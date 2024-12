Colpo di mercato di Futura Vacanze: Stefano Maria Simei nuovo gm Colpo di mercato per Futura Vacanze che nomina Stefano Maria Simei nuovo general manager della compagnia. L’approdo nell’operatore capitolino è una sorta di ritorno a casa per il manager romano, che ha trascorso ben 13 anni della sua vita professionale a Padova, nel ruolo di direttore commerciale Italia di Hotelturist, la holding di Th Resort, recente protagonista di una riorganizzazione ai vertici. Simei vanta inoltre trasorsi in Eden, Itn, Viloratur e Valtur. Assumerà la guida di Futura Vacanze a partire dal prossimo mese di gennaio. “Sono sicuro che Stefano, in considerazione delle sue doti professionali e umane, potrà dare un importante impulso all’evoluzione e alla crescita della nostra azienda e del nostro gruppo” , commenta l’amministratore unico dell’operatore romano, Stefano Brunetti. Condividi

