Futura Vacanze lancia A tu per tu: formazione e iniziative sales dedicate alle adv

Sperimentazione diretta della programmazione, training con approfondimenti tramite webinar e recuperata centralità degli incontri di persona, al fine di aumentare la conoscenza del prodotto, di approfondire le relative specificità e opportunità, nonché di tornare a stare insieme. Sono gli elementi fondamentali della nuova serie di iniziative lanciate da Futura Vacanze: A tu per tu è l’inedito programma a tutto tondo dell’operatore capitolino che mira a integrare strategicamente differenti attività riservate alla distribuzione, al fine di valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nella fase iniziale, il progetto si svilupperà in particolare su un calendario fitto e articolato di educational, in Italia e all’estero, a cui si aggiungerà un ciclo di webinar e una serie di appuntamenti live in diverse località italiane, che coinvolgeranno network e agenzie di viaggio.

“Chi opera con noi e ci segue da tempo conosce il nostro percorso degli ultimi anni, incentrato su una crescita basata sul potenziamento del prodotto e del format Futura Club – dichiara il direttore vendite, Francesco Maio –. Per coinvolgere le adv e condividere con loro visione e progettualità, abbiamo così voluto creare un programma integrato di attività dedicate, che inizierà con una particolare attenzione alla formazione e alla conoscenza diretta del prodotto e che si svilupperà poi con iniziative commerciali esclusive, mirate a garantire competitività e redditività al comparto”.