life is a movie, arricchito da nuovi numeri acrobatici. Tante infine, come sempre, le occasioni per i bambini di incontrare i loro beniamini durante i meet&greet sia con Peppa Pig sia con i 44Gatti.

Jumanji The Adventure sarà invece una dark ride per avventurieri di ogni età, basata sulla popolare serie cinematografica della Sony Pictures, che sorgerà nel cuore del parco e sarà caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante: gli ospiti avranno infatti la missione, in lotta contro il tempo, di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa per salvare il regno di Jumanji da una maledizione.

Nel periodo che va dal 2 aprile al 1° novembre il parco aprirà alle 10 con orari di chiusura che varieranno dalle 17 alle 21. Dal 18 giugno all’11 settembre l’orario sarà invece dalle 10 alle 23, tutti i giorni.