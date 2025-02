Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni con un cambio di immagine Una grafica più moderna, simmetrica e bilanciata, che mira a rendere il marchio più distintivo e immediatamente identificabile. Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni di attività con il restyling dei loghi del tour operator e dei club. Il debutto della nuova identità visiva avviene con il lancio del nuovo Catalogo Club 2025 dedicato alle 21 proprietà distribuite tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya. Elementi chiave il carattere tipografico, scelto per la sua leggibilità e solidità visiva, e l’onda azzurra, posizionata sopra le lettere “tu” di Futura, che evolve dal precedente simbolo per diventare un segno grafico più rappresentativo. Tutte le scelte stilistiche sono state guidate dal desiderio di trasmettere il dna dell’azienda nel settore turistico, mantenendo sempre in evidenza la promessa del brand: “Tu al centro della vacanza”, payoff che rimane invariato. Il nuovo logo introduce anche una scelta cromatica studiata per rappresentare la versatilità dell’offerta Futura Vacanze. Il blu della scritta, leggermente più scuro rispetto al passato, e l’azzurro dell’onda richiamano il mare, l’acqua, ma anche la neve e il ghiaccio, elementi che trovano spazio nella programmazione invernale Neve. Un marchio pensato per accompagnare il viaggiatore tutto l’anno, in ogni destinazione e in ogni esperienza. “Trent’anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato – spiega l’amministratore unico dell’operatore capitolino, Stefano Brunetti -. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un restyling dell’immagine di cui siamo molto orgogliosi”. Futura Vacanze si prepara ora a una crescita strategica su più fronti, che passa attraverso l’ampliamento del management, per rafforzare il team e le competenze aziendali; l’implementazione della programmazione, con un’offerta sempre customizzata sulle esigenze dei clienti; nuovi progetti di espansione, che porteranno il to su destinazioni e mercati inediti; un’ulteriore spinta infine sul versante tecnologico per accelerare i processi interni ed esterni con analisi sempre più strutturate in ottica data-driven. “Il debutto della nuova immagine sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025 – aggiunge il nuovo general manager della compagnia, Stefano Maria Simei -: un anno che ci vedrà mettere a segno alcuni passaggi importanti del nostro percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e su molteplici direzioni”. Condividi

Il messaggio emerso è chiaro: "Il turismo del futuro non può prescindere dalla tecnologia - aggiunge il ceo e fondatore di Sibylla, Matteo Pieri - ma il suo successo dipenderà sempre dalla capacità di far sentire ogni viaggiatore parte di un’esperienza unica e irripetibile". Un visione condivisa anche da Norman Rossi e Mauro Messina di Navitours e Raeli Hotels. [post_title] => San Marino International: una serata a Roma con lo human touch al centro [post_date] => 2025-02-05T11:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738754153000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una grafica più moderna, simmetrica e bilanciata, che mira a rendere il marchio più distintivo e immediatamente identificabile. Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni di attività con il restyling dei loghi del tour operator e dei club. Il debutto della nuova identità visiva avviene con il lancio del nuovo Catalogo Club 2025 dedicato alle 21 proprietà distribuite tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya. Elementi chiave il carattere tipografico, scelto per la sua leggibilità e solidità visiva, e l’onda azzurra, posizionata sopra le lettere "tu" di Futura, che evolve dal precedente simbolo per diventare un segno grafico più rappresentativo. Tutte le scelte stilistiche sono state guidate dal desiderio di trasmettere il dna dell’azienda nel settore turistico, mantenendo sempre in evidenza la promessa del brand: “Tu al centro della vacanza”, payoff che rimane invariato. Il nuovo logo introduce anche una scelta cromatica studiata per rappresentare la versatilità dell’offerta Futura Vacanze. Il blu della scritta, leggermente più scuro rispetto al passato, e l’azzurro dell’onda richiamano il mare, l’acqua, ma anche la neve e il ghiaccio, elementi che trovano spazio nella programmazione invernale Neve. Un marchio pensato per accompagnare il viaggiatore tutto l’anno, in ogni destinazione e in ogni esperienza. “Trent'anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato - spiega l'amministratore unico dell'operatore capitolino, Stefano Brunetti -. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un restyling dell'immagine di cui siamo molto orgogliosi”. Futura Vacanze si prepara ora a una crescita strategica su più fronti, che passa attraverso l’ampliamento del management, per rafforzare il team e le competenze aziendali; l’implementazione della programmazione, con un’offerta sempre customizzata sulle esigenze dei clienti; nuovi progetti di espansione, che porteranno il to su destinazioni e mercati inediti; un’ulteriore spinta infine sul versante tecnologico per accelerare i processi interni ed esterni con analisi sempre più strutturate in ottica data-driven. “Il debutto della nuova immagine sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025 - aggiunge il nuovo general manager della compagnia, Stefano Maria Simei -: un anno che ci vedrà mettere a segno alcuni passaggi importanti del nostro percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e su molteplici direzioni”. Il Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella è infatti riuscito a riposizionarsi sul segmento più alto del mercato. A darne l'annuncio è la stessa azienda per il turismo locale, Visit Paganella: \"Il nostro è un territorio in continua evoluzione e trasformazione, che si sa mettere sempre in discussione seguendo un modus operandi lungimirante e innovativo basato sulla qualità e non sulla quantità. Questo nuovo traguardo ne è la conferma - spiega il direttore Luca D’Angelo -: un ulteriore tassello del lungo e importante processo di cambiamento avviato nel 2019 e guidato dalla nostra Carta dei valori: un progetto pensato per ragionare sui cambiamenti che la comunità sta vivendo, così da renderla più resiliente e capace di immaginare il futuro, elaborando dei modelli di sviluppo coerenti con le sfide attuali, che sappiano coniugare innovazione, tradizione e autenticità, in perfetta sinergia con il territorio”.\r

\r

Il potenziamento dei servizi del Solea ha portato in particolare alla creazione di nuove camere di design, di una sala yoga dedicata al benessere e di un programma di attività ampliato. La struttura, inoltre, è pet-friendly e ha sviluppato un’accoglienza inclusiva, grazie alla collaborazione con influencer e realtà che promuovono messaggi di apertura e diversità. L’offerta è quindi pensata per rispondere alle esigenze più varie: dalle proposte romantiche per le coppie ai soggiorni per gruppi di amici, fino alle soluzioni dedicate ai viaggiatori con disabilità e alle aziende che cercano spazi per meeting e team building. Grande attenzione è stata riservata inoltre alla formula Luxury all inclusive. Il traguardo è stato raggiunto anche grazie al prezioso supporto della Tt Consulting, azienda di consulenza alberghiera con alle spalle 25 anni di esperienza e proprietaria dello stesso Solea.\r

\r

Per l'hotel, l’ottenimento della quinta stella rappresenta quindi il coronamento di un percorso di crescita e miglioramento costante. L'albergo ha voluto evolversi senza perdere la propria identità, mantenendo intatta quell’atmosfera familiare e accogliente che ha sempre contraddistinto la struttura. Pilastro fondamentale di questo cambiamento è stato l’attenzione alla sostenibilità, nel rispetto della Carta dei Valori del territorio. Nel corso della sua trasformazione, il Solea ha quindi adottato pratiche concrete per ridurre il proprio impatto ambientale, utilizzando materiali locali e green per le ristrutturazioni, implementando tecnologie per il risparmio energetico e idrico e collaborando con aziende del territorio.\r

\r

“Il riconoscimento della quinta stella è per noi un punto di partenza, non un punto d’arrivo - conclude la direttrice dell'albergo, Simona Cavicchi -. Continueremo a innovare, introducendo nuove esperienze personalizzate, ampliando i nostri servizi e rafforzando il nostro legame con il territorio. Abbiamo già in programma nuove collaborazioni con fornitori locali e attività esclusive per immergere i nostri ospiti nella bellezza e nella cultura del Trentino. Il nostro obiettivo è mantenere e superare gli standard che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo\".\r

\r

[gallery ids=\"483976,483977,483979,483980,483982,483983,483984,483985,483986\"]","post_title":"Il Solea conquista la quinta stella, primo hotel sull'altopiano della Paganella","post_date":"2025-02-05T11:37:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738755471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483969\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Matteo Pieri, Norman Rossi, Antonella Lubetic e Mauro Messina[/caption]\r

\r

San Marino International continua a spingere sull'incoming Italia, puntando sulla relazione personale con partner e agenzie di viaggio. In tale strategia si inserisce anche il recente evento romano organizzato sulla terrazza del ristorante Zuma a palazzo Fendi, in collaborazione con il to \"cugino\" Navitours, con il gruppo alberghiero Raeli e con la società It Sibylla.\r

\r

\"Durante la serata non abbiamo parlato solo numeri, strategie e piattaforme digitali, ma soprattutto di umanità e del valore del contatto umano nel mondo iperconnesso di oggi\", spiega la ceo di San Marino International, Antonela Ljubetic. L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, imprenditori e visionari del turismo, \"ha messo in luce come una guida illuminata d’impresa debba sì offrire nuove tecnologie ma al contempo non possa permettersi di perdere di vista l’elemento più prezioso: lo human touch. Perché, sebbene il digitale abbia rivoluzionato l’intero comparto, l’esperienza turistica resta profondamente radicata nel calore dell’accoglienza, nelle emozioni condivise e nelle relazioni autentiche\".\r

\r

Il messaggio emerso è chiaro: \"Il turismo del futuro non può prescindere dalla tecnologia - aggiunge il ceo e fondatore di Sibylla, Matteo Pieri - ma il suo successo dipenderà sempre dalla capacità di far sentire ogni viaggiatore parte di un’esperienza unica e irripetibile\". Un visione condivisa anche da Norman Rossi e Mauro Messina di Navitours e Raeli Hotels.","post_title":"San Marino International: una serata a Roma con lo human touch al centro","post_date":"2025-02-05T11:15:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738754153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una grafica più moderna, simmetrica e bilanciata, che mira a rendere il marchio più distintivo e immediatamente identificabile. Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni di attività con il restyling dei loghi del tour operator e dei club. Il debutto della nuova identità visiva avviene con il lancio del nuovo Catalogo Club 2025 dedicato alle 21 proprietà distribuite tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya.\r

\r

Elementi chiave il carattere tipografico, scelto per la sua leggibilità e solidità visiva, e l’onda azzurra, posizionata sopra le lettere \"tu\" di Futura, che evolve dal precedente simbolo per diventare un segno grafico più rappresentativo. Tutte le scelte stilistiche sono state guidate dal desiderio di trasmettere il dna dell’azienda nel settore turistico, mantenendo sempre in evidenza la promessa del brand: “Tu al centro della vacanza”, payoff che rimane invariato.\r

\r

Il nuovo logo introduce anche una scelta cromatica studiata per rappresentare la versatilità dell’offerta Futura Vacanze. Il blu della scritta, leggermente più scuro rispetto al passato, e l’azzurro dell’onda richiamano il mare, l’acqua, ma anche la neve e il ghiaccio, elementi che trovano spazio nella programmazione invernale Neve. Un marchio pensato per accompagnare il viaggiatore tutto l’anno, in ogni destinazione e in ogni esperienza.\r

\r

“Trent'anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato - spiega l'amministratore unico dell'operatore capitolino, Stefano Brunetti -. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un restyling dell'immagine di cui siamo molto orgogliosi”.\r

\r

Futura Vacanze si prepara ora a una crescita strategica su più fronti, che passa attraverso l’ampliamento del management, per rafforzare il team e le competenze aziendali; l’implementazione della programmazione, con un’offerta sempre customizzata sulle esigenze dei clienti; nuovi progetti di espansione, che porteranno il to su destinazioni e mercati inediti; un’ulteriore spinta infine sul versante tecnologico per accelerare i processi interni ed esterni con analisi sempre più strutturate in ottica data-driven.\r

\r

“Il debutto della nuova immagine sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025 - aggiunge il nuovo general manager della compagnia, Stefano Maria Simei -: un anno che ci vedrà mettere a segno alcuni passaggi importanti del nostro percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e su molteplici direzioni”.","post_title":"Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni con un cambio di immagine","post_date":"2025-02-05T10:57:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738753023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ambizioso obiettivo della Turchia di raggiungere i 60 milioni di visitatori e 60 miliardi di euro di entrate turistiche nel 2024 non solo è stato raggiunto, ma anche superato.\r

\r

Secondo i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Tuik), la destinazione ha accolto oltre 62 milioni di turisti - con una crescita del +9% -, generando entrate per 61,1 miliardi di dollari, l'8,3% in più rispetto al 2023.\r

\r

Il 17% delle entrate proveniva da cittadini turchi residenti all'estero che hanno visitato il loro Paese per le vacanze. La spesa personale è stata di 43,1 miliardi di dollari, mentre la spesa per i pacchetti vacanza ha raggiunto i 17,4 miliardi di dollari, con un aumento del 22,7% rispetto al 2023.\r

\r

Gli ultimi mesi del 2024 hanno registrato risultati particolarmente positivi, con un aumento delle entrate turistiche nel quarto trimestre del 14,5% a 13,8 miliardi di dollari. Il focus promozionale della destinazione si concentra su turismo culturale, gastronomia e viaggi d'avventura.\r

\r

Nel 2024 anche il numero di viaggiatori turchi diretti all'estero ha continuato ad aumentare, +2,9% fino a 11,4 milioni, con una spesa media di 680 dollari a persona.","post_title":"La Turchia oltrepassa le attese con 62 mln di arrivi ed entrate per 61,1 mld di dollari","post_date":"2025-02-04T14:36:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738679784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli.\r

\r

Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo.\r

Alleanza e programma\r

Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam.\r

\r

Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.\r

\r

Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino aun certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo.\r

\r

ga","post_title":"Accordo Ita-Lufthansa. Qualcuno fa il maestro e qualcun altro fa l'alunno","post_date":"2025-02-04T11:28:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738668536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gradito ritorno in casa Atelier Vacanze: Francesco Aufiero è il nuovo commerciale Campania per le province di Napoli e Salerno. Fortemente voluto dall’azienda, Aufiero vanta di un’esperienza decennale nel settore del turismo e nella commercializzazione del prodotto mare Italia con diversi importanti tour operator.\r

\r

\"E’ davvero come tornare a casa - conferma lo stesso Aufiero -. Ho trovato però un’azienda ancora più grande rispetto alla mia esperienza precedente e sicuramente le ambizioni e il progetto di Atelier Vacanze si sposano appieno con i miei obbiettivi professionali\". Aufiero andrà ad affiancare Nino Crispo, già da due anni commerciale Atelier in Campania per le province di Caserta, Avellino e Benevento.","post_title":"Francesco Aufiero torna in Atelier Vacanze come commerciale per le province di Napoli e Salerno","post_date":"2025-02-04T10:53:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738666402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggialdo inizia il 2025 confermando la propria presenza nei principali appuntamenti trade dei primi mesi dell’anno, tra cui il nostro Tove di Milano e i Travel Open Day di Rome e Catania. Una scelta, quella del tour operator marchigiano, volta a rafforzare il proprio impegno a supporto delle agenzie di viaggio con un fitto calendario di eventi. Oltre a presentare il portfolio prodotti aggiornato, l’azienda offrirà momenti di dialogo one-to-one con le adv curiose di scoprire il mondo firmato Viaggialdo.\r

\r

“Siamo entusiasti di cominciare l'anno con un’agenda così ricca di appuntamenti che ci permetteranno di consolidare il nostro rapporto con le agenzie di viaggio e di presentare loro le novità più importanti per il mercato - racconta il product manager area mondo del to, Marco Ghidoni -. Questi momenti rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi direttamente con i professionisti del turismo e costruire insieme nuove prospettive di crescita. Il confronto con gli agenti di viaggio è fondamentale per comprendere le loro esigenze e migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi”.\r

\r

Ecco le date da segnare in agenda: 9-10 febbraio, Travel Open Village Evolution 2025, Milano; 19 febbraio, Travel Open Day, Roma; 26 febbraio, evento presso l’aeroporto di Bergamo, in collaborazione con Air Arabia e la Dubai Tourism Authority; 26-28 febbraio, Btm Bari; 13-15 marzo, Bmt Napoli; 19 marzo, Travel Open Day, Catania.","post_title":"Tod e Tove protagonisti delle attività di promozione trade di Viaggialdo","post_date":"2025-02-04T10:43:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738665809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita e Lufthansa. «Una giornata storica per l’aviazione civile italiana ed europea». Così Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, ha aperto la conferenza stampa di oggi dedicata al completamento delle operazioni che hanno portato la compagnia a entrare ufficialmente nel Gruppo Lufthansa. Un'occasione per illustrare le prime novità commerciali frutto di questa sinergia.\r

\r

«Questo è un momento molto importante per Ita - continua Pappalardo -. Gode di ottima salute e grazie all’entrata nel gruppo Lufthansa si aprono nuovi scenari». Accanto a Pappalardo, sul palco della sala conferenze della sede Ita Airways a Roma Fiumicino, siedono Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa AG, e di Joerg Eberhart, amministratore delegato di ITA. Entrambi esprimono grande fiducia nell'alleanza, prevedendo una crescita strutturata, step by step.\r

\r

«Con la nostra esperienza sappiamo che l'integrazione a cui ci prepariamo è complessa, ma vi posso dire che ottimismo ed energia positiva ci stanno guidando e che ne faremo un successo in breve tempo - spiega Spohr -. Da quest'anno Ita avrà un impatto positivo su Lufthansa. Crediamo molto nel suo potenziale e nella forza dell'Italia, nel suo mercato del turismo, nelle sue persone. Crediamo fortemente in questa visione condivisa e siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia dell'aviazione europea».\r

\r

Eberhart ha confermato che il piano strategico della compagnia è già in fase avanzata: «Stiamo lavorando sul business plan e sul budget. Prevediamo che il 2025 sarà un anno di consolidamento, con capacità flotta sui 100 aeromobili, e che la crescita avverrà nel 2026-2027, soprattutto sul lungo raggio, creando nuove opportunità di occupazione».\r

\r

Secondo Carsten Spohr, «ci vorranno 18 mesi per raggiungere una piena sinergia tra ITA e Lufthansa. Abbiamo investito in questa compagnia per avere dei ritorni e il 2027 sarà il primo anno in cui avremo accesso a tutte le sinergie e in cui vedremo i massimi benefici di questa integrazione».\r

Obiettivo breakeven sostenibile\r

Il primo obiettivo da raggiungere è quello di un 'breakeven sostenibile', vale a dire il pareggio tra ricavi e uscite che non tenga conto di fluttuazioni di mercato, come ad esempio per il Giubileo, ma sia il risultato di un consolidamento sano delle attività. «Speriamo di raggiungerlo quest'anno, per iniziare con la crescita il prossimo», spiega Spohr, mettendo in chiaro che «solo da quel momento verranno affrontati più concretamente i temi portati avanti anche in queste settimane dai sindacati».\r

\r

Per il 2025 non sono previste nuove assunzioni, «se non qualche sostituzione dei pensionamenti - ha ribadito il ceo -. Il bacino dell'ex Alitalia è ricco di professionalità e competenze importanti e verranno presi in considerazione gli ex dipendenti in cassa integrazione, ma solo dal 2026 al 2028».\r

L'uscita da SkyTeam\r

Tra le novità, anche l'uscita di ITA Airways dall’alleanza SkyTeam, con una fase di transizione che terminerà il 30 aprile 2025 appannaggio dell'entrata in Star Alliance. La compagnia assicurerà la continuità dei servizi per i clienti e continuerà a collaborare con alcune compagnie dell’alleanza tramite accordi bilaterali. Da metà 2025, inizierà la transizione verso Star Alliance, con l’accesso progressivo ai servizi Lufthansa e dei partner. «Vogliamo che Roma diventi un punto di riferimento per Star Alliance nel sud Europa - spiega Spohr - . Ci sono ancora alcuni passaggi tecnici da affrontare, ma la rotta è tracciata».\r

L'importanza di Fiumicino\r

Il gruppo Lufthansa punterà molto sull'aeroporto di Roma Fiumicino, destinato a diventare un hub centrale per i voli intercontinentali, rafforzando il network tra Europa, America e Asia. «Siamo contentissimi di avere come hub Fiumicino, perché lavora benissimo - sottolinea Eberhart -, hanno vinto molti premi, per velocità, sicurezza, qualità dell'offerta: per noi è un ottimo standard. Quest'anno hanno già raggiunto il numero dei passeggeri che era previsto per il 2028, quindi l'incremento è stato molto più veloce del previsto e potrebbero anticipare alcuni investimenti che permetteranno la scalabilità di questo aeroporto».\r

\r

Un'altra delle principali novità annunciate è la partnership tra il programma fedeltà Volare di ITA Airways e Miles&More del Gruppo Lufthansa. Grazie a questo accordo, i 2,7 milioni di soci Volare potranno accumulare e utilizzare punti anche sui voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri di Miles&More potranno fare lo stesso sui voli ITA Airways.\r

Piccole rivoluzioni\r

A partire dalla stagione Iata 2025, prevista per il 30 marzo 2025, Ita Airways garantirà l’accesso a circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa ai propri passeggeri, mentre quelli delle compagnie del Gruppo Lufthansa potranno usufruire delle lounge di Ita Airways.\r

\r

L’integrazione operativa con Lufthansa prevederà inoltre il trasferimento delle operazioni di Ita Airways nei terminal del Gruppo Lufthansa a Francoforte e Monaco, semplificando così i collegamenti per i passeggeri. Parallelamente, verranno avviati accordi di codeshare, che estenderanno il network Ita a circa 250 destinazioni, migliorando la distribuzione delle frequenze e delle connessioni tra gli hub del Gruppo Lufthansa e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

Lufthansa e Ita stanno inoltre investendo nella digitalizzazione dei servizi per i passeggeri. Oltre 150 milioni di passeggeri potranno selezionare la compagnia di viaggio preferita e gestire le proprie prenotazioni con maggiore facilità grazie a un’app dedicata.","post_title":"Ita e Lufthansa: nuovi scenari e piani per le assunzioni. Fiumicino al centro","post_date":"2025-02-03T14:02:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738591360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono partite ieri, e si concluderanno il prossimo 9 febbraio, le celebrazioni per il Capodanno Cinese al Torino Outlet Village. Per l'occasione, il complesso si è trasformato in un palcoscenico di cultura e tradizione grazie a un allestimento a tema che include suggestive lanterne cinesi e una spettacolare installazione a forma di serpente, simbolo del Nuovo Anno del calendario cinese.\r

\r

L’iniziativa mira ad accogliere e coinvolgere un pubblico eterogeneo con un calendario di attività che si sviluppa durante i due weekend a cavallo delle celebrazioni del Nuovo Anno, offrendo un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccoli. Nelle due giornate, inoltre, i visitatori saranno omaggiati con Hong Bao e gadget. Per celebrare ulteriormente l'evento, la stele del Village è stata colorata di rosso, simbolo di buon auspicio e prosperità nella cultura cinese. Domenica 9 febbraio verrà infine riproposta la sfilata del drago e del serpente alle ore 15, insieme alle attività di calligrafia e ai laboratori creativi nell’area Kids, per concludere le celebrazioni del Capodanno Cinese.","post_title":"Al Torino Outlet Village si festeggia il Capodanno Cinese","post_date":"2025-02-03T13:16:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738588590000]}]}}